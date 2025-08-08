Giá bán vàng miếng lập kỷ lục vượt 124 triệu đồng/lượng

Kết phiên giao dịch ngày 7/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với kết phiên trước đó.

Trong phiên, có thời điểm giá bán ra của vàng miếng lập đỉnh kỷ lục 124,1 triệu đồng/lượng, cao hơn 100.000 đồng so với mức đỉnh hồi cuối tháng 4.

Tại DOJI, giá vàng miếng được bán ra tại 124,1 triệu đồng/lượng, chiều mua vào niêm yết tại 122,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp giữ nguyên giá niêm yết sau 3 phiên liên tiếp ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng miếng neo cao trên 124 triệu đồng/lượng (Ảnh: Thành Đông).

Giá vàng trong nước duy trì ở mức cao trong bối cảnh kim loại quốc tế có nhiều biến động. Theo đó, trên thế giới, giá vàng hôm nay (theo giờ Việt Nam) giao dịch quanh mốc 3.396 USD/ounce, tăng hơn 24 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 108,1 triệu đồng/lượng.

Có thời điểm, giá vàng thế giới vượt mốc 3.400 USD/ounce và đạt mức giá cao nhất trong 2 tuần qua.

Giá vàng tiếp tục đi lên khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc duy trì chuỗi mua vàng kéo dài và các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn nghiêng về xu hướng tăng, phản ánh nhu cầu vàng đang phục hồi mạnh mẽ tại quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Theo Bloomberg, trong tháng 7, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã nâng dự trữ vàng, đánh dấu tháng thứ 9 liên tiếp mua vào nhằm đa dạng hóa danh mục tài sản và giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Từ tháng 11/2024 đến nay, Trung Quốc đã gom khoảng 36 tấn vàng.

Các chuyên gia nhận định, hoạt động mua ròng từ các ngân hàng trung ương - đặc biệt là Trung Quốc - là một trong những lực đẩy chính góp phần giúp giá vàng tăng khoảng 30% từ đầu năm đến nay. Dù vậy, đà gom mua gần đây đã chậm lại do giá vàng đang neo ở vùng cao.

Ngoài ra, giá vàng còn chịu ảnh hưởng từ hàng loạt yếu tố khác. Đơn cử, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác chưa được giải quyết dứt điểm, nợ công của Mỹ gia tăng bởi chính sách tài khóa mở rộng, lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine.

Giới phân tích cho rằng, nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai chính sách nới lỏng tiền tệ khiến đồng USD suy yếu, giá vàng có thể có thêm động lực để bứt phá.

Giá USD ngân hàng giảm nhẹ

USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 98,05 điểm, giảm 0,13% so với trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/8, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại 25.239 đồng/USD, tăng 7 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá trần và tỷ giá sàn áp dụng lần lượt là 26.501 đồng/USD và 23.978 đồng/USD.

Các ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá ở mức 26.010-26.400 đồng/USD (mua - bán), giảm 20 đồng so với trước đó. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.020-26.400 đồng/USD (mua - bán), giảm 30 đồng ở chiều mua và giảm 10 đồng ở chiều bán ra.

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận mua, bán USD ở mức 26.420-26.480 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với trước đó.