Giá bạc có thể vượt 300 USD/ounce: 3 lực đẩy lớn phía sau cú sốc giá

Trong khi dòng tiền vẫn đổ dồn vào vàng, Bank of America (BofA) bất ngờ xoay trục sang bạc với kịch bản giá có thể vọt lên 135-309 USD/ounce vào cuối năm nay, phản ánh cú siết cung kéo dài và làn sóng công nghệ mới.

Bank of America dự báo bạc có thể chạm 309 USD/ounce (Ảnh: InProved).

Cơn khát vật chất và rủi ro "siết cung"

Theo báo cáo của BofA do chuyên gia Michael Widmer dẫn dắt, dự báo đột phá này được xây dựng dựa trên tỷ lệ vàng/bạc trong lịch sử. Hiện tại, tỷ lệ này ở mức 59:1 (cần 59 ounce bạc để mua 1 ounce vàng). Giả định giá vàng neo ở mức 4.320 USD/ounce, nếu tỷ lệ thu hẹp về đáy năm 2011 là 32:1, giá bạc sẽ đạt 135 USD.

Trong kịch bản cực đoan hơn, nếu thị trường lặp lại cú "siết cung" lịch sử năm 1980 với tỷ lệ 14:1, giá bạc có thể chạm ngưỡng 309 USD/ounce. Dù mốc 309 USD được xem là kịch bản căng thẳng, BofA vẫn khẳng định kim loại này sẽ vượt trội so với vàng trong năm nay nhờ đặc tính biến động mạnh. Thực tế, ngay đầu năm nay (29/1), bạc từng lập đỉnh 121,67 USD trước khi giảm giá.

Động lực chính cho đà tăng này đến từ sự thiếu hụt mang tính cấu trúc. Theo The Silver Institute, năm 2026 đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp thị trường rơi vào trạng thái thiếu hụt, ước tính khoảng 67 triệu ounce. Tổng mức thiếu hụt tích lũy trong 5 năm qua đã vượt 800 triệu ounce, tương đương toàn bộ sản lượng khai thác toàn cầu trong một năm.

Nguồn cung khai thác đang đối mặt với thách thức lớn do chất lượng quặng suy giảm, trong khi việc phát triển một dự án mỏ mới hiện nay có thể mất tới 15 năm. Rủi ro khan hiếm từng hiện hữu rõ rệt vào năm 2025, khi tồn kho tại London giảm mạnh và lãi suất cho vay bạc vọt lên tới 39% - một dấu hiệu cảnh báo đỏ về tình trạng cạn kiệt vật chất.

"Quân bài" xe điện và cuộc đua công nghệ

Bên cạnh sự khan hiếm từ các mỏ khai thác, cấu trúc lực cầu cũng đang chứng kiến những sự xáo trộn lớn.

Theo nguồn tin từ Goldinvest, dù nhu cầu từ ngành điện mặt trời dự kiến giảm 19% trong năm 2026 do xu hướng tiết giảm vật liệu, các động lực mới lại lập tức xuất hiện. Hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô đang bù đắp hoàn toàn khoảng trống này.

Điểm bùng nổ tiềm năng nhất nằm ở công nghệ pin thể rắn. Khác với pin lithium-ion truyền thống, mỗi cell pin thể rắn do Samsung SDI phát triển chứa khoảng 5 gram bạc. Điều này đồng nghĩa với việc một chiếc xe điện dùng pin 100 kWh sẽ tiêu tốn tới 1 kg bạc.

Samsung SDI đã xác nhận vận hành dây chuyền thử nghiệm và đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt vào năm 2027. Nếu công nghệ này được áp dụng cho 20% trong tổng số 80 triệu xe sản xuất mỗi năm, thế giới sẽ cần thêm 16.000 tấn bạc. Con số này chiếm hơn một nửa tổng sản lượng khai thác toàn cầu hiện tại (khoảng 25.000 tấn/năm).

Dù đây mới là kịch bản giả định, nó cho thấy tiềm năng tiêu thụ khổng lồ. Nếu các nhà sản xuất công nghiệp và giới đầu tư cùng lúc đổ xô gom hàng để phòng vệ, giá bạc có thể bứt phá vượt xa những dự báo cơ bản của phố Wall vốn đang thận trọng đặt mục tiêu ở mức 79-90 USD/ounce.

Lực đẩy từ các quốc gia và dòng vốn đầu tư

Không chỉ các tập đoàn công nghệ, các quốc gia lớn cũng đang định hình lại vai trò của kim loại trắng. Theo các báo cáo quốc tế, nhu cầu đầu tư bạc vật chất toàn cầu dự kiến tăng 20% trong năm 2026, lên mức cao nhất 3 năm là 227 triệu ounce, đánh dấu sự quay lại mạnh mẽ của giới đầu tư phương Tây.

Tại Ấn Độ, một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, nhu cầu đầu tư đang bùng nổ. Dù Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ (DGFT) đã siết chặt việc nhập khẩu trang sức từ ngày 1/4, dòng vốn đổ vào bạc vật chất dưới dạng lưu trữ giá trị vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Tâm lý coi trọng bạc như một hầm trú ẩn an toàn đang lan rộng.

Đáng chú ý hơn, Nga đã chính thức đưa bạc vào danh mục dự trữ chiến lược quốc gia, bên cạnh bạch kim và palladium. Động thái từ ngân hàng trung ương Nga phản ánh một xu hướng lớn hơn trong khối BRICS.

Bạc không còn đơn thuần là nguyên liệu sản xuất công nghiệp, mà đang dần lấy lại vị thế của một tài sản tiền tệ và công cụ dự trữ chiến lược cấp quốc gia.

Theo BofA, để giá bạc tiến gần các mốc cao kỷ lục, cần 3 điều kiện, gồm giá vàng duy trì sức mạnh, nguồn cung tiếp tục bị siết và dòng tiền đầu tư tăng tốc.

Kịch bản 309 USD/ounce có thể chưa xảy ra ngay, nhưng nền tảng thị trường đang thay đổi rõ rệt. Sự kết hợp giữa thiếu hụt kéo dài, “cơn sốt” công nghệ mới và lực mua từ các quốc gia đang tạo ra một bệ phóng hiếm có cho bạc bước vào chu kỳ định giá mới.