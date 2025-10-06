GDP quý III tăng 8,23%: Ngành nào đóng góp nhiều nhất?

Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2025 ước tính tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này chỉ thấp hơn mức tăng 14,38% của cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, trong khu vực công nghiệp và xây dựng, sản xuất của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm tăng cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế.

Số liệu thống kê cho thấy, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2025 tăng 8,55% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 35,06% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng với tốc độ tăng 9,92%, đóng góp 31,73%. Ngành xây dựng tăng 9,33%, đóng góp 7,99%.

Còn trong khu vực dịch vụ, giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 9 tháng năm 2025 tăng 8,49% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 11,37% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011-2025.

Trong khu vực này, bán buôn và bán lẻ tăng 8,28% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 10,72%; ngành vận tải, kho bãi tăng 10,68%, đóng góp 8,92%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,06%, đóng góp 5,16%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 10,15%, đóng góp 3,5%.

Toàn cảnh TPHCM nhìn từ trên cao (Ảnh: Nam Anh).

Ở góc độ cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,3%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,58%; khu vực dịch vụ chiếm 42,92%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,2%.

Các chỉ số vĩ mô khác cũng tích cực. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu tăng 16%, nhập khẩu tăng 18,8%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 16,82 tỷ USD.

Tính chung 9 tháng, cả nước có hơn 231.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,4%. Bình quân mỗi tháng có hơn 25.700 doanh nghiệp lập mới và quay lại hoạt động. Trong khi đó, số rút lui khỏi thị trường trung bình 19.400 đơn vị.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III cũng cho thấy 40,8% doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên trong quý cuối năm. Còn lại, 41,7% cho rằng sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,5% dự báo khó khăn.