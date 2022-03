Gần 8.000 quà tặng đã được VPBank trao cho khách hàng may mắn

Diễn ra từ đầu tháng 12/2021 đến hết tháng 1/2022, "Chào xuân mới - đón lộc tới" là chương trình quay số trúng thưởng mà VPBank tổ chức nhằm tri ân khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ bất kỳ của VPBank. Đó là mở mới tài khoản thanh toán; mua bảo hiểm hoặc tái tục bảo hiểm; chi tiêu bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng; vay tín chấp; trở thành khách hàng định danh VPBank Prime, VPBank Diamond hay tham gia các dịch vụ đầu tư trái phiếu/chứng chỉ quỹ… Đồng thời, thông qua chương trình này, VPBank cũng mong muốn gửi lời chúc một năm Nhâm Dần 2022 hạnh phúc, bình an và thịnh vượng tới khách hàng.

Nhằm mang tới những trải nghiệm khác biệt mới mẻ và thú vị hơn cho khách hàng, trong chương trình khuyến mại năm nay, VPBank đã thay đổi cách thức quay thưởng. Theo đó, sau khi thực hiện các giao dịch hoặc sử dụng dịch vụ ngân hàng, khách hàng được nhận lượt chơi và có thể tự thực hiện quay số, nhận kết quả trúng thưởng được cập nhật ngay lập tức thay vì bị động chờ đợi ngân hàng quay số tìm người trúng thưởng như các chương trình trước đây.

Mỗi khách hàng có thể đồng thời tham gia nhiều sản phẩm dịch vụ của VPBank và nhận mã dự thưởng không giới hạn, tương ứng với số lần quay thưởng, từ đó tăng cơ hội nhận những phần quà giá trị và hữu ích.

Sau 2 tháng triển khai, chương trình "Chào xuân mới - đón lộc tới" đã thu hút hàng chục nghìn khách hàng tham gia với hàng triệu lượt quay số trúng thưởng. Kết quả, 8 đồng hồ Apple Watch trị giá 15 triệu đồng/chiếc; 80 miếng vàng thịnh vượng trị giá 1 chỉ vàng/miếng và 7.130 quà tặng E-voucher đã tìm được chủ nhân may mắn. Tổng giá trị giải thưởng đã trao lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Là một trong những khách hàng trúng giải thưởng cao nhất của chương trình là đồng hồ sức khỏe Apple Watch, anh Nguyễn Trang Thiên Nghĩa chia sẻ, khi được biết trúng thưởng anh khá bất ngờ. Đây là món quà giá trị và ý nghĩa nhất mà anh nhận được khi tham gia các chương trình khuyến mại.

"Trong bối cảnh Covid-19, việc nâng cao sức khỏe đã trở thành một trong những vấn đề mọi người quan tâm. Quà tặng đồng hồ sức khỏe Apple Watch mà ngân hàng lựa chọn thực sự rất tinh tế, ý nghĩa và hữu ích dành cho khách hàng", anh Nghĩa chia sẻ.

Trong khi đó, anh Ngô Thanh Trúc (TPHCM) - người may mắn nhận được phần thưởng là 1 chỉ vàng chia sẻ: "Khi quay trúng chữ "Chúc mừng khách hàng trúng Lộc vàng thịnh vượng" tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một câu chúc tết đến từ VPBank. Không ngờ sau đó lại nhận được cuộc gọi thông báo lại từ ngân hàng và hướng dẫn tôi ra chi nhánh gần nhất để nhận quà. Tôi rất vui và cảm thấy thực sự may mắn. Tôi rất mong nhờ "vía" của món quà ý nghĩa này sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho tôi trong năm mới 2022".

Anh Ngô Thanh Trúc nhận được phần thưởng là 1 chỉ vàng.

Theo các chuyên gia, thời điểm cuối năm cũ, đầu năm mới cũng là lúc người dân tăng cường chi tiêu, mua sắm để đón Tết hoặc hoạch định các kế hoạch tài chính trong năm mới. Bởi vậy, các ngân hàng, trong đó có VPBank, tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại vào dịp này. Các chương trình này không chỉ nhằm tri ân khách hàng, mà còn là cách để ngân hàng mang đến những điều may mắn bất ngờ, vốn rất được người dân Việt Nam chờ đợi, trong mỗi dịp tết đến xuân về.

"Với VPBank, chương trình "Chào Xuân mới, đón lộc tới" mà ngân hàng tổ chức lần này không chỉ nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành, tin tưởng ngân hàng trong suốt 1 năm vừa qua, mà còn là lời chúc khách hàng một năm mới khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần, để khởi đầu cho những dự định tài chính mới thịnh vượng cho bản thân và gia đình", đại diện ngân hàng chia sẻ.

VPBank triển khai nhiều ưu đãi cho khách hàng.

Thông tin chi tiết về chương trình liên hệ hotline 1900545415 hoặc truy cập website: https://www.vpbank.com.vn