FPT Retail vượt kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kết thúc năm 2024, FPT Retail ghi nhận tổng doanh thu lũy kế đạt 40.104 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu online toàn công ty đạt 7.165 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Nhờ những nỗ lực không ngừng, lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2024 toàn công ty đạt 527 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với kế hoạch.

Chuỗi FPT Long Châu ghi nhận doanh thu tăng trưởng ở mức 59% so với năm 2023, đạt 25.320 tỷ đồng và chiếm 63% doanh thu toàn FRT. Liên tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, FPT Long Châu tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu về quy mô và hiệu quả hoạt động của chuỗi nhà thuốc.

Theo đó, doanh thu trung bình mỗi nhà thuốc hàng tháng vẫn được duy trì ổn định ở mức khoảng 1,2 tỷ đồng, trong bối cảnh các nhà thuốc mở mới năm 2024 có quy mô nhỏ hơn so với các nhà thuốc hiện hữu.

Năm 2024, doanh thu chuỗi FPT Shop đạt 15.126 tỷ đồng. Nhờ chiến lược tái cấu trúc toàn diện cùng nỗ lực cải thiện vận hành qua từng quý, kết quả kinh doanh đã có những bước tiến tích cực khi hiệu quả hoạt động các cửa hàng liên tục cải thiện. Riêng trong quý IV/2024, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 2,2 tỷ đồng/tháng, đây là mức cao nhất kể từ đầu năm. Đây là quý thứ hai liên tiếp chuỗi FPT Shop ghi nhận lợi nhuận.

Năm 2024, FPT Shop ghi dấu ấn với những bước chuyển mình đầy quyết tâm trong việc thúc đẩy các sản phẩm dịch vụ mới, hướng tới đa dạng hóa danh mục kinh doanh, góp phần cải thiện đáng kể mức lãi gộp. Sau giai đoạn thử nghiệm chuyển đổi mô hình cửa hàng FPT Shop thông thường sang cửa hàng FPT Shop Điện Máy với nhiều điểm đổi mới trong quý III, cuối quý IV/2024, FPT Shop Điện Máy đã mở rộng mạng lưới lên 54 cửa hàng trên cả nước.

Về mạng lưới cửa hàng, kết thúc năm 2024, FPT Retail sở hữu 2.703 cửa hàng trên cả nước. Trong đó, FPT Long Châu mở rộng với 1.943 nhà thuốc, tăng 446 nhà thuốc so với đầu năm 2024.

Hệ thống trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu tiếp tục được mở rộng, đạt 126 trung tâm trải khắp 54 tỉnh thành, tăng 116 trung tâm so với đầu năm 2024. Phát triển theo mô hình "pharmacy-based" (phát triển trên nền tảng dược phẩm), hệ thống trung tâm tiêm chủng FPT Long Châu mang đến khách hàng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao và đáng tin cậy. Điển hình trong quý IV, FPT Long Châu là một trong những trung tâm tiêm chủng tiên phong cung cấp các loại vaccine mới tại thị trường Việt Nam như vaccine phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết và vaccine phòng ngừa bệnh Zona thần kinh.

FPT Long Châu nhận giải "Ứng dụng đột phá cho nhu cầu sức khỏe" tại Better Choice Awards 2024. Bằng việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Ứng dụng Khách hàng Long Châu đã tiên phong mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhanh chóng và thuận tiện cho người Việt, như nhắc uống thuốc, sổ tiêm chủng, lịch sử toa thuốc, giao hàng tận nơi. Người dùng có thể tương tác trực tiếp với chuyên gia y tế, dược sĩ chuyên môn thông qua hệ thống hỗ trợ tự động phân luồng của ứng dụng để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến sức khỏe và sản phẩm.

Chiều ngày 13/12/2024, tại Hà Nội, FPT Long Châu và Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố triển khai dịch vụ xác thực điện tử của nhà thuốc FPT Long Châu qua VnelD.

Từ ngày 1/1/2025, người dân đã có thể dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi từ FPT Long Châu trên ứng dụng VNeID. Việc triển khai tính năng mua thuốc trực tuyến trên VNeID được coi là một bước tiến mới trên hành trình chuyển đổi số hướng đến mục tiêu gia tăng lợi ích cho người dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Người dân được trải nghiệm việc mua thuốc trực tuyến với sự minh bạch về giá cả, nguồn gốc, cùng khả năng truy xuất toàn trình, đảm bảo chất lượng ở từng khâu. Đây không chỉ là minh chứng cho tinh thần tiên phong của FPT Long Châu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, mà còn khẳng định sứ mệnh phục vụ cộng đồng một cách toàn diện và bền vững.

FPT Shop tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh và gặt hái được hiệu quả. Sau 1 năm ra mắt, SIM FPT có gần 400.000 thuê bao, khẳng định niềm tin của khách hàng và vị thế vững chắc trên thị trường. Với dịch vụ đa dạng, chất lượng ổn định, chi phí hợp lý, SIM FPT trở thành người bạn đồng hành tin cậy của người dùng.

Mạng di động FPT đã tròn 1 tuổi.

Đồng thời, FPT Shop đã thành công trong việc thúc đẩy doanh thu các nhóm hàng mới. Nổi bật là hệ thống Garmin Brand Store, điểm đến hàng đầu cho người dùng muốn sở hữu các dòng smartwatch (đồng hồ thông minh) thể thao, mang đến trải nghiệm toàn diện với sản phẩm mới nhất và đội ngũ chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp.