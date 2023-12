FPT Play trao thưởng 7 iPhone 15 trị giá 200 triệu đồng cho khách hàng

Vừa qua, chương trình quay số may mắn do FPT Play thực hiện đã tìm ra những khách hàng may mắn trúng thưởng điện thoại iPhone 15 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Đại diện đơn vị đã chúc mừng và trao những phần quà giá trị đến từng khách hàng tại các chi nhánh FPT Telecom.

Khách hàng Vũ Huy Cường (Hà Nội) tại buổi trao giải (Ảnh: FPT).

Là khách hàng trẻ tuổi nhất nhận thưởng, anh Vũ Huy Cường (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đăng ký FPT Play để xem phim và thể thao vì chất lượng dịch vụ rất ổn. Cầm điện thoại trong tay, tôi vẫn chưa tin được là đã trúng thưởng, không ngờ được xem nội dung để giải trí còn nhận quà giá trị".

Là một trong 7 vị khách may mắn, chị Huỳnh Thị Ngọc Loan (Khánh Hòa) cùng con trai đến văn phòng giao dịch của FPT Telecom để nhận quà. Nữ khách hàng này cho hay: "Tôi vốn muốn mua điện thoại làm quà cho con trai, nhờ FPT Play mà tôi đã thực hiện được. Gia đình tôi sẽ tiếp tục sử dụng FPT Play và giới thiệu đến nhiều người hơn nữa".

Chị Huỳnh Thị Ngọc Loan (Khánh Hòa) dành món quà từ FPT Play tặng con trai (Ảnh: FPT).

Được triển khai từ ngày 20/10 đến hết ngày 30/11/2023, chương trình "Đăng ký FPT Play - Rinh ngay iPhone 15" là một trong những chương trình khuyến mại lớn trong năm của FPT Play dành cho đối tượng khách hàng đăng ký mới dịch vụ combo Internet FPT - FPT Play hoặc dịch vụ FPT Play.

Với giải thưởng gồm 7 chiếc điện thoại Iphone thế hệ mới nhất, tổng giá trị gần 200 triệu đồng, chương trình là lời tri ân FPT Play gửi đến khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng đơn vị.

Gia đình ông Võ Văn Phê - khách hàng may mắn tại Bến Tre (Ảnh: FPT).

Đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của cả gia đình, combo dịch vụ Internet FPT - FPT Play không chỉ mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng trong quá trình lắp đặt, sử dụng và thanh toán cước, mà còn giúp tiết kiệm chi phí, mang lại sự tối ưu so với việc chỉ đăng ký một trong hai dịch vụ.

Ông Thiều Thế Thanh nhận quà tại chi nhánh Phú Thọ (Ảnh: FPT).

Anh Hoàng Đình Kiểm tại chi nhánh Thanh Hóa (Ảnh: FPT).

Bên cạnh đó, khi sở hữu tài khoản FPT Play, khách hàng sẽ có trong tay kho nội dung giải trí với gần 170 kênh truyền hình trong nước và quốc tế, kho phim điện ảnh nổi tiếng Âu Mỹ, phim truyền hình đặc sắc phát song song Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan… được cập nhật thường xuyên.

Những giải thể thao hàng đầu khu vực và trên thế giới, thuộc nhiều bộ môn khác nhau như bóng đá với các giải đấu thuộc UEFA, AFC, V.League, giải bóng rổ nhà nghề số 1 thế giới như NBA, võ thuật như Bellator MMA, PFL Championship và các giải golf hàng đầu thế giới… cũng có trên FPT Play.

Khách hàng truy cập website http://fptplay.vn hoặc liên hệ 19006600 để biết thêm chi tiết dịch vụ và các chương trình khuyến mãi.