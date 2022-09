FLC tìm được công ty kiểm toán mới: Chuỗi ngày lận đận liệu đã kết thúc?

Ngày 21/9, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) cho hay, trong ngày 20/9, tập đoàn này đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021. Theo đó, UHY sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC.

FLC lận đận tìm công ty kiểm toán báo cáo tài chính sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Đồng thời, Hội đồng quản trị FLC đã ra nghị quyết về việc thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán đã ký ngày 21/7/2022 giữa FLC và Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Lý do là Kiểm toán An Việt không bố trí được thời gian và nhân sự để cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định của hợp đồng đã ký kết.

Trước đó, vào năm 2021, đơn vị phụ trách kiểm toán báo cáo tài chính cho FLC là Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt. Tuy nhiên Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ từ cách được chấp thuận kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết hồi cuối tháng 3. Sự kiện bất khả kháng này đã khiến FLC phải 2 lần thay đơn vị kiểm toán và liên tục thất hứa với cổ đông về lịch công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Còn nhớ, tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường đầu tháng 7, ông Lã Quý Hiển lúc đó là Phó giám đốc tập đoàn cho biết kỳ vọng sẽ công bố được tài liệu này vào cuối tháng 8 trước khi FLC một lần nữa hứa hẹn công bố vào cuối tháng 9.

Do không công bố đúng hạn các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo soát xét bán niên 2022 nên cổ phiếu FLC đã bị HoSE đưa vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 9/9.

Cũng trong tháng 9 này, ông Lã Quý Hiển đề đơn từ chức Phó tổng giám đốc FLC và theo đó thôi mọi chức vụ lãnh đạo ở tập đoàn này.

FLC hiện còn lại 6 Phó tổng giám đốc là bà Đàm Ngọc Bích, ông Trần Thế Anh, bà Võ Thị Thùy Dương, bà Lê Thị Trúc Quỳnh, bà Đặng Thị Lưu Vân và ông Đỗ Việt Hùng. Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền đồng thời cũng đang kiêm nhiệm chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị FLC.

Trên thị trường chứng khoán sáng nay, họ cổ phiếu FLC có KLF đứng giá tham chiếu 1.700 đồng, AMD giảm thêm 3,3%; ART giảm 3,6%.