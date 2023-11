Fed đón tin vui: Lạm phát Mỹ bất ngờ thấp hơn dự báo

Theo số liệu từ Bộ lao động Mỹ, trong tháng 10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,2% so với cùng kỳ và đi ngang so với tháng trước. Trước đó, các chuyên gia dự báo CPI tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Sau khi loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, CPI lõi tăng 0,2% so với tháng trước và 4% so với cùng kỳ. Chỉ số này cũng thấp hơn so với dự báo của các chuyên gia.

CPI tổng thể của Mỹ đi ngang so với tháng trước khi giá năng lượng giảm 2,5% nhưng giá thực phẩm lại tăng 0,3%. Chi phí nhà ở, chiếm 1/3 tỷ trọng rổ CPI, chỉ tăng 0,3% trong tháng 10, bằng một nửa mức tăng của tháng trước.

Báo cáo lạm phát tháng 10 được đưa ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất và đang theo dõi sát sao dữ liệu kinh tế để đưa ra động thái kế tiếp. Từ tháng 3 năm ngoái đến nay, Fed đã nâng lãi suất 11 lần lên mức 5,25-5,5%.

Chỉ số CPI và CPI lõi của Mỹ (Ảnh: CNBC).

Lạm phát Mỹ không tăng là tin mừng đối với các nhà hoạch định chính sách của Fed. Sau cuộc họp đầu tháng 11, Ngân hàng Trung ương đã giữ lãi suất ở mức cao nhất trong vòng 22 năm.

Theo dữ liệu của công ty tài chính CME Group, các nhà đầu tư gần như tin rằng Fed sẽ không tăng lãi suất thêm.

Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh tuần trước rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ không "bị đánh lừa" bởi một vài tháng dữ liệu tốt và Ngân hàng Trung ương có thể thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nếu cần thiết.

Ngay cả khi Fed ngừng nâng lãi suất, các nhà đầu tư cũng không chắc liệu Fed sẽ duy trì lãi suất cao trong bao lâu.