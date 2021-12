FE CREDIT tung "lộc" lì xì mừng tết Nhâm Dần

Dân trí Nhằm mang đến cho khách hàng một năm mới thật may mắn, từ nay đến hết 31/1/2022, FE CREDIT triển khai game bắt lì xì "Tết ấm no, hái lộc to". Chương trình dành cho tất cả khách hàng với cách thức tham gia đơn giản cùng hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn.

Mọi khách hàng (bao gồm khách hàng chưa từng đăng ký khoản vay tại FE CREDIT) đều có thể tham gia chơi game tại đường dẫn hailoctet.fecredit.com.vn để nhận lấy các "lộc" lì xì ngẫu nhiên từ FE CREDIT là các mã quà tặng mua sắm, hoàn tiền… vô cùng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng hơn một tỷ đồng. "Tết ấm no, hái lộc to" có giao diện bắt mắt cùng cách chơi đơn giản, người chơi chỉ cần nhấn nút CHƠI GAME và nhanh tay bắt lấy các bao lì xì lộc Tết từ FE CREDIT đang di chuyển trên màn hình. Đặc biệt, cơ hội chơi 100% trúng quà và quà tặng hoàn tiền đến 2 triệu đồng dành riêng cho nhóm khách hàng đăng kí vay và được giải ngân thành công tại kênh bán hàng trực tiếp hoặc khách hàng có giao dịch tối thiểu 4.000.000đ qua thẻ tín dụng FE CREDIT trong thời gian diễn ra chương trình. Trong vòng 3 ngày kể từ ngày thỏa 1 trong 2 điều kiện trên, FE CREDIT sẽ gửi tin nhắn kèm đường link chơi game dành riêng cho mỗi khách hàng. Sau hơn một năm biến động bởi đại dịch Covid-19, với sứ mệnh luôn đồng hành cùng khách hàng trong những thời điểm khó khăn nhất, FE CREDIT liên tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng như miễn, giảm lãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ… cùng các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn. Thông qua chương trình "Tết ấm no, hái lộc to" FE CREDIT mong muốn mang lại nhiều giá trị thực, niềm vui đến cho khách hàng nhân dịp "Tết đến, xuân về". Xem chi tiết thể lệ chương trình tại https://fecredit.com.vn/khuyenmai/bat-loc-li-xi-don-tet-am-no-cung-fe-credit/ Về FE CREDIT Tiên phong trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, FE CREDIT vẫn đang duy trì vị thế thống lĩnh thị trường Việt Nam với hơn 45% thị phần. FE CREDIT hiện đang cung cấp sản phẩm tài chính tiêu dùng cá nhân như cho vay tiền mặt, vay mua xe máy, vay mua hàng gia dụng, thẻ tín dụng và các giải pháp bảo hiểm. Đến nay, FE CREDIT đã phục vụ hơn 12 triệu khách hàng, hợp tác với hơn 16.000 đối tác tại hơn 21.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc. Trường Thịnh