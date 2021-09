FE CREDIT "thắng lớn" với 2 giải thưởng từ tạp chí ABF

Dân trí Vượt qua nhiều đối thủ tầm cỡ, FE CREDIT vinh dự nhận 2 giải thưởng: "Công ty tài chính của năm" (Finance Company of the Year) và giải đồng "Nhà tuyển dụng của năm" (Employer Award of the Year) do tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) bình chọn.

ABF Awards là giải thưởng thường niên và uy tín trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng ra đời năm 2018. Hệ thống giải thưởng do ABF vinh danh là sự ghi nhận mà giới chuyên môn cũng như cộng đồng dành cho các ngân hàng, tổ chức tài chính có nhiều hoạt động nổi bật theo khu vực và quốc gia. Ở hạng mục "Công ty tài chính của năm", FE CREDIT gây ấn tượng khi tiếp tục dẫn đầu với thị phần áp đảo trên thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam. Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế cả nước chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, FE CREDIT đã xác định rõ các nguy cơ và ứng phó kịp thời bằng cách cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho các khoản vay đủ điều kiện, đảm bảo khả năng thanh khoản; tối ưu hóa chi phí bằng cách tăng tốc ứng dụng công nghệ; đẩy nhanh quá trình số hóa và tập trung vào tập khách hàng hiện tại. Việc thực hiện kịch bản ứng phó rõ ràng đã giúp FE CREDIT không những không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh mà còn thu được kết quả tốt, vượt qua thách thức, từ đó tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Với giải đồng "Nhà tuyển dụng của năm", Hội đồng bình chọn đánh giá cao dự án "Digital School" (Trường Đào tạo số) của FE CREDIT. Vốn là doanh nghiệp có số lượng nhân sự lớn trải khắp cả nước, thách thức mà FE CREDIT phải đối mặt là làm thế nào mang đến chất lượng đào tạo tốt nhất trong khi vẫn phải tối ưu hóa nguồn nhân lực và chi phí vận hành. Sáng kiến "Digital School" là bước đột phá trong việc đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết cho nhân viên và các đại lý khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án kinh doanh và vận hành trọng điểm. Việc nhận cú đúp giải thưởng từ ABF Awards năm nay, một lần nữa ghi nhận vị thế tiên phong của FE CREDIT trên thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam và khu vực. Với sứ mệnh "Hiện thực hóa hàng triệu ước mơ", FE CREDIT đã, đang và sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, uy tín thương hiệu đáp ứng nhu cầu tiếp cận tín dụng chính thức của mọi tầng lớp dân cư để cải thiện chất lượng cuộc sống. Về FE CREDIT Tiên phong trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng, FE CREDIT vẫn đang duy trì vị thế thống lĩnh thị trường Việt Nam với 45% thị phần vay tiêu dùng. FE CREDIT hiện đang cung cấp dịch vụ vay tiêu dùng cá nhân với các sản phẩm như cho vay tiền mặt, vay mua xe máy, vay mua hàng gia dụng và thẻ tín dụng. Đến nay, FE CREDIT đã phục vụ hơn 17 triệu khách hàng, hợp tác với hơn 16.000 đối tác tại hơn 21.000 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc. Trường Thịnh