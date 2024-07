Facebook, Google, Microsoft… nộp bao nhiêu thuế nửa đầu năm?

Tổng cục Thuế nêu tổng số thuế mà các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp trực tiếp qua cổng thông tin điện tử trong 6 tháng đạt 4.039 tỷ đồng, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm 2023. Chiếm tỷ trọng chủ yếu trong số nộp thuế là các ông lớn thuộc lĩnh vực công nghệ như Google, Meta, Netflix, Apple, Microsoft...

Sau 6 tháng, cơ quan quản lý ghi nhận thêm 26 nhà cung cấp nước ngoài mới đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam qua kênh này.

Như vậy, có tổng 102 nhà cung cấp nước ngoài đã tham gia thực hiện nghĩa vụ thuế thông qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Đây là các doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, như Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Ireland, Thụy Sĩ, Anh, Australia...

Google, Facebook, Netflix... chiếm tỷ trọng lớn trong số thuế khai, nộp trong 6 tháng (Ảnh minh họa: IT).

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng ghi nhận 383 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin trên cổng, tăng 22 đơn vị so với lũy kế đến cuối năm 2023.

Thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 865.350 tỷ đồng trong 6 tháng, bằng 58,2% so với dự toán pháp lệnh, vượt 15,3% so với cùng kỳ.

Có 12/21 khoản thu sắc thuế đạt trên 55% dự toán: thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 68,9%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 61,9%; tiền thuê mặt đất mặt nước ước đạt 79,3%; thu khác ngân sách ước đạt 63,4%; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản ước đạt 77,8%...

32/63 địa phương đạt trên 55% dự toán, gồm Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương, Long An, Tiền Giang, Hưng Yên, Ninh Thuận, Nam Định, An Giang, Vĩnh Long, Hà Nội, Bắc Giang, Sóc Trăng, Phú Thọ, Bạc Liêu, Bến Tre, Đắk Lắk, Gia Lai, Lạng Sơn, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Bắc Ninh, Kiên Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Cao Bằng, Quảng Trị.