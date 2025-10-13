EZ2DO và hành trình đưa kỹ thuật hàn tay Việt Nam ra quốc tế

Tại triển lãm Nepcon Vietnam 2025 ở Hà Nội, anh Phạm Văn Tuyền, đại diện Công ty TNHH EZ2DO đã giành giải nhất tại cuộc thi hàn tay điện tử quốc tế IPC - Hand Soldering Competition. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp thuần Việt chạm tới ngôi vị cao nhất tại sân chơi kỹ thuật uy tín này.

Cuộc thi Hàn tay điện tử quốc tế IPC năm 2025 (Ảnh: EZ2DO).

Cuộc thi do Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (tổ chức phát triển tiêu chuẩn IPC) tổ chức, quy tụ 38 thí sinh từ 15 công ty, bao gồm cả doanh nghiệp FDI và Việt Nam. Với yêu cầu khắt khe về độ chính xác, sự tinh xảo trong hàn linh kiện điện tử và tốc độ hoàn thiện sản phẩm, IPC được coi là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực sản xuất điện tử.

Với số điểm 256/279, đại diện EZ2DO vượt qua nhiều đối thủ để giành chiến thắng và giành quyền dự chung kết thế giới tại Munich (Đức) vào tháng 11.

Ông Lê Ngọc Du - Giám đốc EZ2DO - chia sẻ: “Chiến thắng tại Nepcon 2025 khẳng định kỹ thuật hàn tay Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế và củng cố định hướng của EZ2DO: phát triển đội ngũ kỹ sư, làm chủ dịch vụ sửa chữa thiết bị đo ngay trong nước, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian. Munich, Đức sẽ là chặng tiếp theo để chúng tôi tiếp tục khẳng định năng lực kỹ thuật Việt trên đấu trường toàn cầu”.

Ông Lê Ngọc Du (ngoài cùng bên trái) cùng ban tổ chức trao giải nhất cho đại diện của Công ty TNHH EZ2DO (Ảnh: EZ2DO).

Ra đời từ năm 2020, với định hướng “làm chủ kỹ thuật tại Việt Nam”, Công ty TNHH EZ2DO đã nhanh chóng khẳng định vị thế trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chuẩn và cho thuê thiết bị đo lường điện - điện tử. Với tầm nhìn trở thành đơn vị hàng đầu tại Việt Nam và mở rộng ra thị trường quốc tế, EZ2DO triển khai dịch vụ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và chủ động hơn trong việc duy trì hoạt động sản xuất.

Thay vì gửi máy về hãng hoặc trung tâm nước ngoài, các doanh nghiệp tại Việt Nam có thể lựa chọn sửa chữa thiết bị đo lường ngay trong nước, vừa tiết kiệm chi phí, vừa rút ngắn thời gian từ hàng tháng xuống vài ngày.

Tại EZ2DO, đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm - trong đó có những chuyên gia hơn 5 năm trực tiếp xử lý hàng trăm model thiết bị đo điện, điện tử, cao tần và y tế - đảm nhận toàn bộ quá trình. Với quy trình làm việc theo chuẩn ISO 9001:2015, việc sửa chữa không chỉ nhanh chóng hơn mà còn bảo đảm tính chính xác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nhà máy và tổ chức trong nước.

Ông Lê Ngọc Du trao quyết định khen thưởng cho anh Phạm Văn Tuyền (Ảnh: EZ2DO).

Trong hơn 5 năm hoạt động, EZ2DO cho hay đã sửa chữa thành công hơn 1.800 thiết bị thuộc hơn 500 model, hợp tác cùng hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời xuất khẩu dịch vụ sang Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Lào. Những con số này minh chứng cho năng lực kỹ thuật và uy tín của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

Giấy chứng nhận và cúp vô địch hàn tay của anh Phạm Văn Tuyền (Ảnh: EZ2DO).

Chiến thắng tại Nepcon Vietnam trở thành nguồn động lực để đội ngũ kỹ sư EZ2DO tiếp tục đổi mới, nâng cao kỹ năng và phát triển các giải pháp kỹ thuật tối ưu. Đồng thời, sự kiện này cũng góp phần thay đổi nhận thức của doanh nghiệp FDI về năng lực đối tác kỹ thuật tại Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong ngành điện tử và đo lường.

Trong bối cảnh ngành điện tử, đo lường đang phát triển nhanh, sự góp mặt và thành công của EZ2DO tại cuộc thi Hàn tay điện tử quốc tế không chỉ mang ý nghĩa về một giải thưởng, mà còn cho thấy kỹ thuật Việt Nam đủ khả năng hội nhập. Đây là tín hiệu tích cực, khuyến khích các doanh nghiệp nội địa khác mạnh dạn tham gia sân chơi quốc tế và từng bước nâng cao uy tín của ngành kỹ thuật Việt.

Đội ngũ kỹ sư chất lượng cao của EZ2DO (Ảnh: EZ2DO).

Hướng tới tương lai, EZ2DO đặt mục tiêu không chỉ thi đấu thành công tại chung kết thế giới ở Munich, mà còn tiếp tục mở rộng dịch vụ, đầu tư vào con người và khẳng định vị thế của dịch vụ kỹ thuật Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

