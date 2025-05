Eximbank lãi 832 tỷ đồng trong quý I, tăng 25,8% so với cùng kỳ

Ngày 29/4, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã CK: EIB) công bố kết quả kinh doanh quý I. Theo đó, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 832 tỷ đồng, tăng trưởng 25,8% so với cùng kỳ.

Thu nhập lãi thuần vẫn là trụ cột chính mang về cho Eximbank 1.354 tỷ đồng. Nguồn thu phi tín dụng có sự tăng trưởng tích cực: Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 146 tỷ đồng, tăng 32,2%, kinh doanh ngoại hối đạt 201,7 tỷ đồng, tăng 141,08% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng có sự tăng trưởng vượt bậc lên mức 109 tỷ đồng, tăng 123,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng thu nhập hoạt động của Eximbank vượt 1.800 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 959 tỷ đồng, trong quý, Eximbank trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 126,9 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 832 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ, hoàn thành 16% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của ngân hàng đạt 251.133 tỷ đồng, tăng 4,74% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 180.336 tỷ đồng, tăng trưởng 9,2% so với đầu năm.

Dư nợ tín dụng tăng 8,34% lên 182.258 tỷ đồng. Tín dụng của Eximbank tiếp tục chảy vào các phân khúc, lĩnh vực trọng tâm mà ngân hàng xác định ưu tiên, gồm phân khúc ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp SME, hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI phù hợp với định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Tiền gửi của khách hàng cũng tăng trưởng 4,96%, tương ứng tăng 8.312 tỷ đồng, lên mức 175.759 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngân hàng kiểm soát tốt các chỉ số an toàn trong hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế: Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn duy trì quanh mức 23-25%, thấp hơn so với mức giới hạn của Ngân hàng Nhà nước tối đa 30%; tỷ lệ LDR luôn được kiểm soát dưới 85% theo quy định Ngân hàng Nhà nước; tỷ lệ an toàn vốn CAR dao động quanh ngưỡng 12%, cao hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước là 8%.

Quý I, Eximbank tăng trưởng tích cực ở mảng ngoại hối.

Trong quý I, Eximbank đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân, thông qua các sản phẩm tối ưu, đề cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời tập trung chuyển đổi số toàn diện.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, với sự đồng thuận ở thượng tầng, cùng sự thay đổi từ trong nội bộ ngân hàng, Eximbank vẫn kiên định mục tiêu đã đề ra. Ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10,7% lên 265.500 tỷ đồng, huy động vốn 206.000 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm trước. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 16,2% lên mức 195.500 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 5.188 tỷ đồng, tăng trưởng 23,8% so với năm 2024. Ngân hàng kiểm soát chặt chẽ nợ xấu với mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu về mức 1,99%.

Lãnh đạo Eximbank xác định các nhiệm vụ trọng tâm của 2025 và những năm tới là phát triển nền tảng khách hàng, định vị phân khúc mục tiêu, nâng cao hiệu quả và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Eximbank sẽ tái cấu trúc tài chính và danh mục tài sản, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, phát huy mô hình xử lý nợ tập trung; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện các chỉ số sinh lời, tăng cường năng lực tài chính và khả năng ứng phó rủi ro. Eximbank đã có lộ trình triển khai Basel III và IFRS đưa việc công bố thông tin đến chuẩn mực quốc tế.

Trong bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng quý I, Eximbank vẫn thuộc nhóm có lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ. Sở dĩ lợi nhuận ngân hàng tăng trong quý đầu năm nay một phần nhờ tín dụng cải thiện, dù chưa cao (tính đến ngày 25/3, tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế đạt 2,5%).

Tuy vậy, với tác động từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là chính sách thuế quan mới của Mỹ, sẽ khó tránh ảnh hưởng đến tín dụng và kết quả lợi nhuận của ngành các quý tới.

Điều này đặt ra cho đội ngũ Eximbank phải xác định chiến lược đúng đắn, cùng với việc khai thác các thế mạnh có sẵn của ngân hàng, bên cạnh những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong nước.