EVNHCMC hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc EVNHCMC, bà Đỗ Thị Xuân Chi, thành viên Hội đồng thành viên và ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc.

Về đích sớm các kế hoạch kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2023

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Ban kinh doanh EVNHCMC cho biết năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế cũng như thời tiết, sự nỗ lực của cán bộ nhân viên và người lao động vẫn giúp EVNHCMC tiếp tục đạt được nhiều thành quả tốt.

Tổng công ty đã hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu chính trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng như thương phẩm, giá bán điện bình quân, tổn thất điện năng, các chỉ tiêu thu ngân, chỉ tiêu chuyển ngày ghi chỉ số về cuối tháng.

Tổng công ty đã triển khai tốt công tác chủ động trong cung cấp thông tin cho khách hàng, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia và định danh điện tử, đẩy mạnh giao dịch trực tuyến với tỷ lệ 99,9% yêu cầu được giải quyết trực tuyến, hoàn tất triển khai dịch vụ điện hình thức điện tử (OTP và ký số).

EVNHCMC cũng triển khai tháng tri ân khách hàng, vận hành ổn định hệ thống tổng đài đa kênh trong tiếp nhận và chăm sóc khách hàng, triển khai hiệu quả fanpage, tiếp tục ứng dụng công nghệ vào quản lý kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

EVNHCMC dự kiến tiết kiệm 627,56 triệu kWh điện trong năm 2023 (Ảnh: EVNHCMC).

Đến nay, tổng số khách hàng sử dụng điện toàn thành phố là gần 2,75 triệu, tương ứng tăng 1,08% so với cuối năm 2022. Sản lượng điện thương phẩm đạt 28,53 tỷ kWh, tăng 5,05% so với cùng kỳ. Tỷ lệ thu tiền ước đạt 99,96%, cao hơn 0,26% so với kế hoạch năm.

Tỷ lệ thu không sử dụng tiền mặt là 99,85% về khách hàng và tương ứng 99,73% về tiền. Sản lượng tiết kiệm điện dự ước đạt 627,56 triệu kWh, chiếm 2,20% so với điện thương phẩm. Tỷ lệ lắp đặt công tơ đo xa đạt xấp xỉ 100%.

Quyết tâm thực hiện 23 mục tiêu chỉ tiêu trong năm 2024

Nhằm thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh điện năng do EVN giao trong năm 2024, tổng công ty tiếp tục tập trung triển khai thực hiện với 23 mục tiêu chỉ tiêu, 49 giải pháp để thực hiện hoàn thành kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Theo đó, trong giảm tỷ lệ điện dùng cho truyền tải và phân phối, tổng công ty tiếp tục vận hành tối ưu lưới điện, hoàn thiện kết cấu lưới; rút ngắn bán kính cung cấp điện, giảm lượng số khách hàng phù hợp đối với từng cấp điện áp, khai thác hiệu quả dữ liệu từ hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa để quản lý tốt, chuẩn xác tỷ lệ tổn thất điện năng theo từng cấp điện áp (cao áp, trung áp và hạ áp).

Tổng công ty cũng có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên, tăng quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, nâng cao chất lượng quản lý hệ thống đo đếm điện năng, phòng chống câu điện bất hợp pháp, nâng cao chất lượng quản lý chỉ số điện.

Trong quản lý hợp đồng và giá bán điện, tổng công ty thực hiện giá bán điện cho các đối tượng khách hàng theo đúng quyết định của Thủ tướng và Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương, thực hiện 100% thông báo chính sách, thủ tục đăng ký đến chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội, ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp và các chủ nhà trọ để đảm bảo công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở được sử dụng điện theo đúng giá điện quy định.

Quy trình công tác thu ngân, thu và theo dõi nợ tiền điện nỗ lực không để xảy ra sai sót, tăng thêm dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đa dạng hóa kênh giao tiếp.

EVNHCMC cũng sẽ chuẩn bị và vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh (VWEM) ổn định, hiệu quả theo đúng các quy định của Bộ Công Thương cũng như yêu cầu từ EVN. Song song đó, tổng công ty tập trung triển khai Chỉ thị số 20 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025, kết hợp với mục tiêu an sinh xã hội, mỹ quan đô thị, phát triển cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc EVNHCMC, thay mặt lãnh đạo tổng công ty biểu dương kết quả một năm hoạt động của lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, thống nhất báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024.

Lãnh đạo tổng công ty nhấn mạnh năm 2024, sẽ là một năm khó khăn của toàn Tập đoàn và EVNHCMC, do đó yêu cầu toàn thể công nhân viên chức, người lao động cố gắng tối đa tối ưu hóa các chỉ tiêu kinh doanh, tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải (DR), có biện pháp khắc phục khó khăn.