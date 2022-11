EVNHANOI triển khai ngầm hóa lưới điện

Không gian thông thoáng khi hệ thống điện được ngầm hóa (Ảnh: EVNHANOI).

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho hay việc ngầm hóa lưới điện góp phần thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị trên toàn thành phố. Theo đó, các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin sau khi hoàn tất đã mang lại hiệu quả trong việc nâng cao mỹ quan đô thị.

Mục tiêu EVNHANOI đặt ra trong việc ngầm hóa lưới điện là góp phần nâng cao độ tin cậy lưới điện, năng lực truyền tải, tăng cường chất lượng dịch vụ cung ứng điện phục vụ khách hàng. Đồng thời, việc ngầm hóa cũng giảm diện tích chiếm dụng đất của các công trình hạ tầng kỹ thuật, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị thủ đô, vừa nhằm mục tiêu tiến tới xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lưới điện theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại, thông minh vừa tạo điều kiện môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nhiều đường dây điện được ngầm hóa, các nhánh rẽ được đưa vào các tủ điện nhỏ gọn trên vỉa hè tạo nên không gian thoáng đãng. Với việc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin sẽ tạo đà cho việc xây dựng hạ tầng hiện đại, lưới điện thông minh…

Ngầm hóa góp phần nâng cao mỹ quan đô thị (Ảnh: EVNHANOI).

Theo các chuyên gia ngành điện, hạ ngầm cơ sở hạ tầng là đầu tư hiệu quả cho việc xây dựng đô thị vững chắc trước thiên tai như mưa bão, lũ lụt, sụt lún… Hệ thống cáp ngầm được bảo vệ chắc chắn bằng những sản phẩm ống nhựa xoắn đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế sẽ giảm thiểu nhiều nhất những thiệt hại hệ thống đường dây cáp do bị cột điện bị đổ, gãy, cuốn trôi, trong khi người dân không còn phải bận tâm, lo lắng về những búi "mạng nhện", "rác trời" giăng trên đầu.

Nâng cao đời sống dân sinh trên địa bàn thủ đô từ việc ngầm hóa lưới điện (Ảnh: EVNHANOI).

Đại diện EVNHANOI cho hay, việc hạ ngầm nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân cùng hỗ trợ của các sở, ngành liên quan, chính quyền các cấp tại địa phương. Các tuyến phố sau khi hoàn thành hạ ngầm, cắt hạ dây cũ, thu hồi cột điện được đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ tốt hơn, độ ổn định tin cậy cung cấp điện tăng, giảm số vụ sự cố do nguyên nhân khách quan gây ra.