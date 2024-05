EVNGENCO3 sẵn sàng sản xuất điện cao điểm mùa khô 2024

Nỗ lực đảm bảo nhiên liệu, khả dụng tổ máy

Để các nhà máy sẵn sàng vận hành với công suất được huy động tối đa trong cao điểm mùa khô, ngay từ đầu năm, các đơn vị thuộc tổng công ty đã lập kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp về nhiên liệu (than, dầu, khí...), chuẩn bị đủ nguyên, vật tư cho vận hành, sửa chữa nhằm nâng cao độ khả dụng, các tổ máy vận hành tin cậy và an toàn tuyệt đối đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện năng.

Hiện tại, lượng than tồn kho của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã vượt định mức tồn kho cao điểm mùa khô.

Đối với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1, Ninh Bình, EVNGENCO3 và các đơn vị đã phối hợp đôn đốc các đối tác cung cấp than đáp ứng nhu cầu của nhà máy, đảm bảo đủ nhiên liệu để phát điện ổn định trong tình huống phụ tải tăng cao, duy trì khối lượng than tồn kho của các nhà máy cao hơn định mức. Các Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ, Bà Rịa cũng sẵn sàng vận hành theo phương án tối ưu nguồn khí và chuẩn bị nhiên liệu dầu DO dự phòng theo quy định để đáp ứng khi được huy động.

Trong công tác sửa chữa bảo dưỡng, từ cuối năm 2023, các nhà máy đã chủ động, phối hợp với Công ty EPS lên kế hoạch, thực hiện mua sắm nguyên vật liệu, trang thiết bị, vật tư dự phòng, thay thế; nỗ lực hoàn thành các công trình đại tu, trung tu, bảo dưỡng định kỳ, song song với đẩy mạnh giám sát từ xa các thông số vận hành theo thời gian thực (RMS), thực hiện các giải pháp nâng cao độ tin cậy (RCM), triển khai khắc phục, xử lý các tồn tại, bất thường thiết bị của tất cả các hệ thống.

Khu vực Phòng điều khiển trung tâm tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương.

Các đơn vị phát điện tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành, kỹ thuật, bố trí các ca trực vận hành, sửa chữa hợp lý, tăng cường cán bộ kỹ thuật, C&I, sửa chữa trực để kịp thời hỗ trợ xử lý. Việc bồi huấn, diễn tập xử lý các tình huống, tăng cường kiểm tra, giám sát trực tiếp tại tổ máy, phối hợp với lực lượng sửa chữa kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, triệt để các bất thường thiết bị cũng được thực hiện liên tục. Đồng thời, các đơn vị tổ chức huấn luyện, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, hệ thống phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống cháy nổ có thể xảy ra.

Điều tiết hồ và đảm bảo cấp nước hạ du

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp. Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã tích cực trao đổi, phối hợp với các địa phương, Trung tâm điều độ Hệ thống điện để có phương án điều tiết, khai thác hồ chứa tối ưu, tổ chức hội nghị về công tác phối hợp điều tiết hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah đảm bảo sản xuất, dân sinh vùng hạ du và cung ứng điện mùa khô 2024. Đồng thời, đơn vị cũng chủ động phối hợp với các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông khảo sát 20 trạm bơm phía hạ lưu để tính toán phương án vận hành cho mùa khô năm 2024 và các năm sau.

Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah vận hành đảm bảo hài hòa giữa điều tiết nước hạ du và giữ nước đảm bảo cấp điện cao điểm mùa khô.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thông báo cho chính quyền và các hộ dân khu vực hạ du, các trạm thủy lợi kế hoạch vận hành của các nhà máy và trước mỗi khi chạy máy để người dân chủ động lấy nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Ngoài ra, các nhà máy thủy điện cũng thực hiện xả nước để duy trì dòng chảy môi trường theo quy định phục vụ cho canh tác, sinh hoạt thường xuyên. Công ty đã hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa 5/6 tổ máy, đảm bảo các tổ máy khả dụng, sẵn sàng đáp ứng phương thức huy động trong giai đoạn cao điểm mùa khô nói riêng và cả năm 2024 nói chung.

Các nhà máy thủy điện thuộc các công ty liên kết của tổng công ty (Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Công ty cổ phần Phát triển điện Sê San 3A, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà) hiện cũng bám sát phương thức vận hành của A0, thực hiện tốt việc điều tiết nước cho hạ du và nỗ lực cho mục tiêu vận hành sản xuất điện trong cao điểm mùa khô.