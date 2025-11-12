EVNGENCO3 hỗ trợ cán bộ nhân viên EVNCPC đang khắc phục hậu quả bão tại miền Trung

Cơn bão số 12, 13 đổ bộ vào khu vực miền Trung vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và kinh tế - xã hội của các địa phương, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk…

Sáng ngày 11/11, đại diện Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) là bà Nguyễn Thị Hải Yến, Thành viên HĐQT EVNGENCO3 và ông Vũ Quang Sáng, Chủ tịch Công đoàn tổng công ty đã kịp thời đến hiện trường công tác tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai để thăm hỏi và trao tặng số tiền 1 tỷ đồng đến Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Đây là hành động thể hiện sự chia sẻ khó khăn, góp sức động viên tinh thần cán bộ, công nhân viên ngành điện khu vực miền Trung đang trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả của mưa bão.

Các cán bộ công nhân viên của CPC đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão, đảm bảo dòng điện thông suốt cho các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên với tinh thần vượt nắng thắng mưa, làm suốt ngày, xuyên cả đêm.

Đại diện EVNGENCO3 đến thăm động viên cán bộ nhân viên EVNCPC tại công trường tỉnh Gia Lai (Ảnh: EVNGENCO3).

Đồng thời, đoàn công tác của EVNGENCO3 cũng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, người lao động Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH-đơn vị liên kết thuộc Tổng công ty Phát điện 3) và tặng phần quà trị giá 50 triệu đồng để cùng đơn vị hỗ trợ các gia đình cán bộ công nhân viên khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra.

Đại diện EVNGENCO3 trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ người lao động của VSH (Ảnh: EVNGENCO3).

Những hoạt động thiết thực, kịp thời này thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình của tập thể EVNGENCO3 đối với đồng nghiệp vùng bị thiên tai, góp phần cùng ngành điện và người dân địa phương sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.