EVNGENCO1: Giãn cách chống dịch, không gián đoạn sản xuất

Dân trí Trong hơn 3 tháng cùng cả nước giãn cách để phòng, chống Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Phát điện 1 không hề gián đoạn mà vẫn được đảm bảo an toàn, ổn định.

Nhiều tín hiệu tích cực giữa đại dịch

Tại cuộc họp giao ban quý III năm nay của Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc cho biết dịch bệnh Covid-19 khiến công tác cung ứng than nhập khẩu gặp nhiều khó khăn và phụ tải khu vực miền Nam giảm thấp. Tuy nhiên, các nhà máy của EVNGENCO1 đã hoàn thành tốt kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, nhờ đó các tổ máy vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao.

Lưu lượng nước về một số hồ chứa tương đối tốt giúp các nhà máy thủy điện hoạt động hiệu quả, trong đó Công ty Thủy điện Đại Ninh đã hoàn thành kế hoạch năm nay trước 3 tháng. Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong quý III là 7.371 triệu kWh, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được là 26.397 triệu kWh, đạt 74,11% kế hoạch năm.

Công ty Thủy điện Đại Ninh hoàn thành kế hoạch năm nay trước 3 tháng.

Công tác cung ứng than nội địa đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất điện và nâng tồn kho. Tổng công ty đã và đang thực hiện linh hoạt các giải pháp trên cơ sở yêu cầu của hệ thống nhằm đạt tồn kho trên mức tối thiểu vào ngày 31/12 để đảm bảo vận hành mùa khô năm 2022.

Về đầu tư xây dựng, đối với các dự án do EVNGENCO1 làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện quý III trên 3.634 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm nay là 8.557 tỷ đồng, đạt 82,92% và giá trị giải ngân đạt 83,45% kế hoạch (giá trị giải ngân lớn hơn giá trị thực hiện do một số dự án thực hiện năm 2020 và thanh toán năm nay).

Đặc biệt, công tác thi công, nghiệm thu và phát điện tổ máy 80MW Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim đã hoàn thành vượt tiến độ yêu cầu. Công tác quyết toán cũng được thực hiện khá tốt, đáp ứng tiến độ đề ra.

Đối với công tác chuyển đổi số, nhiều nhiệm vụ của Tổng Công ty được EVN giao thực hiện đã hoàn thành phần lớn khối lượng như hoàn thiện cơ sở dữ liệu PMIS, xây dựng phần mềm quản lý điều độ tàu tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải, chuẩn hóa, số hóa quy trình bảo dưỡng sửa chữa… EVNGENCO1 cũng đã phê duyệt các đề án lớn hướng tới nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả làm việc của Tổng Công ty.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được EVNGENCO1 tiếp tục thực hiện nghiêm. Tất cả cán bộ công nhân viên của Tổng công ty được đảm bảo an toàn, không ghi nhận ca F0. Các đơn vị thuộc khu vực nguy cơ cao thực hiện cách ly tập trung lực lượng vận hành, sửa chữa; các đơn vị thuộc khu vực "bình thường mới" tổ chức xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên 20% cán bộ công nhân viên/tuần.

Tổng công ty và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ công nhân viên, đạt tỷ lệ 97,77% được tiêm mũi 1.

Đồng thời, EVNGENCO1 tích cực hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch. Tính đến nay, toàn Tổng Công ty đã ủng hộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quỹ phòng, chống dịch tại các địa phương 25,94 tỷ đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm nay

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên biểu dương nỗ lực của tất cả các đơn vị, đặc biệt là những cán bộ công nhân viên đã tập trung sản xuất tại nhà máy nhiều tháng qua.

Nói về 3 tháng cuối năm, ông khẳng định nhiệm vụ được EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu là thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa đảm bảo sản xuất, hoàn thành kế hoạch năm nay. Công tác sửa chữa bảo dưỡng và cung ứng nhiên liệu đảm bảo vận hành các tổ máy phát điện an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của A0. Các nhà máy thủy điện vận hành đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy trình vận hành liên hồ, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước hồ đến mực nước dâng bình thường vào cuối năm nay, chuẩn bị tốt cho mùa khô năm 2022.

Về đầu tư xây dựng, EVNGENCO1 tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác cổ phần hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được EVNGENCO1 bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Tổng công ty sẽ triển khai Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sau khi EVN phê duyệt.

Trong công tác chuyển đổi số, EVNGENCO1 sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, chuyển đổi nhận thức bên cạnh việc trang bị hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng các phần mềm trực tiếp phục vụ điều hành và sản xuất kinh doanh.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục duy trì tốt, đảm bảo tuân thủ và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và địa phương; phối hợp với địa phương hoàn thành công tác tiêm vaccine mũi 2 phòng Covid-19 cho 100% cán bộ công nhân viên đủ điều kiện trước ngày 31/12 tới đây. EVNGENCO1 cam kết đồng hành, hỗ trợ kịp thời để người lao động vượt qua những khó khăn, thử thách do dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trường Thịnh