EVNCPC triển khai "Tháng tri ân khách hàng" năm 2022

Theo đó, các hoạt động tri ân khách hàng được tổ chức thực hiện tập trung trong tháng 12/2022 và tháng 1/2023, với nhiều nội dung thiết thực hướng đến khách hàng sử dụng điện, thông qua các hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Một số hoạt động nổi bật trong "Tháng tri ân khách hàng" năm 2022 gồm chương trình tặng "Thẻ bảo hiểm an toàn điện", phiếu quà tặng miễn phí dịch vụ điện, tuyên truyền tiết kiệm trên mạng xã hội facebook, các chương trình an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Đồng thời, EVNCPC tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra bảo dưỡng lưới điện, sẵn sàng xử lý sự cố; tập trung cao đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ khách hàng…

Chương trình tặng "Thẻ bảo hiểm an toàn điện", phiếu quà tặng miễn phí dịch vụ điện là những sáng kiến của EVNCPC từ Tháng Tri ân khách hàng năm 2021, tiếp tục được kế thừa và phát huy trong năm 2022. "Thẻ bảo hiểm an toàn điện" sẽ có số lượng 3.000 thẻ, mệnh giá 100.000 đồng/thẻ, dành cho các khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Trong khi đó, 4.000 phiếu quà tặng miễn phí dịch vụ điện tặng khách hàng sử dụng dịch vụ sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt, lắp đặt sau công tơ, vệ sinh trạm biến áp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau Covid-19.

Nhân viên EVNCPC bảo dưỡng trạm biến áp (Ảnh: EVNCPC).

Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNCPC đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng chuyển đổi số để hoàn thiện các tính năng, tiện ích website chăm sóc khách hàng, ứng dụng "EVNCPC CSKH" và mở rộng các kênh thông tin trực tuyến phục vụ khách hàng sử dụng điện.

Thực hiện chủ đề Tháng Tri ân khách hàng năm 2022, EVNCPC đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện qua các kênh truyền thông trực tuyến. Tận dụng thế mạnh về sự kết nối và lan tỏa thông tin trên môi trường mạng xã hội, EVNCPC tổ chức cuộc thi tuyên truyền tiết kiệm điện trên facebook, với đối tượng dự thi là con em cán bộ nhân viên trong độ tuổi học sinh, sinh viên, nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ về chủ đề tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả.

Từ đối tượng người dùng facebook rất trẻ này, các thông điệp tuyên truyền tiết kiệm điện sẽ được diễn đạt bằng những ngôn ngữ mới, dễ chia sẻ và lan tỏa hơn, từ đó góp phần xây dựng những nhận thức và thói quen mới về tiết kiệm điện và tiết kiệm năng lượng nói chung.

Các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng được EVNCPC tập trung thực hiện như công trình điện "Thắp sáng đường quê" phục vụ các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa; hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình điện phục vụ an sinh xã hội đã được đầu tư xây dựng trên địa bàn; hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ người già neo đơn, các hộ gia đình thiệt hại do thiên tai…

Hoạt động trong chương trình "Thắp sáng đường quê" của EVNCPC (Ảnh: EVNCPC).

Dịp này, EVNCPC sẽ tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo "Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII". Đợt hiến máu tình nguyện được tổ chức từ ngày 5/12 đến ngày 21/12 tại các tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Bà Lê Thị Phương Cẩm - Phó tổng giám đốc EVNCPC - cho biết: "Tháng tri ân khách hàng" là chương trình thường niên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổng công ty điện lực. Năm 2022, EVNCPC triển khai những hoạt động phong phú, thiết thực, chứa đựng lời tri ân chân thành đến quý khách hàng sử dụng điện, vì sự đồng hành, gắn bó và chia sẻ với ngành điện trong suốt thời gian qua.

Nhân tháng Tri ân khách hàng, EVNCPC mong muốn quý khách hàng trải nghiệm những dịch vụ điện trên môi trường số mà chúng tôi đã nỗ lực xây dựng, và đồng hành cùng với ngành điện trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. EVNCPC cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để cung cấp điện an toàn, tin cậy, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn".