EVNCPC tri ân khách hàng: "Khách hàng là trung tâm"

Dân trí Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù là cung cấp điện năng, EVNCPC luôn nỗ lực đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, không ngừng nâng cao chất lượng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Cùng với đó, Tháng Tri ân khách hàng được EVNCPC thực hiện hằng năm là lời cảm ơn của doanh nghiệp gửi khách hàng, về sự đồng hành, sẻ chia, ủng hộ, tạo điều kiện để EVNCPC hoàn thành nhiệm vụ được giao.

EVNCPC tặng quà đến khách hàng là người già neo đơn, trẻ mồ côi do cha mẹ mất vì Covid-19.

Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống - kinh tế - xã hội, EVNCPC triển khai các hoạt động Tháng Tri ân khách hàng với chủ đề "Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19", hướng đến khách hàng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19... với mong muốn góp một phần nhỏ cùng cộng đồng xoa dịu những tổn thương do dịch bệnh gây ra.

Hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện sau công tơ cho khách hàng.

Trong Tháng Tri ân khách hàng, với sự cam kết đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, EVNCPC triển khai chương trình tặng gần 3.000 "Thẻ bảo hiểm an toàn điện" đến khách hàng với mệnh giá 100.000 đồng/thẻ; dành gần 1 tỷ đồng chi phí để thực hiện chương trình "Phiếu quà tặng miễn phí dịch vụ điện" cho hơn 2.500 khách hàng, gồm các nội dung hỗ trợ sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện sau công tơ, vệ sinh miễn phí trạm biến áp, thí nghiệm định kỳ máy biến áp...

EVNCPC phối hợp với các đối tác như Công ty cổ phần Zion (giải pháp ví điện tử ZaloPay), Công ty cổ phần dịch vụ Di động Trực Tuyến (giải pháp ví điện tử Momo)... thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Đồng hành cùng tuyến đầu phòng chống Covid-19, EVNCPC hỗ trợ khoảng 15.000 bộ đồ phòng chống dịch cho các bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế, điểm cách ly phòng chống Covid-19; hỗ trợ khoảng 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn đến khách hàng.

Vệ sinh miễn phí trạm biến áp, thí nghiệm định kỳ máy biến áp.

Ngoài ra, EVNCPC thực hiện bảo dưỡng, nâng cấp các công trình điện phục vụ an sinh xã hội đã đầu tư tại các địa phương, với kinh phí dành cho hoạt động này hơn 300 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi mẹ VNAH, người già neo đơn, trẻ mồ côi do cha mẹ mất vì Covid-19... Tổng kinh phí dành cho các hoạt động tri ân khách hàng là gần 10 tỷ đồng.

Với mong muốn cung cấp dịch vụ tốt nhất và tăng cường các hoạt động tương tác với khách hàng, dự kiến ngày 31/12 năm nay , EVNCPC tổ chức sự kiện Tri ân khách hàng và ra mắt Website Chăm sóc khách hàng và ứng dụng EVNCPC Chăm sóc khách hàng phiên bản mới, với nhiều tính năng được nâng cấp, cải tiến, nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm của khách hàng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng sử dụng điện.

EVNCPC tặng "phiếu quà tặng miễn phí dịch vụ điện" cho hơn 2.500 khách hàng trên địa bàn.

Phó Tổng giám đốc EVNCPC Lê Thị Phương Cẩm chia sẻ: "Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ra nhiều khó khăn cho khách hàng và xã hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung triển khai Chương trình "Tháng tri ân khách hàng năm 2021" với những hoạt động thiết thực, cùng chung tay chống dịch, góp phần san sẻ phần nào khó khăn của cộng đồng xã hội, trên hết là hướng đến sự an toàn, quyền lợi cho khách hàng, khẳng định "Khách hàng là trung tâm" để phục vụ".

Trường Thịnh