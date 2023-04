EVNCPC được Fitch Ratings xếp hạng "BB", triển vọng tích cực

Theo bản công bố của Fitch, điểm xếp hạng độc lập SCP (Standalone Credit Profile) của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đạt mức "BB, tích cực", được đánh giá cùng mức với công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bởi EVN có vai trò quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến EVNCPC trên cả phương diện chiến lược, sản xuất kinh doanh và tài chính. Điểm đánh giá SCP phản ánh hồ sơ hoạt động ổn định của EVNCPC, với vai trò là một tổng công ty phân phối điện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên Việt Nam.

Xếp hạng "BB" của Fitch Ratings phản ánh những kết quả tích cực về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVNCPC trong giai đoạn đánh giá 2020-2022. Đây là giai đoạn các đơn vị thành viên trong EVN gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, các thách thức về cân đối tài chính khi sản lượng, doanh thu sụt giảm trong khi chi phí đầu vào tăng cao.

Fitch Ratings xếp hạng Tổng công ty Điện lực miền Trung ở mức 'BB', triển vọng tích cực (Ảnh: EVNCPC).

Trong bối cảnh chung đó, sản lượng điện thương phẩm của EVNCPC năm 2021 đạt 20.329,12 triệu kWh, tăng 6,33% so với năm 2020 (19,118 tỷ KWh); doanh thu 38.358,7 tỷ đồng, tăng 8,72% so với cùng kỳ. Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm 21,476 tỷ kWh, tăng 5,64% so với năm 2021, doanh thu đạt 41.627,3 tỷ đồng, tăng 8,52% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng cũng được EVNCPC thực hiện tốt. Đến năm 2022, các chỉ số SAIFI (số lần mất điện trung bình), MAIFI (số lần mất điện thoáng qua) đã giảm về tương ứng ở mức 2,13 và 0,69 lần/khách hàng; chỉ số SAIDI (thời gian mất điện trung bình) giảm còn 218,4 phút/khách hàng; tổn thất điện năng đã giảm thấp về ở mức 4%.

Bên cạnh đó, EVNCPC cho hay đơn vị cũng đã có nhiều nỗ lực trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, trong đó có áp dụng hóa đơn điện tử và thúc đẩy các kênh thanh toán không dùng tiền mặt. Các chỉ số tài chính được đánh giá tích cực, EVNCPC đảm bảo quản lý hiệu quả nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.

Công nhân các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung đang sửa chữa điện (Ảnh: EVNCPC).

Theo các tiêu chí đánh giá, Fitch cũng ghi nhận EVNCPC các lợi thế về "vị thế thị trường mạnh" và "đối tác đa dạng, rủi ro phải thu thấp" với cơ sở khách hàng ổn định và đa dạng; 20 khách hàng hàng đầu chỉ chiếm 8,56% tổng doanh thu.

Với bảng xếp hạng trên, Fitch cũng đặt ra các giả thuyết chính về triển vọng phát triển của EVNCPC trong thời gian tới. Cụ thể, tổ chức này cho rằng tăng trưởng nhu cầu điện của EVNCPC ở mức 6,3% vào năm 2022, 2,7% vào năm 2023 và tăng 6,5% -7,2% các năm 2024-2025; giá bán bình quân có trọng số tăng 2,1% vào năm 2022 và tăng 0,2% - 0,3% vào năm 2023 và sau này.

Fitch cũng ghi nhận về cơ sở khách hàng của EVNCPC khác với EVNSPC và EVNNPC nên giá bán bình quân có trọng số sẽ đạt cao hơn. Tỷ lệ tổn thất điện năng cũng được nhìn nhận sẽ tiếp tục được cải thiện tốt, ở mức trung bình 4,1% trong giai đoạn 2022 - 2025.

Dù nắng nóng hay mưa bão, công nhân các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung không quản ngại khó khăn, sửa chữa điện để đảm bảo khách hàng sử dụng điện liên tục (Ảnh: EVNCPC).

Đạt xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings ở mức BB với triển vọng tích cực có ý nghĩa quan trọng với EVNCPC, là thước đo độc lập, khách quan về "sức khỏe" doanh nghiệp và cũng góp phần củng cố uy tín của Tổng công ty Điện lực miền Trung với các đối tác trong và ngoài nước, thuận lợi cho công tác đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cung ứng điện của EVNCPC.