EVNCPC đảm bảo cung cấp điện lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán

Ông Lê Hoàng Anh Dũng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền Trung (EVNCPC) - cho biết trong các ngày lễ Noel (từ 0h ngày 24/12 đến 24h ngày 25/12), Tết Dương lịch (từ 0h ngày 31/12/2022 đến 24h ngày 2/1/2023), Tết Nguyên đán Quý Mão (từ 0h ngày 20/1/2023 đến 24h ngày 26/1/2023) các đơn vị không thực hiện các công việc để phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Ngành điện miền Trung tổ chức kiểm tra lưới điện bảo đảm vận hành an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: EVNCPC).

Để bảo đảm nguồn điện phục vụ trong các ngày lễ quan trọng này, 13 công ty điện lực thành viên và Công ty dịch vụ điện lực miền Trung tổ chức kiểm tra, rà soát, củng cố nguồn và lưới điện; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, trạm biến áp 110kV không người trực, hệ thống SCADA để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện. Trong đó, các đơn vị phải đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão.

Các công ty điện lực chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các lễ, hội; bố trí phương thức cấp điện hợp lý để vận hành an toàn, tin cậy nguồn, lưới điện trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố, xem xét bố trí máy phát điện Diesel dự phòng các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật quan trọng.

EVNCPC cũng ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm quan trọng, các cơ quan lãnh đạo trên địa bàn tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch, các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của các địa phương, đồng thời thực hiện tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110kV không người trực nhằm đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Công ty đề nghị trực tăng cường đối với tổ thao tác lưu động, trực vận hành, sửa chữa điện, trực xử lý sự cố hệ thống mạng viễn thông dùng riêng; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố.

Các kỹ sư sửa chữa lưới điện đang mang điện (Ảnh: EVNCPC).

Để ngăn ngừa sự cố, các đơn vị tổ chức phát quang đảm bảo an toàn hành lang tuyến; tuyên truyền ngăn ngừa các trường hợp thả diều gần đường dây mang điện, các hành vi bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây gây vi phạm hành lang an toàn lưới điện; phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng sử dụng điện.

Trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền Trung tăng cường lực lượng trực tổng đài 19001909 để tiếp nhận và xử lý tốt các thông tin liên quan đến việc cung cấp điện trên địa bàn, trả lời kịp thời cho khách hàng.