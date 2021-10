EU Immi đại diện chính thức trung tâm vùng dẫn đầu về số vốn EB-5 đã hoàn trả

Dân trí EU Immi, đại diện chính thức của CanAm Enterprise và EB-5 Capital, cơ hội cho các nhà đầu tư lấy thẻ xanh Mỹ an toàn và bảo toàn vốn.

Bà Bàn Thị Thiên Nga - CEO EU Immi với 8 năm kinh nghiệm thực hiện tư vấn gần 500 nhà đầu tư EB-5 thành công, cho biết sự hợp tác giữa công ty và các trung tâm vùng EB-5 uy tín tại Mỹ như CanAm Enterprises hay EB-5 Capital sẽ mang lại cơ hội đầu tư định cư Mỹ EB-5 an toàn cho nhà đầu tư Việt. Trong đó, nhiều dự án bất động sản hoặc dự án phát triển kinh tế quốc gia do các trung tâm vùng này quản lý và chính quyền tỉnh bang tại Mỹ ủng hộ được EU Immi phân phối.

Nói về định nghĩa trung tâm vùng, CEO EU Immi chia sẻ thêm: "Trong chương trình đầu tư EB-5 có 2 hình thức là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp thông qua Regional Center (RC) - Trung tâm vùng.

Trung tâm vùng là đơn vị quản lý vốn quan trọng do Sở di trú Mỹ cấp chứng nhận cho phép quản lý một vùng nhất định để phát triển dự án EB-5. Trung tâm vùng có thể được phép quản lý phát triển nhiều khu vực khác nhau, tham gia vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng vốn đầu tư cho Hoa Kỳ.

Trên thực tế, khoảng 95% số hồ sơ thành công hiện nay là đầu tư thẻ Xanh Mỹ EB-5 qua Trung tâm vùng. Lợi thế chính của Trung tâm vùng là quản lý nguồn vốn minh bạch, đúng mục đích và được phép tính cả việc làm gián tiếp, đáp ứng yêu cầu tạo 10 công việc/nhà đầu tư đảm bảo tiêu chí nhận thẻ Xanh vĩnh viễn cho cả gia đình.

Cũng theo các luật sư di trú hơn 30 năm kinh nghiệm, Trung tâm vùng chịu trách nhiệm cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết để xin chấp thuận từ chính phủ, nhà đầu tư có thể trải nghiệm quá trình đầu tư an toàn và đạt tỷ lệ hoàn vốn cao, nhà đầu tư EB-5 không cần phải tham gia vào việc quản lý điều hành của doanh nghiệp.

Chính vì vậy mà việc lựa chọn dự án của trung tâm vùng nào quản lý rất quan trọng trong đầu tư EB-5. Một trong những dấu hiệu để nhận biết một Trung tâm vùng uy tín là số lượng dự án thành công. Nhà đầu tư có thể nhìn vào kết quả thành công hồ sơ I-526 và I-829 của các trung tâm vùng này cũng như số lượng dự án hoặc tổng số vốn đã được hoàn trả cho các nhà đầu tư sau khi nhận thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn.

Với bề dày 30 năm kinh nghiệm CanAm Enterprises (CanAm) được xem là trung tâm vùng uy tín đầu ngành. Đơn vị này vận hành bảy trung tâm vùng trên toàn nước Mỹ, tài trợ trên 60 dự án EB-5, giúp 6.000 gia đình nhà đầu tư đạt được mục tiêu định cư và đầu tư thông qua hơn 14.000 chấp thuận thẻ xanh và 7.400 chấp thuận thẻ xanh vĩnh viễn. 45 dự án đã hoàn vốn với tổng giá trị vốn hoàn là 1,75 tỷ USD trên 3.500 gia đình nhà đầu tư.

Đội ngũ trung tâm vùng CanAm Enterprises hơn 30 năm kinh nghiệm.

Dự án EB-5 trọng điểm mà CanAm và EU Immi đang giới thiệu hiện nay là Jefferson Terminal. Đây là dự án về hạ tầng năng lượng, xây dựng trạm dự trữ, vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ lớn nhất Bắc Mỹ nằm tại cảng Beaumont, Texas do CanAm Enterprises phối hợp với Fortress Transportation and Infrastructure Investors - công ty niêm yết trên sàn chứng khoán New York (NYSE: FTAI) với tổng tài sản trên 3,1 tỷ USD cùng phát triển.

Chứng nhận EU Immi là đơn vị chính thức phân phối các dự án EB-5 của CanAm.

EU Immi đồng thời hợp tác với trung tâm vùng EB5 Capital phát triển là khách sạn cao cấp SF Gateway mang thương hiệu Marriott ngay cạnh sân bay quốc tế San Francisco và thung lũng Silicon.

EB5 Capital được sáng lập và điều hành bởi bà Angelique Brunner chuyên gia trong lĩnh vực, một nhà điều hành Trung tâm Vùng hơn 20 năm kinh nghiệm. Đến nay, EB5 Capital đã giới thiệu hơn 30 dự án EB-5 thu hút 650 triệu USD, tạo ra hơn 30.000 công việc làm. Tỷ lệ chấp thuận I-526 và I-829 là 100% và có đến 13 dự án đã được hoàn vốn.

Bà Angelique Brunner, Chủ tịch và nhà sáng lập EB5 Capital

Các dự án này đều thỏa theo điều kiện vùng TEA mới và đã nhận chấp thuận I-924. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, EU Immi luôn đặt ra tiêu chí khắt khe trong việc thực hiện thẩm định giấy tờ pháp lý và yếu tố cơ cấu vốn của dự án để đảm bảo dự án đủ điều kiện khi xét duyệt hồ sơ định cư Mỹ EB-5", bà Thiên Nga nhấn mạnh.

Chứng nhận EU Immi là đơn vị chính thức phân phối các dự án của EB5 Capital.

Chương trình thị thực đầu tư định cư EB-5 là một trong những con đường dẫn đến thẻ xanh Mỹ nhanh chóng. Chương trình cấp thẻ xanh Mỹ và quyền thường trú vĩnh viễn cho nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình gồm vợ, chồng và tất cả con cái dưới 21 tuổi còn độc thân, giúp mở rộng lợi thế về kinh doanh, sinh sống, học tập cho các doanh nhân Việt Nam trên tầm quốc tế.

