Đường sắt bắt tay cùng siêu ứng dụng thuần Việt

Đường sắt Việt Nam số hóa cùng ứng dụng thuần Việt

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đường sắt Việt Nam ghi nhận gần 3,7 triệu lượt khách, tăng trưởng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các tuyến đường bán chạy nhất là TPHCM đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng; Hà Nội đi Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Lào Cai, Hải Phòng; Nha Trang đi Đà Nẵng; Đà Lạt - Trại Mát.

Bên cạnh điểm đến, thị trường ghi nhận các yếu tố tác động mạnh mẽ đến quyết định mua vé tàu hỏa bao gồm giá cả, thời gian đến và loại chỗ ngồi/nằm cũng như chất lượng tàu.

Thực tế, du lịch bằng tàu hỏa đang ngày càng thu hút nhóm hành khách và gia đình trẻ đi tìm các trải nghiệm "xê dịch" thú vị khi không gian khoang tàu lịch sự, cho phép hành khách nhìn ngắm các cung đường đẹp với chi phí chỉ từ 32.000 đồng một chặng… có phần đóng góp của ngành đường sắt giúp ghi nhận hơn 50% lượt vé bán qua trực tuyến, đơn cử như với Be - siêu ứng dụng cung cấp đủ 5 phương thức di chuyển là ô tô, xe máy, máy bay, tàu hỏa, xe khách với tập khách hàng lên tới hơn 10 triệu.

Cung đường tàu hỏa đi qua cánh đồng điện gió.

Khi mua vé tàu hỏa trên Be, khách hàng không những có thể mua vé trước mà còn được chọn ghế, chọn khoang, áp dụng nhiều phương thức thanh toán bao gồm ví trả sau bePaylater với lãi suất ưu đãi cùng các khuyến mại giảm giá đa dạng.

Be tích hợp 5 trong 1 giải pháp di chuyển

Sở hữu hơn 10 triệu người dùng, Be hiện là ứng dụng tích hợp đầy đủ 5 trong 1 loại hình di chuyển gồm máy bay, tàu hỏa, xe máy, xe hơi và xe khách, với hàng nghìn tài xế cũng như hàng nghìn đối tác tích hợp vào nền tảng, tạo thành hệ sinh thái vận chuyển đặc thù.

Ứng dụng này đồng thời ra mắt các dịch vụ cao cấp bao gồm Car Plus, Bike Plus với tiêu chí tuyển chọn tài xế và xe tốt hơn. Đại diện Be Group cho biết kỳ vọng tiếp tục ra đời các giải pháp vận chuyển hiệu quả khác phục vụ tập khách hàng đông đảo và ngày càng hiểu biết về công nghệ.

Tính năng chọn ghế, áp dụng trả sau cùng khuyến mãi đa dạng trên BE

Theo ghi nhận, quy mô giá trị vé máy bay bán qua trên Be nửa đầu năm 2024 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023; tổng giá trị giao dịch vé xe khách tăng trưởng gấp 5 lần. Dịch vụ đặt vé tàu hỏa trên Be cũng cho doanh thu gấp 3 lần kỳ vọng ngay trong tuần đầu ra mắt.

Theo Khảo sát thói quen sử dụng ứng dụng đặt xe công nghệ 2024 của Q&ME, BE là ứng dụng có mức chi tiêu cho việc di chuyển trên đầu người cao nhất. Điều này cũng thể hiện rõ xu hướng chi tiêu trực tuyến ngày càng có sự dịch chuyển cả về chất và lượng khi khách hàng tiêu nhiều hơn qua kênh trực tuyến nhưng có chọn lựa và so sánh trải nghiệm. Trong diễn biến đó, BE đã kết hợp với Cake by VPBank ra mắt tính năng tài chính Đi trước trả sau "bePaylater" cho các dịch vụ di chuyển có giá trị cao như vé máy bay, tàu hỏa...