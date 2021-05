Dừng tàu chở khách từ Hà Nội tới Yên Bái, Hải Phòng vì Covid-19

Dân trí Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết từ ngày 8/5 sẽ tạm dừng chạy tàu khách tuyến Hà Nội - Yên Bái, Hải Phòng do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Dừng chạy tàu chở khách từ Hà Nội đi Yên Bái, Hải Phòng từ ngày 8/5.

Hiện nay, trên tuyến Hà Nội - Yên Bái, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội đang khai thác đôi tàu YB3/YB4 chỉ chạy dịp cuối tuần. Tàu YB3 xuất phát ga Hà Nội vào thứ 7. Tàu YB4 xuất phát ga Yên Bái vào Chủ nhật.

"Do dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, việc dừng chạy tàu khách nhằm đảm bảo an toàn và tránh nguy cơ lây nhiễm dịch. Trong khi đó, do tâm lý lo ngại dịch bệnh, nhiều hành khách đã trả vé, hủy hành trình" - lãnh đạo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội nói.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, ngày 3/5, UBND tỉnh Yên Bái có công văn về việc thực hiện giãn cách xã hội tại các khu vực công cộng để phòng chống dịch Covid-19.

Từ ngày 4/5, Hải Phòng cũng thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, khai báo, giám sát y tế đối với người từ các vùng có dịch đến Hải Phòng dựa vào việc tiếp xúc, đi, đến địa điểm và nơi cư trú các ca bệnh.

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội sẽ tạm dừng chạy các tàu HP1/LP2 đến khi có thông báo mới. Các tàu này chạy vào dịp cuối tuần, tàu HP1 xuất phát ga Hà Nội, tàu LP2 xuất phát ga Hải Phòng.

Theo đó, hành khách có vé đi các tàu YB3/YB4, HP1/LP2 trong những ngày tàu ngừng chạy sẽ trả vé không thu phí trước giờ tàu chạy.

Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng chỉ duy trì chạy hàng ngày các tàu LP6, LP8 từ ga Hải Phòng đến ga Long Biên và chiều ngược lại, các tàu LP3, LP5 từ ga Long Biên về ga Hải Phòng.

Các tàu này đón trả khách tại tất cả ga Thượng Lý, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giàng, Gia Lâm, Long Biên và nhận vận chuyển xe đạp, xe máy, hành lý tại các ga có dừng đỗ.

Châu Như Quỳnh