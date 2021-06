Đừng để doanh nghiệp khi làm thủ tục cứ phập phồng lo bị nhũng nhiễu

Dân trí "Làm sao đừng để doanh nghiệp khi cầm giấy tờ đến chính quyền làm thủ tục mà trong lòng cứ phập phồng lo lắng không biết làm được không, có bị nhũng nhiễu, ngâm hồ sơ hay không…".

Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bạc Liêu "đội sổ". Tại hội nghị tổng kết cuối vào tháng 5, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã phải chỉ đạo quyết liệt để cải thiện tình hình, trong đó đề nghị các sở, ngành địa phương mở rộng mô hình "Cà phê doanh nhân".

Mô hình này được xem là nơi gắn kết giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, cũng như đưa ra những ý tưởng để xây dựng, phát triển. Bởi hầu hết các doanh nghiệp đều nằm trên địa bàn huyện, thị, thành phố.

Sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi là một trong những địa phương mở "Cà phê doanh nhân" vào ngày 28/6.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong ngày 28/6, huyện Vĩnh Lợi là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu tổ chức "Cà phê doanh nhân". Câu lạc bộ doanh nhân trẻ của huyện cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với những người đứng đầu huyện này.

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, cho biết vừa qua nguyên nhân chỉ số PCI của tỉnh thấp, trong đó có nguyên nhân là sự hài lòng của doanh nghiệp chưa cao. Do đó, đề nghị các doanh nghiệp thẳng thắn nêu có gì khó khăn, khúc mắc để huyện giải quyết kịp thời.

"Tất cả là vì sự phát triển của địa phương chứ không có vấn đề gì khác. Hứa khi phát hiện có những vấn đề còn làm khó mà không xử lý thì sẽ chịu trách nhiệm", ông Phúc nói.

Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi (người đứng) đề nghị trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có khó khăn nào cứ phản ánh để huyện giải quyết kịp thời.

Đại diện Câu lạc bộ doanh nhân trẻ địa phương, ông Lâm Vĩnh Phú, Chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân trẻ huyện Vĩnh Lợi, đã thẳng thắn nêu rõ thời gian qua thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, tiến độ giải ngân chậm, vật giá cao… khiến một số doanh nghiệp gặp không ít khó khăn.

"Do đó, cộng đồng doanh nghiệp địa phương mong muốn sự chia sẻ, quan tâm, tháo gỡ để doanh nghiệp an tâm hoạt động sản xuất, cũng như có điều kiện thực hiện công tác an sinh xã hội", ông Phú bày tỏ.

Với vấn đề hồ sơ thủ tục còn rườm rà mà phía doanh nghiệp đặt ra, theo ông Lưu Văn Liêm, Bí thư huyện ủy Vĩnh Lợi, khó khăn tập trung nhất là gì, để làm rõ trách nhiệm từ đâu, từ ai, hay do thế này thế khác?

Còn việc giải ngân chậm là do doanh nghiệp đã hoàn thành công trình rồi nhưng cơ quan quản lý địa phương giám sát, nghiệm thu chậm hay doanh nghiệp thi công theo kiểu "lục bình" nhưng vẫn muốn giải ngân?

"Ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp, giao UBND huyện và các cơ quan chuyên môn ngồi lại, kiểm tra xem những vướng mắc cụ thể trên để có giải pháp tháo gỡ sớm", ông Liêm yêu cầu.

Ông Lưu Văn Liêm, Bí thư huyện ủy Vĩnh Lợi (phải) đề nghị Câu lạc bộ doanh nhân trẻ của địa phương là đầu mối, cần lắng nghe "hơi thở" của doanh nghiệp để có báo cáo lên cấp thẩm quyền, nhằm tháo gỡ những khó khăn kịp thời.

Với mối quan hệ cùng doanh nghiệp, Bí thư huyện Vĩnh Lợi cho rằng từ nay không phải đợi đến những buổi "Cà phê doanh nhân" như thế này mới nghe tiếng nói của doanh nghiệp. Câu lạc bộ doanh nhân trẻ địa phương là đầu mối, trong hoạt động hàng ngày cần tiếp cận thông tin, lắng nghe "hơi thở" của doanh nghiệp để báo cáo kịp thời đến huyện ủy, ủy ban.

Còn doanh nghiệp đừng ngại, đừng sợ điều gì, cứ mạnh dạn phản ánh. Vấn đề gì trong khả năng, phạm vi, trách nhiệm của địa phương, huyện sẽ chỉ đạo giải quyết.

"Chúng ta phải làm sao đừng để doanh nghiệp khi cầm giấy tờ đến chính quyền làm thủ tục mà trong lòng cứ phập phồng lo lắng không biết có làm được hay không, có bị nhũng nhiễu, ngâm hồ sơ không.

Mong doanh nghiệp cũng không nên có suy nghĩ là nói nhiều, phản ánh nhiều sẽ gây ấn tượng không tốt với lãnh đạo này, lãnh đạo kia. Cái gì huyện chưa tốt thì sửa, còn doanh nghiệp chưa tốt cũng sửa, phải tạo niềm tin cho nhau để xây cùng xây dựng địa phương ngày càng phát triển", Bí thư huyện Vĩnh Lợi nhấn mạnh.

Huỳnh Hải