Dù khó khăn, Samsung vẫn nỗ lực nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường

Dân trí Tiếp tục vượt qua khó khăn về chuỗi cung ứng và nhu cầu của thị trường, hơn 10.000 smartphone gập công nghệ cao Galaxy Z Fold3 và Z Flip3 sẽ tiếp tục đến tay khách hàng trong tuần này.

Sau khi ra mắt thành công và hoàn thành 100% đơn hàng cho lượng đặt mua kỷ lục của Galaxy Z Series trong tháng 9 vừa qua, Samsung đã chứng minh được năng lực sản xuất "đáng kinh ngạc", với nhiều nỗ lực trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh và giãn cách xã hội.

Khó khăn bủa vây do dịch Covid-19

Tính từ đầu năm đến nay, các đợt bùng phát dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, mà còn tạo áp lực rất lớn với các doanh nghiệp, từ năng suất đến chi phí vận hành. Là 1 công ty quy mô lớn tại Việt Nam, Samsung còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa khi phải chăm lo hàng trăm ngàn nhân viên, đáp ứng nhu cầu thị trường trong khi đảm bảo thủ tục chống dịch.

Tổ hợp Samsung Thái Nguyên tại khu công nghiệp Yên Bình, gồm sản xuất linh kiện và lắp ráp điện thoại di động với tổng số gần 50,000 cán bộ, chuyên gia, công nhân, có công nghệ cao, yêu cầu vệ sinh công nghiệp nghiêm ngặt. Các dây chuyền sản xuất camera điện thoại được lọc không khí sạch triệt để nhằm chống bụi. Mỗi ca có hàng nghìn công nhân làm việc liên hoàn. Nếu 1 công nhân nhiễm Covid-19 thì toàn bộ dây chuyền có thể bị lây nhiễm, kéo theo nhà máy bị phong tỏa, công nhân phải đi điều trị, cách ly, thiệt hại sẽ là rất lớn. Do đó, việc phòng, chống dịch tại các nhà máy của Samsung được thực hiện vô cùng chặt chẽ.

Ngay từ sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Samsung đã tiến hành các biện pháp phòng dịch ở mức cao, phát khẩu trang kháng khuẩn KF94 cho nhân viên, tuyên truyền nhắc nhở thực hiện 5K, kiểm tra thân nhiệt, tuân thủ khoảng cách tối thiểu cũng như không tập trung đông người. Đặc biệt, Samsung đẩy mạnh khai báo y tế với tần suất cao nhằm nắm bắt chặt chẽ lịch sử dịch tễ của nhân viên; triển khai hỗ trợ nhân viên ở ký túc xá với phần ăn miễn phí mỗi ngày. Nhờ đó, trải qua các đợt bùng phát dịch, dù nhà máy Samsung duy trì hoạt động hết công suất nhưng vẫn không có ca nhiễm bệnh, sức khỏe toàn bộ nhân viên được đảm bảo.

Tại Việt Nam, Samsung có 6 nhà máy và đang xây dựng trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển). Tính đến nay, Samsung đã đầu tư hơn 17.7 tỉ USD vào Việt Nam, hiện có 110,000 cán bộ, nhân viên, đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 56 tỉ USD năm 2020. Trong bối cảnh dịch bệnh, Samsung vẫn đạt mức tăng trưởng 10% trong 7 tháng đầu năm, và khi nhà máy tại TPHCM trở lại hoạt động bình thường, Samsung có thể vượt mục tiêu xuất khẩu của năm nay. Công ty cũng đã ủng hộ hơn 86 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch ở Việt Nam.

Song song với việc ra mắt dòng sản phẩm cao cấp mới - Galaxy Z Fold3 và Z Flip3, Samsung đã chung tay nỗ lực với các đại lý, giữ đúng cam kết về thời gian giao hàng sớm đến người dùng. Đặc biệt hơn, nhu cầu của thị trường tăng cao do sức hút của dòng Galaxy Z mới càng tạo thêm sức ép, nhưng đồng thời cũng thiết lập kỷ lục mới cho điện thoại gập. Trong khi đó, 1 số hãng công nghệ khác do thiếu sự chuẩn bị cần thiết, đã bắt đầu gặp khó khăn khi nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng, nhiều khả năng không thể đáp ứng đủ đơn hàng trong thời gian tới.

Năng lực sản xuất toàn cầu

Những lý do góp phần giúp Samsung vượt qua được khó khăn do dịch mà không giảm sản lượng là nhờ làm chủ nhiều công nghệ cũng như cung ứng thành phần linh kiện. Tập đoàn Samsung không chỉ có năng lực sản xuất chip - thứ quan trọng nhất bên trong smartphone, mà còn là bộ nhớ RAM, lưu trữ và cả màn hình cũng như cảm biến máy ảnh. Báo cáo doanh thu Q3/2021 của Samsung Electronics đạt mức 74,600 tỉ KRW (gần 63 tỉ USD), tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo lợi nhuận ước tính cao nhất trong vòng 3 năm qua. Kết quả này có được nhờ giá chip nhớ tăng và doanh số bán smartphone gập mới tăng vọt. Tình trạng thiếu hụt chip bán dẫn toàn cầu giúp củng cố hoạt động kinh doanh của hãng, trong khi đó ở mảng chip nhớ, giá DRAM tăng 7.9% và NAND flash tăng 5.5%.

Lĩnh vực màn hình dự kiến có mức lợi nhuận khoảng 1500 tỉ KRW từ doanh số bán màn hình OLED kích thước vừa và nhỏ cho các nhà sản xuất laptop, tablet cũng như smartphone đang tăng. Lĩnh vực bán dẫn và foundry (gia công bán dẫn) đang cải thiện tốt khi nguồn cung toàn cầu bị đứt gãy, nhu cầu tăng cao và hiện không nhiều đơn vị foundry đủ khả năng đáp ứng về tiến trình công nghệ.

Doanh thu mảng smartphone của Samsung cũng vô cùng tốt. Trong nửa cuối năm, dòng Galaxy Z mới ra mắt thay thế cho Galaxy Note Series, đã cán mốc hơn 1 triệu đơn vị tại Hàn Quốc. Trong số này, Galaxy Z Flip3 chiếm 70% nhờ mức giá tốt, tương đương Galaxy S21 nhưng mang lại trải nghiệm sử dụng hoàn toàn mới. 54% chủ nhân Z Flip3 là khách hàng thuộc thế hệ Millenials và Gen Z, cho thấy điện thoại thiết kế gập mở dường như hấp dẫn với mọi độ tuổi.

Galaxy Z Fold3 và Z Flip3 thắng lớn tại Việt Nam

Sức hút khó cưỡng của bộ đôi Galaxy Z Fold3 | Z Flip3 đã được chứng minh trong sáng ngày mở bán 17/9, với lượng đặt hàng cho 2 mẫu điện thoại gập mới đã vượt qua tổng doanh số thiết bị Galaxy Z trước đó. Hàng chục nghìn chiếc Galaxy Z Series mới đã được Samsung giao đúng hẹn đến tận tay khách hàng, trong khi đó, lượng khách truy cập các trang web đặt hàng trực tuyến đều gặp tình trạng quá tải.

Galaxy Z Fold3 sở hữu những cải tiến chưa từng có như camera ẩn cho trải nghiệm thị giác liền mạch, bút S Pen đặc biệt, màn hình gập bền bỉ, dung lượng pin ấn tượng và chuẩn kháng nước IPX8 đầu tiên trên điện thoại gập. Đối với Galaxy Z Flip3, sản phẩm tạo điểm nhấn với chủ nhân nhờ kích thước nhỏ gọn, tối ưu, cảm giác gập mở mượt mà cùng các tùy chọn màu sắc sang trọng, đầy cá tính. Diện tích màn hình ngoài của Z Flip3 cũng mở rộng gấp 4 lần so với phiên bản tiền nhiệm, cho phép người dùng có thể chụp ảnh, đọc thông báo, tin nhắn hay thậm chí chơi game.

Khi tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, gây khó khăn khi di chuyển, Samsung nhanh chóng triển khai chương trình giao nhận tận nhà khi khách hàng có nhu cầu bảo hành thiết bị. Theo đó, Samsung sẽ đến nhận thiết bị tại địa điểm khách hàng yêu cầu và mang về trung tâm bảo hành ủy quyền để kiểm tra, sửa chữa. Sau khi hoàn tất, Samsung sẽ hoàn trả tận tay thiết bị đến người dùng. Đây là 1 trong những nỗ lực nâng tầm dịch vụ cao cấp, ưu tiên an toàn cho người dùng, mang đến trải nghiệm độc nhất cho khách hàng Samsung trong thời điểm khó khăn nhất.

Trường Thịnh