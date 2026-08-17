“Đu đỉnh” vàng 191 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư lỗ hơn 50 triệu đồng

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 10/8 đến 15/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Trong tuần vừa rồi, giá vàng miếng liên tục ghi nhận những đợt tăng - giảm đan xen bất ngờ. Dù vậy, nếu so với cuối tuần trước đó, giá vàng miếng đã tăng gần 2 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng từng lập đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra vào cuối tháng 1. Với mức giá mua vào của tiệm vàng hiện chỉ còn 141 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư nếu lỡ "đu đỉnh" hiện gánh khoản lỗ lên tới 50,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này, giá kim loại quý giao ngay tạm dừng ở mức 4.377,6 USD/ounce, tức tăng hơn 25 USD so với giá chốt phiên liền trước. Nếu so với cuối tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng hơn 3,3%. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới vào khoảng 138,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 5 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Thành Đông).

Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, cho rằng dù giá vàng đã tăng trong 2 tuần gần đây, một đợt tăng giá diện rộng chưa thực sự trở lại.

Theo ông, thị trường đang thiếu một chất xúc tác đủ mạnh để đẩy vàng lên các mức cao mới. Dữ liệu kinh tế hiện nay chưa đủ thuyết phục khi lạm phát vẫn dai dẳng, giá thực phẩm nhích lên nhưng mặt bằng giá hàng hóa nói chung chưa tăng bất thường.

“Chúng ta cần một đợt leo thang địa chính trị hoặc một cuộc xung đột thực tế nào đó để thúc đẩy nhu cầu vàng”, vị chuyên gia nói, đồng thời nhận định dòng tiền vẫn tìm đến kim loại quý nhưng không còn tình trạng mua vào ồ ạt như trước.

Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, cho rằng động lực hỗ trợ giá vàng đến từ nhiều yếu tố, gồm các số liệu kinh tế, sức ép lên đồng USD, thâm hụt ngân sách Mỹ và những lo ngại trên thị trường trái phiếu. Về ngắn hạn, Button đưa ra mốc kỹ thuật đáng chú ý ở 4.300 USD/ounce. “Nếu vàng có thể giữ trên 4.300 USD, chúng ta có thể cảm thấy yên tâm”, ông nhận định.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cũng cho rằng đà tăng của kim loại quý chưa kết thúc. Theo ông, dù thị trường xuất hiện nhiều cơ hội chốt lời trong tuần qua, lực mua vẫn duy trì khá mạnh vào phiên cuối tuần, cho thấy động lực đi lên còn dư địa.

Ở chiều ngược lại, Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, là chuyên gia duy nhất đưa ra dự báo giá vàng giảm trong tuần tới. Ông cho rằng về cơ bản, chưa có yếu tố nào thay đổi đáng kể trên thị trường vàng. Về dài hạn, Darin Newsom vẫn đánh giá thâm hụt ngân sách Mỹ ngày càng lớn sẽ làm suy giảm niềm tin vào đồng USD, qua đó tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với vàng.

Tuy nhiên, xét về kỹ thuật, ông cho rằng vàng có thể sắp bước vào một xu hướng giảm ngắn hạn. “Nếu vậy, thị trường có thể chứng kiến một đợt bán tháo vào tuần tới”, vị này cho hay.

Các dữ liệu đáng chú ý của tuần này bắt đầu từ thứ 2 với chỉ số sản xuất Empire State của New York. Sang thứ 3, Mỹ sẽ công bố số liệu nhà khởi công và giấy phép xây dựng tháng 7, cùng dữ liệu doanh số nhà chờ bán.

Tâm điểm của tuần nhiều khả năng là biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra ngày 28-29/7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố vào thứ 4, thị trường sẽ theo dõi sát các đánh giá của quan chức Fed về lạm phát, tăng trưởng kinh tế và triển vọng lãi suất.

Ngày thứ 5, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần và Chỉ số Sản xuất của Fed Philadelphia sẽ được công bố. Tuần giao dịch khép lại vào thứ 6 với PMI Tổng hợp sơ bộ tháng 8 của S&P Global, cung cấp cái nhìn ban đầu về hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân Mỹ.