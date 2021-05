Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải cán mốc 1 triệu giờ làm việc an toàn

Dân trí Lễ chào mừng mốc 1 triệu giờ làm việc an toàn của Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải vừa được tổ chức.

Chào mừng Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2021, tại công trường Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải (Dự án), Lễ chào mừng mốc 1 triệu giờ làm việc an toàn của Dự án vừa được tổ chức bởi Ban quản lý Dự án phối hợp với Công ty Quản lý Dự án Khí thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam và Ban Quản lý dự án thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

Tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Hùng - Chỉ huy Trưởng đại diện Chủ đầu tư PV GAS; ông Nguyễn Chí Linh - Giám đốc Dự án PTSC; ông Kang Byung Soo - Giám đốc An toàn của Samsung; đông đảo đại diện lãnh đạo các bên và người lao động hiện đang tham gia hoàn thiện Dự án.

Quang cảnh lễ Chào mừng 1 triệu giờ làm việc an toàn tại Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải

Chuỗi dự án khí điện LNG Thị Vải - Nhơn Trạch bao gồm Dự án kho cảng nhập khẩu LNG Thị Vải và Dự án nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 & 4. Trong đó: Dự án kho cảng LNG Thị Vải do PV GAS làm chủ đầu tư với công suất qua kho giai đoạn 1 là 1 triệu tấn LNG/năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2022; giai đoạn 2 với công suất 3 triệu tấn LNG/ năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Kho cảng LNG Thị Vải có khả năng tiếp nhận được tàu vận chuyển LNG trọng tải lên đến 85.000 tấn hàng, với các hạng mục chính của Giai đoạn 1 gồm bồn chứa LNG sức chứa 180.000 m3 và các thiết bị công nghệ được thiết kế theo các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế… Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là khoảng 285 triệu USD; sau khi hoàn thành vào năm 2022 sẽ bổ sung nguồn cung khoảng 1,4 tỷ m3 khí cấp cho các khách hàng tiêu thụ gồm: nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, các khách hàng công nghiệp và bù đắp một phần cho lượng khí thiếu hụt trong nước sau năm 2022.

Sự xuất hiện của Kho cảng LNG Thị Vải và Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 sẽ góp phần đảm bảo cho nhu cầu về khí cũng như điện cho khu vực công nghiệp đang ngày càng cấp thiết tại khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ. Kho cảng LNG Thị Vải sẽ là mắt xích quan trọng trong việc cung cấp khí tái hóa cho các hộ tiêu thụ khí, trong đó có chuỗi nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4. Cùng với kho cảng nhập khẩu LNG Sơn Mỹ với tổng công suất dự kiến khi hoàn thành lên đến 10 triệu tấn LNG/năm, nhu cầu năng lượng cho khu vực Nam Bộ trong tương lai về cơ bản sẽ được đảm bảo.

Dự án có vị trí đặt tại Khu công nghiệp Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là một dự án lớn và trọng điểm của ngành Dầu khí Việt Nam do Liên danh Tổng thầu Samsung C&T và PTSC thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, Dự án đã đạt 49,78% tiến độ, vượt 2,4% tiến độ so kế hoạch đề ra. Sự kiện đạt 1 triệu giờ làm việc an toàn kể từ khi khởi công xây dựng công trình là thành quả đáng mừng, với sự nỗ lực và phối hợp hiệu quả của BQL Dự án, Chủ đầu tư, Tổng thầu và các bên liên quan. Đặc biệt, đây là kết quả của sự chỉ đạo, phối hợp thực hiện đồng bộ, nhất quán chính sách về giá trị cốt lõi Văn hóa doanh nghiệp của PV GAS trong đó có giá trị cốt lõi An toàn.

Không khí làm việc hăng say, vượt tiến độ và đảm bảo an toàn tại Dự án

Trong công tác An toàn của Dự án có đầy đủ kế hoạch đảm bảo an toàn và các quy trình cụ thể rõ ràng để giám sát, kiểm tra trong quá trình quản lý dự án. Hàng tuần, trong các buổi họp giao ban, vấn đề An toàn - Hiệu quả - Tiến độ được liên doanh tổng thầu báo cáo cụ thể chi tiết. Chủ đầu tư PV GAS kịp thời phối hợp và yêu cầu giải quyết những tồn tại để đảm bảo kết quả cao nhất, an toàn nhất trong quá trình thực hiện Dự án.

Cũng trong buổi lễ, Chủ đầu tư PV GAS một lần nữa ghi nhận những nỗ lực và sự đóng góp của các đơn vị gồm Tổng thầu và các nhà thầu phụ tham gia Dự án, góp phần to lớn đạt được tất cả các mục tiêu về an toàn, chất lượng và tiến độ thi công đến thời điểm hiện tại. Thay mặt các đơn vị nhà thầu, ông Nguyễn Chí Linh, Giám đốc Ban dự án thuộc Tổng Công ty PTSC cam kết sẽ nỗ lực triển khai Dự án an toàn, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho Dự án, vì lợi ích của tất cả các bên tham gia, vì tương lai mở rộng hơn của ngành Công nghiệp Khí.

Phương Anh - Trường Thịnh