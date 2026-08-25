Động thái mới của quỹ ngoại sau chuỗi tăng mạnh cổ phiếu PNJ

Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố thông tin về giao dịch của cổ đông ngoại.

Theo đó, nhóm quỹ thuộc T. Rowe Price Associates, Inc. tiếp tục gia tăng sở hữu tại PNJ khi mua thêm hơn 4,8 triệu cổ phiếu, nâng tổng lượng nắm giữ lên 30,8 triệu đơn vị, tương ứng hơn 6% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Cụ thể, đơn vị thành viên là TRP SICAV Global Value Equity Fund mua nhiều nhất với 2,6 triệu cổ phiếu, Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua 1,4 triệu đơn vị và T. Rowe Price Global Value Equity Fund mua 588.000 đơn vị.

Trước đó, nhóm quỹ này vừa trở thành cổ đông lớn của PNJ vào ngày 13/8 sau khi mua thêm 525.300 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,07% vốn điều lệ.

Động thái gia tăng sở hữu diễn ra sau khi kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ việc liên quan đến hơn 28.000 viên kim cương được công bố. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, PNJ có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và nguồn gốc nhập khẩu đối với số kim cương trong hệ thống.

Kết quả này giúp giải tỏa một phần những lo ngại của nhà đầu tư đối với PNJ trong thời gian qua, đồng thời củng cố thêm cơ sở về tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 14/8, một quỹ ngoại khác là nhóm Vanguard cũng tăng lượng cổ phiếu PNJ nắm giữ từ 24,18 triệu đơn vị lên 25,81 triệu đơn vị, tương đương 5,04% vốn điều lệ. Vanguard là một trong những tổ chức quản lý tài sản lớn nhất thế giới, với quy mô tài sản quản lý khoảng 12.000 tỷ USD và phục vụ hơn 50 triệu nhà đầu tư toàn cầu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PNJ đã có 2 phiên tăng trần liên tiếp và đang chịu áp lực điều chỉnh trong phiên sáng 25/8. Thị giá hiện dao động quanh vùng 42.000 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch cổ phiếu PNJ (Ảnh: VNDStock).

Đáng chú ý, động thái tăng sở hữu của nhóm quỹ ngoại diễn ra trước thềm đại hội đồng cổ đông bất thường của PNJ vào tháng 10 tới đây. Theo tài liệu công bố, một trong những nội dung trọng tâm tại đại hội là xem xét điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế. Đại hội cũng dự kiến xem xét một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Cùng thời điểm nhà đầu tư ngoại gia tăng sở hữu, lãnh đạo và người liên quan lãnh đạo PNJ cũng có những động thái mua vào cổ phiếu.

Theo thông tin mới nhất, ông Phan Quốc Công, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc PNJ, đã hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu như đăng ký. Tạm tính theo thị giá trên sàn, số tiền ông Công chi cho giao dịch vào khoảng 36 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 7, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, cũng hoàn tất mua 300.000 cổ phiếu trong thời gian từ ngày 10/7 đến 22/7. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.