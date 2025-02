Đóng điện hàng loạt công trình lưới điện 110kV tại các tỉnh phía Nam

5 ngày đóng điện 10 công trình

Đồng Tháp là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Thực hiện chủ trương "Điện đi trước một bước", EVNSPC đã dành nguồn lực, đầu tư, nâng cấp lưới điện, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển phụ tải trên địa bàn. Trong đó, từ ngày 23-27/2, EVNSPC đã đóng điện 3 công trình lưới điện 110kV.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ thi công Dự án "Xuất tuyến 4 mạch đường dây 110kV trạm 220kV Năm Căn", tỉnh Cà Mau (Ảnh: EVNSPC).

Cụ thể, tối ngày 27/2, EVNSPC phối hợp với nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan đã đóng điện thử nghiệm hạng mục Trạm 110kV Tân Hồng, thuộc Công trình Trạm 110kV Tân Hồng và đường dây đấu nối.

Ngày 25/2, EVNSPC cũng hoàn thành công trình "Nâng cấp, cải tạo trạm biến áp 110kV Tam Nông (T2-63MVA)", đưa máy biến áp T2 trạm biến áp 110kV Tam Nông vào vận hành. Trạm biến áp 110kV Tam Nông được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2017, với công suất lắp máy biến áp T1 có dung lượng 40MVA.

Trước đó, công trình "Ngăn lộ 171 tại trạm 110kV Tam Nông" thuộc công trình đường dây 110kV Tam Nông - An Long cũng đóng điện thành công, đưa vào vận hành ngày 23/2.

Công trình góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các trạm 110kV Tháp Mười, Tam Nông, An Long, Hồng Ngự, Trường Xuân và các trạm 110kV trong khu vực; đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải khu vực giai đoạn 2016 - 2030 và sau 2030, tạo tiền đề từng bước phát triển lưới điện phân phối thông minh.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra vị trí thi công VT4 thuộc công trình TBA 110/22kV Hồ Tràm và đường dây đấu nối (Ảnh: EVNSPC).

Còn tại Tiền Giang, sau 45 ngày thi công thần tốc, công trình nâng công suất "Thay máy biến áp T2-40MVA bằng 63MVA TBA 110kV Gò Công", TP Gò Công đã đóng điện, chính thức đưa vào vận hành vào ngày 24/2.

Trong những ngày vừa qua, EVNSPC cũng đã nghiệm thu, đóng điện kỹ thuật 6 công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Bình Dương.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Bến Tre, EVNSPC đóng điện nghiệm thu kỹ thuật 2 công trình - trạm biến áp 110kV Phú Thuận, huyện Bình Đại và trạm biến áp 110kV An Hiệp, thuộc công trình "Trạm biến áp 110kV An Hiệp và đường dây 110kV từ 220kV Bến Tre - 110kV An Hiệp", huyện Châu Thành.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy phối hợp chuẩn bị đóng điện máy biến áp T2 Trạm 110kV Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) (Ảnh: EVNSPC).

Tại tỉnh Bình Dương, EVNSPC đóng điện nghiệm thu kỹ thuật 4 công trình gồm: trạm biến áp 110kV An Lập và đường dây đấu nối, trạm biến áp 110kV Thanh An, trạm biến áp 110kV Cổng Xanh và đường dây đấu nối, trạm biến áp 110kV Vsip2-MR2 (TBA Vĩnh Lợi).

Công tác kiểm tra, nghiệm thu đóng điện kỹ thuật Trạm biến áp 110kV Thanh An, tỉnh Bình Dương (Ảnh: EVNSPC).

Quyết tâm vượt khó, cán đích mục tiêu lớn

Năm 2025, nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC, đồng thời chào mừng Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới Đại hội Đảng các cấp, EVNSPC đã phát động phong trào thi đua nước rút 90 ngày nỗ lực hoàn thành đóng điện 50 công trình lưới điện 110kV trước dịp 30/4.

Để hoàn thành được mục tiêu này, EVNSPC đối mặt với không ít thách thức trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư xây dựng công trình, công tác giải phóng mặt bằng, địa hình thi công đặc thù kênh rạch, sông nước… gây khó khăn trong vận chuyển vật tư, thiết bị…

Đóng điện công trình nâng công suất "Thay máy biến áp T2-40MVA bằng 63MVA TBA 110kV" tại Gò Công, Tiền Giang (Ảnh: EVNSPC).

Dù vậy, khó khăn càng lớn, quyết tâm càng cao, nên vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết, lãnh đạo EVNSPC và lực lượng làm công tác đầu tư xây dựng trong toàn Tổng công ty tiếp tục làm việc với tinh thần không ngày nghỉ.

Tập thể lãnh đạo thường xuyên có mặt trực tiếp trên công trường để kiểm tra, đôn đốc tiến độ, có những chỉ đạo cụ thể để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho từng dự án, công trình điện tại các địa phương.

Kiểm tra các hạng mục cuối cùng trước khi đóng điện nghiệm thu kỹ thuật Trạm biến áp 110kV Phú Thuận, tỉnh Bến Tre (Ảnh: EVNSPC).

Từ đầu năm 2025 đến nay, EVNSPC đã cơ bản đóng điện 17 công trình. Đây là những nỗ lực không mệt mỏi của EVNSPC, các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn, giám sát, thí nghiệm điện, đặc biệt là sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền các địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam.