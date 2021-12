Đón năm mới với nhiều ưu đãi cùng Four Seasons Resort The Nam Hai ngày trở lại

Dân trí Four Seasons Resort The Nam Hai, thiên đường nghỉ dưỡng sang trọng tọa lạc bên bờ biển tinh khôi vùng duyên hải miền Trung, sẽ quay trở lại vào 14/1/2022 và hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng cùng những dịch vụ chăm sóc sức khỏe đẳng cấp.

"Sau một năm nhiều thử thách, hầu hết mỗi người đều mong muốn tái tạo sức khỏe tinh thần và thể chất để khởi đầu một năm mới tràn đầy sức sống. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, chúng tôi đã tận dụng cơ hội để đưa ra những trải nghiệm và dịch vụ mới và rất mong chờ để được chào đón quý khách," Tổng Giám đốc Blaise Montandon chia sẻ.

"Trên cả các tiện nghi và dịch vụ hàng đầu, chúng tôi tin rằng sự hào phóng chính là chìa khóa để mở cửa trái tim của tất cả những vị khách của mình - dù đi du lịch một mình hay cùng người thân và bạn bè. Chúng tôi tin rằng sự chăm sóc chu đáo của mình sẽ giúp quý khách có cơ hội kết nối lại với chính bản thân và với những người thân yêu", ông chia sẻ thêm.

"Nam Hải ngày trở lại" của Four Seasons.

Để đánh dấu sự kiện trở lại này, khu nghỉ dưỡng dành tặng ưu đãi "Nam Hải ngày trở lại" với giá từ 8,5 triệu đồng cho mỗi đêm nghỉ tại biệt thự. Ưu đãi được áp dụng với yêu cầu đặt phòng từ hôm nay đến hết 31/12/2021 dành cho kì lưu trú từ 15/1/2022 đến hết 30/6/2022.

Đặc quyền dành cho những vị khách đầu tiên nhân ngày trở lại

Khu nghỉ dưỡng hân hạnh dành tặng những "Trải nghiệm Nam Hải" cho những vị khách lưu trú trong tuần đầu tiên mở cửa trở lại từ 15 - 23/1/2022. Quý khách có thể lựa chọn một trong năm trải nghiệm đặc biệt dưới đây và tận hưởng một kì nghỉ khó quên.

Những lựa chọn bao gồm một Bữa Sáng Nổi tại hồ bơi riêng, một buổi tiệc trà chiều trang nhã, hay thử lớp học Yoga Bay Anti-Gravity cho một cơ thể săn chắc và tinh thần sảng khoái, với sự trợ giúp của chiếc võng lụa độc đáo. Đặc biệt, các cặp đôi còn có thể tham gia lớp học pha chế cocktail hoặc trải nghiệm tắm tình nhân với sô-cô-la và rượu vang sủi.

Miễn phí lưu trú, ăn và chơi cho trẻ.

Như một lời chúc cho năm mới thịnh vượng và như ý, khu nghỉ dưỡng cũng dành tặng khách những dịch vụ và trải nghiệm cao cấp vô cùng ưu đãi thông qua gói "Nam Hải ngày trở lại". Bên cạnh giá phòng hấp dẫn, kì nghỉ của gia đình sẽ càng tiết kiệm hơn khi các thành viên nhí dưới 13 tuổi được lưu trú, thưởng thức ẩm thực và tham gia các hoạt động cho trẻ hoàn toàn miễn phí. Hãy cùng gia đình nhỏ tận hưởng thời gian tuyệt vời trong không gian sang trọng với dịch vụ chu đáo đến từng chi tiết.

Những tiện nghi dành riêng cho biệt thự có hồ bơi.

Điều ấn tượng nhất phải kể đến chính là những đặc quyền dành riêng cho những vị khách lưu trú tại biệt thự có hồ bơi. Ngoài hồ bơi riêng được làm ấm theo yêu cầu, khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi khác như dịch vụ đưa đón sân bay hai chiều, dịch vụ giặt ủi hằng ngày, dịch vụ minibar tại phòng và dịch vụ quản gia để giúp bạn có một kỳ nghỉ tuyệt vời.

Những tiện ích khác

Lấy sự hào phóng làm kim chỉ nam cho mọi dịch vụ, khách sẽ được trải nghiệm Bữa sáng gọi món không giới hạn trong suốt thời gian lưu trú. Khách sẽ có nhiều lựa chọn với thực đơn phong phú từ quốc tế đến Việt Nam bên cạnh các món ăn thuần chay đặc sắc. Các hoạt động miễn phí tại khu nghỉ dưỡng được luân phiên thay đổi hàng ngày để khách có những trải nghiệm phong phú nhất trong suốt kỳ nghỉ.

Các hoạt động văn hóa hằng ngày với nhiều trải nghiệm từ nghi thức đặc trưng "Chúc Mẹ Trái đất ngủ ngon", Trải nghiệm chén hát pha lê, yoga buổi sáng, thiền định trong võng lụa, các môn thể thao không động cơ dưới nước như lướt ván, lướt ván buồm, kayak...

Các trải nghiệm làm giàu thêm cho cuộc sống

Để mỗi chuyến đi của khách hàng là một hành trình giàu ý nghĩa, Four Seasons Resort The Nam Hai mời các khách hàng cùng hưởng ứng và tham gia những hoạt động bảo vệ môi trường bền vững tại khu nghỉ dưỡng. Cùng với đó, là khám phá vườn rau với hơn 40 loại rau củ quả được trồng theo mùa, là nguồn nguyên liệu dồi dào cho những món ăn tinh tế của khu nghỉ dưỡng; Ghé thăm cơ sở sản xuất nước đóng chai nhằm giảm rác thải nhựa hay cùng tìm hiểu về chương trình tái chế rác thải xanh thành phân bón hữu cơ được thực hiện bởi chính đội ngũ nhân viên của khu nghỉ dưỡng.

Thiên đường nghỉ dưỡng Four Seasons The Nam Hai, Hội An hân hoan chào đón bạn. Gọi số 0235 395 9879 hoặc nhắn tin cho chúng tôi tại trang www.facebook.com/fourseasonsnamhai để đặt phòng ngay.

Trường Thịnh