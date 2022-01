Đón dòng tiền cuối năm, bất động sản tạo sóng mới

Dân trí Cuối năm 2021, đầu năm 2022 chứng khoán ở giai đoạn chững, các nhà đầu tư có xu hướng chuyển dòng tiền nhàn rỗi sang bất động sản, tìm kiếm những sản phẩm có vị trí đắc địa, tiện ích cao cấp.

Đòn bẩy cho thị trường

Các kênh đầu tư như vàng, trái phiếu cũng như hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh có xu hướng giảm và bấp bênh. Ngược lại, lượng giao dịch bất động sản những tháng cuối năm đang ghi nhận ở mức cao bởi nguồn tiền dồi dào không chỉ từ nhà đầu tư trong nước mà còn từ dòng kiều hối đổ về. Thống kê cho thấy bất chấp Covid-19, kiều hối về Việt Nam năm 2021 dự kiến đạt hơn 18 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay và thuộc top 10 nước nhận kiều hối lớn nhất, tăng 5% so với năm ngoái lên 18,06 tỷ USD (chiếm 4,9% GDP). Và năm 2022 nguồn kiều hối sẽ tiếp tục là một trong những động lực để ngành bất động sản hồi phục khi nhóm Việt kiều có nhu cầu tìm kiếm bất động sản vừa để nghỉ dưỡng, vừa đầu tư sinh lời.

Bên cạnh đó, theo nhận định của nhiều chuyên gia, giai đoạn hậu Covid-19, khi "hộ chiếu vaccine " được áp dụng, nhu cầu du lịch, tìm kiếm những địa điểm an toàn để "tránh dịch" sẽ như một chiếc lò xo nén, trực chờ bung trở lại. Tất cả tạo tiền đề cho thị trường bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng dần được "hâm nóng" trở lại.

BĐS Hạ Long hút giới đầu tư (Ảnh minh họa).

Điểm sáng tại thủ phủ du lịch miền Bắc

Báo cáo của Batdongsan.com.vn ghi nhận, trong thời điểm dịch bệnh vừa qua, mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với BĐS ven biển vẫn đạt khoảng 70% so với thời điểm trước dịch. Các địa phương sở hữu đường bờ biển dài và tiềm năng khai thác du lịch nghỉ dưỡng như Quảng Ninh, Phú Quốc, Khánh Hòa,… đang nhận được sự tham gia đầu tư quy mô lớn về hạ tầng, bất động sản, du lịch từ nhiều đơn vị đầu tư tên tuổi. Tại Quảng Ninh, thời gian qua đã xuất hiện nhiều dự án làm thay đổi diện mạo của ngành kinh tế du lịch tỉnh, trong đó phải kể đến tòa tháp đôi Sun Marina Town cao 50 tầng phát triển liền kề Vịnh Du thuyền do Sun Group đầu tư. Tòa tháp đôi được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng thịnh vượng mới của thành phố Hạ Long trong tương lai, mang đến cho các nhà đầu tư nhiều sự lựa chọn về sản phẩm căn hộ để ở, nghỉ dưỡng và đầu tư. Trong đó, dòng căn hộ nghỉ dưỡng 1PN+1 hiện gây được sự chú ý của đông đảo khách hàng.

Tùy biến góc đa năng căn hộ nghỉ dưỡng 1PN+1 (Ảnh minh họa).

Được ra mắt trong thời điểm nhu cầu tìm kiếm không gian sống, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe lên cao, dòng căn hộ nghỉ dưỡng 1PN+1 như giải được cơn khát của thị trường. Với "không gian + 1" được tối ưu, dòng căn hộ này không chỉ đáp ứng nhu cầu để ở, để đầu tư mà còn sử dụng cho những kì nghỉ dưỡng ngắn ngày, không quá xa trung tâm thành phố của khách hàng. Theo đó, khách hàng có thể dễ dàng sáng tạo "không gian +1" thành phòng ngủ dành cho con bằng cách đặt thêm 1 chiếc giường cỡ nhỏ hoặc 1 giường tầng nếu gia đình có 2 thành viên nhí. Đối với những khách hàng là các cặp vợ chồng mới cưới hoặc người trẻ độc thân cũng có thể tận dụng để biến không gian đa năng này thành phòng làm việc hoặc phòng đọc sách, phục vụ nhu cầu cá nhân.

Tầm nhìn ấn tượng từ căn hộ The Platinum thuộc Sun Marina Town bên vịnh Hạ Long (Ảnh minh họa).

Trước đó, Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) cũng đã cho ra mắt dòng căn hộ The Platinum từ tầng 34-41 của tòa tháp đôi Sun Marina Town. Đây là dòng sản phẩm cao cấp, ven biển, được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng và du lịch với khả năng thanh khoản cao, sinh lời bền vững. Nằm trên độ cao hơn 100 m so với mực nước biển, The Platinum sở hữu tầm nhìn hoàn hảo từ ban công, gia chủ vừa có thể tận hưởng cuộc sống giữa tầng mây cùng tầm nhìn hoàn hảo, bao trọn 1969 hòn đảo lớn nhỏ trên Vịnh cùng bến du thuyền siêu sang, lại vừa được thừa hưởng trọn vẹn giá trị của tổ hợp Sun Marina. Theo ghi nhận, The Platinum được lòng khách hàng thượng lưu nhờ tính cá nhân hóa, riêng tư thông qua việc bố trí hệ thống thang máy riêng biệt, có thể di chuyển trực tiếp từ tầng hầm hoặc sảnh chính tòa nhà tới thẳng hành lang căn hộ.

Tiện ích đẳng cấp dành cho cư dân Sun Marina Town (Ảnh minh họa).

Có thể thấy, Sun Marina Town đã, đang và sẽ là điểm sáng trên thị trường bất động sản Quảng Ninh nói chung, Hạ Long nói riêng bởi tính đa dạng về sản phẩm, mang đến những giá trị đẳng cấp, khác biệt, đồng thời đáp ứng được những yêu cầu khắt khe trong việc lựa chọn loại hình bất động sản đầu tư của khách hàng. Cùng với hệ sinh thái du lịch - vui chơi giải trí do tập đoàn Sun Group kiến tạo tại Quảng Ninh, Sun Marina Town chính là nước cờ đầu tư khác biệt mà giới thượng lưu thực thụ đang tìm kiếm.

Trường Thịnh