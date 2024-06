Doanh thu bán mới của bảo hiểm liên kết đầu tư giảm mạnh

Số liệu liên quan đến thị trường bảo hiểm được Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) công bố mới đây.

Về thị trường bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới ước đạt 7.290 tỷ đồng, giảm 31,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới dẫn đầu là Bảo Việt (17,9%), sau là Dai-ichi (15,3%), Prudential (14,6%), Manulife (10,3%), AIA (6,1%), FWD (6,1%), Sun Life (5,7%), Generali (5,4%), Chubb (5,4%), Cathay (4,4%), MB Ageas (4,2%), các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần 4,6%.

Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị trường bảo hiểm nhân thọ, đạt 69% doanh thu phí khai thác mới. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, doanh thu khai thác mới của nghiệp vụ này giảm 42,1%.

Bảo hiểm liên kết đầu tư từng tăng trưởng mạnh với kênh phân phối qua ngân hàng. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng diễn ra năm ngoái khiến các doanh nghiệp bảo hiểm liên tục bị thanh tra và sản phẩm cũng ngày càng trở nên khó bán hơn.

Doanh thu bán mới của bảo hiểm liên kết đầu tư giảm hơn 40% trong 4 tháng đầu năm (Ảnh: IT).

Về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu 4 tháng ước đạt 26.366 tỷ đồng, tăng 10,73% so với cùng kỳ năm 2023.

Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI với 5.137 tỷ đồng, tăng 32,30% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm thị phần 19,48%. Tiếp đến là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 3,372 tỷ đồng, tăng 1,53 % so với cùng kỳ năm 2023, chiếm thị phần 12,79%; theo sau là Bảo Minh, MIC, BIC, PTI, PJICO…

Tính chung, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 4 tháng đầu năm nay ước đạt 71.047 tỷ đồng, giảm 4,16% so với cùng kỳ năm 2023. Trước đó, quý đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 4 tháng đầu năm ước đạt 490 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 394 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 96 tỷ đồng, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước.