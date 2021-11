"Doanh nhân nhí" UAE 13 tuổi muốn trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới

Dân trí Thế giới quản lý tài chính có thể quá phức tạp đối với nhiều người lớn, nhưng đối với Shaurrya, 13 tuổi, đó như là bản năng. Cậu bé có các khoản đầu tư vào cổ phiếu, vàng, tiền ảo và NTFS.

Muốn trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới khi mới 13 tuổi

"Cháu đã muốn trở thành một doanh nhân kể từ khi cháu lên 8 tuổi", cậu bé nói và cho biết muốn trở thành tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới.

Giờ đây, "doanh nhân nhí" này đang nghiên cứu cho ra mắt "I am in World" - một nền tảng dạy về tài tính của người Ấn Độ cho trẻ em tại UAE. Theo Shaurrya, "I am in World" là một nền tảng hàng đầu cho phép cha mẹ trao quyền cho con cái và giúp chúng học cách quản lý tài chính thông minh.

Shaurrya Chaudhary, 13 tuổi, muốn trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới (Ảnh: Khaleejtimes).

Shaurrya bắt đầu thực hiện các hợp đồng kinh doanh giúp cha mình, ông Mahesh Chaudhary từ năm 11 tuổi. Sau khi ông Chaudhary tiếp quản công ty tại Viện Đào tạo Hàng không Vision Concept vào năm 2017, ông đã quyết định đưa gia đình đến UAE.

Vào tháng 4/2019, gia đình cậu bé chuyển từ Ấn Độ sang Dubai khi cậu vừa kết thúc năm học ở Ấn Độ và đăng ký học kỳ mới tại UAE. Hiện, Shaurrya đang theo học tại Học viện Quốc tế Dubai, Emirates Hill.

"Cháu đã có khoảng 4 tháng được làm mọi điều mình muốn. Trong thời gian này, cháu làm việc cho cha cháu và ông ấy đã trả cho cháu mức lương khoảng 2.000 Dh mỗi tháng. Cháu đã học được rất nhiều điều trong thời gian đó và thậm chí thực hiện một vài giao dịch cho các doanh nghiệp thương mại của cha cháu", Shaurrya chia sẻ.

Cậu bé đã ký hợp đồng với một nhà sản xuất dao kéo ăn được tại Ấn Độ và độc quyền bán sản phẩm cho các nhà hàng nhỏ ở Dubai.

"Cháu đã kiếm được khoảng 30.000 Dh trong thời gian đó, hầu hết là tiền hoa hồng. Cháu đã tiết kiệm tất cả số tiền cháu kiếm được", Shaurrya kể. Cậu bé đã đầu tư tiền tiết kiệm của mình vào vàng và cổ phiếu.

Hai cha con Chaudhary cho biết, công việc kinh doanh được điều hành trong gia đình. "Chúng tôi đến từ một gia đình Marwari. Marwari là một dân tộc Ấn Độ có nguồn gốc từ vùng Rajasthan và nổi tiếng là những người buôn bán, kinh doanh giỏi. Nhiều cuộc trò chuyện trong bữa cơm của chúng tôi đều xoay quanh công việc kinh doanh", ông Chaudhary nói.

Lớp vỡ lòng

Khi đại dịch bùng phát, gia đình Chaudhary đón tiếp một vị khách quý trong khoảng 4 tháng do không thể rời khỏi Dubai.

"Cố vấn của cha cháu, Tiến sĩ Parimal Merchant, Giám đốc chương trình Doanh nghiệp do Gia đình Quản lý Toàn cầu (GFMB) tại Trường Quản lý Toàn cầu SP Jain, đã ở lại với gia đình cháu trong suốt khoảng thời gian đó", Shaurrya chia sẻ.

Trong suốt 4 tháng, cậu bé đã tận dụng tối đa thời gian với Tiến sĩ Merchant để học hỏi kiến thức về tài chính và thị trường chứng khoán.

"Ông ấy đã dạy Shaurrya cách xem bảng cân đối kế toán, tỷ lệ PE và giới thiệu cho cậu bé nhiều khái niệm về tài chính và đầu tư. Shaurrya dành cả kỳ nghỉ hè năm ngoái để tìm kiếm các khóa học về tài chính. Con tôi có lẽ đã nhận ra rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước để hiểu biết về tài chính", ông Mahesh nói.

Cha của Shaurrya chia sẻ thêm: "Mối quan tâm của Shaurrya đối với thế giới tài chính hoàn toàn là do bản thân cháu tự phát triển. Mặc dù tôi là một doanh nhân, nhưng tôi không đầu tư vào cổ phiếu hay tiền điện tử".

Gia đình luôn ủng hộ sở thích của cậu bé, miễn sao Shaurrya hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở trường học.

"Cháu chỉ tham gia vào công việc kinh doanh và thị trường chứng khoán khi rảnh rỗi", Shaurrya cho hay.

"I am in World" - Nền tảng dạy tài chính cho trẻ em

Trong khi khám phá các lựa chọn trên Internet, Shaurrya tình cờ thấy một công ty có tên "I am in World", một tổ chức ở Ấn Độ chuyên cung cấp kiến thức về tài chính cho trẻ em từ lớp 1 đến lớp 12.

"Nền tảng dạy trẻ em các khái niệm tài chính thông qua các câu chuyện tương tác. Sau khi cháu hoàn thành các khóa học cấp ba và cấp bốn của họ, cháu bắt đầu say mê chương trình này vì nó giúp cháu hiểu thêm về tiền và cách phát triển tài chính cá nhân", Shaurrya chia sẻ.

"Ví dụ, thay vì đầu tư vào cổ phiếu Apple, chương trình hướng dẫn mọi người đầu tư vào những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Các quyết định có thể được thực hiện bằng cách tuân theo các xu hướng thị trường hợp lý", cậu bé giải thích.

"Cháu đã giới thiệu chương trình này với bạn bè và mọi người cũng rất ấn tượng với nó", Shaurrya cho biết những phản ứng tích cực này đã khiến cậu mời "I am in World" mang các khóa học của họ đến UAE.

Trước sự ngạc nhiên của Shaurrya, công ty "I am in World" thích ý tưởng của cậu và đã đăng ký để Shaurrya tiếp thụ khóa học chuyên sâu về tài chính của mình độc quyền tại UAE.

Hiện, hai cha con Shaurrya đang đàm phán với các nhà chức trách UAE để ra mắt nền tảng này. "Nếu đàm phán thành công, cháu dự định sẽ đầu tư toàn bộ vào 'I am in World' sau khi học xong", Shaurrya nhấn mạnh.

Thanh Lương

Theo Khaleejtimes