Điều hòa thông minh kiến tạo chuẩn sống mới của gia đình

Dân trí Ở khu đô thị sầm uất hay các vùng nông thôn lân cận, người dân không tránh khỏi các tác nhân gây hại đến sức khỏe từ bầu không khí kém chất lượng. Vì vậy, trong bối cảnh hiện tại, bầu không khí trong lành là tiêu chuẩn sống mới của nhiều gia đình.

Thanh lọc không khí - thư giãn tâm trí

Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa chất lượng không khí với chất lượng đời sống tinh thần. Dù chỉ chiếm 2% tỷ lệ cơ thể nhưng bộ não lại tiêu thụ đến 20% lượng oxy được cung cấp. Bằng thực nghiệm khoa học, các nhà nghiên cứu tại Đại học Northumbria đã chứng minh hít thở không khí trong lành giúp nâng cao nồng độ oxy trong não, tăng cường hiệu suất làm việc.

Mặt khác, lượng oxy trong máu dồi dào cũng giúp gia tăng serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh làm thay đổi tâm trạng, được biết đến là một trong bốn hormone hạnh phúc, tác động mạnh mẽ tới tinh thần vui vẻ, phấn chấn của chúng ta.

Chất lượng không khí giúp cải thiện chất lượng đời sống tinh thần.

Vì vậy, bầu không khí trong lành đã trở thành một tiêu chí, một chuẩn sống mới mà nhiều người theo đuổi bởi ý nghĩa của nó đối với sức khỏe lẫn tinh thần. Điều đó đặc biệt quan trọng nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp hiện nay. Vì vậy, một chiếc điều hòa giúp thanh lọc không khí là giải pháp mà nhiều người lựa chọn để cải thiện bầu không khí gia đình, an tâm sống khỏe mạnh.

Điều hòa đa tính năng lên ngôi

Ngoài hiệu quả làm mát, người dùng ngày càng yêu cầu cao hơn ở một chiếc điều hòa, đó chính là khả năng thanh lọc không khí, ức chế vi-rút, vi khuẩn và khử mùi. Hiện nay, một trong những công nghệ lọc khí tiên tiến nhất trên thị trường điều hòa chính là nanoe™ X thế hệ II do Panasonic nghiên cứu và phát triển.

So với thế hệ thứ nhất, công nghệ nanoe™ X thế hệ thứ II có khả năng tạo ra lượng gốc OH gấp đôi lên tới 9600 tỷ gốc OH trong 1 giây. Các gốc OH này chủ động tìm kiếm, tấn công và ức chế vi-rút, vi khuẩn trong không khí, đồng thời được chứng minh hiệu quả trong việc khử mùi, giúp duy trì độ ẩm cho da và tóc. Đặc biệt, công nghệ nanoe™ X thế hệ II rút ngắn thời gian khử mùi còn một nửa, đồng thời, tốc độ và hiệu quả trong việc ức chế phấn hoa tăng gấp đôi (*).

Trước đó, tháng 12/2020, tổ chức nghiên cứu Tiếp xúc toàn cầu Texcell đã xác nhận rằng công nghệ nanoe™ X của Panasonic giúp ức chế hiệu quả virus SARS-CoV-2 (**). Theo đó, 91,4% hoạt động của virus SARS-CoV-2 bị ức chế sau 8 giờ bật điều hòa trong không gian thử nghiệm 6,7 m³ (thử nghiệm trong môi trường được kiểm soát).

Vì vậy, dù là ở thành phố lớn hay khu vực lân cận, việc sở hữu một chiếc máy lạnh tích hợp nanoe™ X thế hệ II chính là "vũ khí" để phòng tránh các tác nhân bên ngoài xâm nhập vào không gian trong nhà, bảo vệ sức khỏe cả gia đình. Chị Vũ Thị Phương ở Hải Dương cho biết: "Đôi khi tôi cảm thấy lo ngại về chất lượng không khí trong nhà, dù nhà nhiều cây xanh và không quá đông đúc như các thành phố lớn nhưng cũng không tránh khỏi nhiều tác nhân gây hại xung quanh, việc sở hữu một chiếc điều hòa có khả năng lọc khí như Panasonic giúp tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều."

Công nghệ lọc khí nanoe™ X thế hệ II mang lại hiệu quả vượt trội, bảo vệ bầu không khí gia đình.

Tuy nhiên, việc sử dụng điều hòa trong thời gian dài cũng khiến nhiều người lo lắng về vấn đề điện năng tiêu thụ. Tích hợp trí tuệ nhân tạo ECO + AI, dòng điều hòa mới của Panasonic giúp tối đa hóa hiệu suất năng lượng của sản phẩm, có thể giảm lượng điện năng tiêu thụ lên đến 50% cùng tính năng lọc không khí độc lập ngay cả khi mở máy với lượng điện tiêu thụ chỉ 25W/h. Bên cạnh đó, môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường, không chứa chất gây suy giảm tầng ozone, là phương tiện truyền nhiệt tuyệt vời mang đến giải pháp tiết kiệm năng lượng tối ưu, giúp hóa đơn tiền điện không còn là nỗi lo hàng tháng.

Tính năng iAuto X và cảm biến thông minh đem lại bầu không khí dễ chịu, đảm bảo giấc ngủ ngon, thoải mái.

Một trong những tiêu chí được người tiêu dùng quan tâm hàng đầu khi lựa chọn điều hòa là khả năng làm mát. Thấu hiểu nhu cầu này, dòng điều hòa một chiều Inverter cao cấp (U) tích hợp công nghệ làm lạnh nhanh iAuto X giúp tăng 25% tốc độ làm lạnh so với tiêu chuẩn và cảm biến thông minh Humidity sensor giúp kiểm soát và điều chỉnh độ ẩm dưới 60%, đảm bảo một giấc ngủ ngon, thoải mái và dễ chịu.

Với chất lượng được cải tiến và giá thành tương xứng, sứ mệnh của Panasonic mong muốn đem đến người tiêu dùng những giải pháp sức khỏe thiết thực, hướng đến một cuộc sống tốt hơn bắt đầu bằng việc cải thiện bầu không khí hít thở mỗi ngày.

Tham khảo điều hòa một chiều inverter cao cấp một chiều (U) được tích công nghệ nanoe™ X thế hệ II tại đây: https://www.panasonic.com/vn/consumer/air-conditioner/cooling/cs_cu-u9xkh-8.html

(*) Trung tâm phân tích sản phẩm Panasonic xác minh thời gian khử mùi (tháng 2/2019) và ức chế phấn hoa (tháng 6/2019) của thế hệ II nhanh gấp đôi so với thế hệ I trong không gian thử nghiệm của phòng 23 m3.

(**)Texcell xác minh việc bật điều hòa được trang bị nanoe™ X trong vòng 8 giờ có thể ức chế 91,4% hoạt động của SARS-CoV-2 trong không gian 6,7 m3 (tháng 12/2020), chưa thử nghiệm trong môi trường sống không được kiểm soát.

Trường Thịnh