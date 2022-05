Diễn tập chữa cháy, cứu hộ ở công ty gas

Công ty cổ phần dầu khí An Pha kinh doanh khí hóa lỏng tại Việt Nam với các hệ thống cơ sở hạ tầng cầu cảng, kho chứa, hệ thống vận tải thủy bộ, trạm chiết nạp gas cùng chuỗi cửa hàng kinh doanh gas sở hữu các thương hiệu Gas One, Gia Đình Gas, Gia Định Gas, Bình Minh Gas, Nam Gas, MT Gas, Ngọn Lửa Thần, Hướng Dương Machinda có mặt khắp các tỉnh thành phố.

Do đặc thù lĩnh vực kinh doanh luôn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến cháy nổ nên năm nay, UBND huyện Gia Lâm lựa chọn công ty làm địa điểm diễn tập phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn.

Các lực lượng diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sáng 28/5 tại Công ty cổ phần dầu khí An Pha.

Ban tổ chức đã xây dựng chuỗi tình huống giả định, để các lực lượng cùng phối hợp chữa cháy, tìm kiếm người bị nạn, đưa đi chăm sóc y tế, đưa tài sản ra ngoài, khống chế dập tắt đám lửa.

Từ 9h ngày 28/5, lực lượng kỹ thuật phát hiện có cháy tại khu vực sàn sang chiết nạp gas của Công ty cổ phần dầu khí An Pha. Đám cháy lan nhanh lẫn tiếng nổ bình gas tạo ra khói, khí độc, bao phủ toàn bộ khu vực sàn nạp gây khó khăn cho công tác thoát nạn của công nhân đang làm việc ở khu vực. Công nhân hoảng loạn, chạy thoát ra nhưng lại va đập vào các bình ga. Ở một khu vực khác, có nhiều người bị thương, mắc kẹt.

Các lực lượng phòng cháy chữa cháy đã triển khai các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn và đồng thời sử dụng các phương tiện để chữa cháy ban đầu. Nhân viên nhanh chóng báo động, hô hoán cho mọi người nơi xảy ra cháy và cắt điện toàn bộ khu vực cháy đồng thời gọi điện báo cháy cho Công an thành phố Hà Nội theo số điện thoại 114. Các đơn vị thông báo cho UBND xã Ninh Hiệp triển khai lực lượng dân phòng, triển khai lực lượng Công an xã bảo vệ khu vực cháy, tham gia hướng dẫn thoát nạn và di chuyển tài sản. Chỉ ít phút, ngọn lửa bùng mạnh, lan nhanh từ lan sang các khu vực xung quanh.

Một trong những tình huống diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Nhận được tin báo các lực lượng tại cơ sở, công an TP điều thêm lực lượng nhanh chóng xuống hiện trường để phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các nội dung công việc cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy được thực hiện khẩn trương, chuyên nghiệp, đảm bảo cứu người nhanh nhất, dập tắt đám cháy.

Nâng cao ý thức phòng chữa cháy

Lãnh đạo huyện Gia Lâm Trương Văn Học phát biểu khai mạc, nhấn mạnh việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực sự có ý nghĩa

nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm của chính quyền địa phương nói chung, Ban quản lý cụm Công nghiệp Ninh Hiệp và công ty CP dầu khí An Pha nói riêng. Hoạt động này cũng nhấn mạnh vai trò của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất trong cụm Công nghiệp Ninh Hiệp và các hộ dân kinh doanh, sinh sống trên địa bàn".

Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 7 vụ cháy, trong đó có 2 vụ cháy lớn và 9 sự cố cháy. Nguyên nhân phần lớn do sự cố trong quá trình sử dụng điện, vật liệu dễ cháy, nổ. Ngoài ra, một phần các vụ việc là do ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy của một số người đứng đầu và nhân viên tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình còn thiếu, yếu.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

Ông Ikeno Hirohisa, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Dầu khí An Pha chia sẻ: "Doanh nghiệp kinh doanh, tồn trữ và chiết nạp khí hóa lỏng, là mặt hàng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Công ty cổ phần dầu khí An Pha luôn ý thức và thực hiện nghiêm túc luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với phương châm phòng hơn chữa".

Tuy nhiên, qua đợt diễn tập, công ty đã nghiêm túc chuẩn bị, tập dượt, tổng duyệt, diễn tập phối hợp với các lực lượng được huy động để đạt hiệu quả. Công ty một lần nữa kiểm tra được tính sẵn sàng về nguồn lực đội phòng cháy chữa và cứu nạn cứu hộ cùng với trang thiết bị của cơ sở. Đồng thời, đơn vị nâng cao ý thức cho cán bộ, công nhân viên đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại nhà máy và gia đình. "Cá nhân tôi đánh giá buổi diễn tập lần này ở một trình độ rất cao và chuyên nghiệp. Cá nhân tôi cũng được vun đắp thêm kiến thức về phòng, chống thiên tai, cháy nổ đã có từ trước", ông Ikeno Hirohisa nói.

Chương trình diễn tập được đánh giá tổ chức quy mô, bài bản, có sự chuẩn bị kỹ càng các tình huống giả định. Các lực lượng phối hợp nhanh chóng, rõ việc, tiếp cận hiện trường, khẩn trương vào vị trí cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy.

