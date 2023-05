Điện lực TPHCM "mách" bí quyết tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Theo thông báo của Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) ngày 21/4, sản lượng điện tiêu thụ đạt 93,53 triệu kWh/ngày. Đến ngày 25/4, sản lượng điện tiêu thụ đạt 93,566 triệu kWh/ngày. Ngày 6/5 ghi nhận lượng điện tiêu thụ lên tới 94,802 triệu kWh, tăng gần 400.000 kWh so với đỉnh trước đó (ngày 5/5). Mức tiêu thụ điện trong ngày 6/5 cũng là mức cao nhất từ trước đến nay của TPHCM.

Công nhân EVNHCM kiểm tra đồng hồ điện tại một hộ gia đình (Ảnh: EVNHCM).

Tiền điện tháng 5, 6 dự báo còn tăng hơn

Chị Trần Thị Kiều (quận 3, TPHCM) giật mình khi nhận thông báo tiền điện tháng 3 (thông báo vào đầu tháng 4) qua app vì số tiền tăng hơn 500.000 đồng.

"Tháng 2 chỉ gần 600.000 đồng, mà tháng 3 lại gần 1,2 triệu đồng, trong khi các thiết bị điện trong gia đình sử dụng không thay đổi. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ mới thấy, giữa tháng 3 thời tiết đã nắng nóng nên thời gian sử dụng máy lạnh của gia đình nhiều hơn bình thường. Đây có thể là nguyên nhân tiền điện tăng trong tháng", chị cho biết.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Quỳnh (quận Tân Phú, TPHCM) cũng thắc mắc không biết vì sao tiền điện của tháng 3 lại tăng cao hơn tháng 2. "Tiền điện tôi phải trả của tháng 3 (trả vào đầu tháng 4) tăng hơn 500.000 đồng so với tháng 2, trong khi gia đình không lắp đặt thêm thiết bị điện".

Theo EVNHCM, cả 2 hộ gia đình này đều có thời gian sử dụng các thiết bị làm mát nhiều hơn bình thường. Trước đây, họ chỉ sử dụng máy lạnh khoảng 5 giờ/ngày với nhiệt độ cài đặt là 26 độ C. Nay do thời tiết nắng nóng, thời gian sử dụng máy lạnh tăng lên khoảng 13 giờ/ngày với nhiệt độ cài đặt 20 độ C, quạt điện thì sử dụng liên tục gần 15 tiếng đồng hồ/ngày. Chính việc kéo dài thời gian sử dụng các thiết bị làm mát đã dẫn đến việc tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng.

Lý giải cho việc này, ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc EVNHCMC - cho biết, việc gia tăng tiêu thụ điện tương ứng với nhiệt độ mùa nắng nóng khi khách hàng sử dụng các thiết bị làm mát nhiều hơn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc tiêu thụ điện tăng cao trong mùa nắng nóng. Bên cạnh đó là yếu tố nhảy bậc thang theo biểu giá điện làm cho tiền điện càng tăng.

Cũng theo ông Bùi Trung Kiên, dự báo hóa đơn tiền điện tháng 4 (thanh toán vào đầu tháng 5) và tháng 6 (thanh toán vào đầu tháng 7) sẽ tăng cao hơn nhiều so với tháng 3 vừa qua. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng cực đoan, lượng điện tiêu thụ liên tiếp lập kỷ lục về tiêu thụ, cộng với điều chỉnh giá điện thêm 3% từ ngày 4/5, cùng với biểu giá điện bậc thang nên tiền điện các tháng này tăng cao là không thể tránh khỏi.

Ngành điện kêu gọi sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm

Một chuyên gia điện lực tại TPHCM cho biết, lượng điện năng tiêu thụ được xác định bằng công suất điện của thiết bị nhân cho thời gian sử dụng. Chi phí trả tiền điện bằng điện năng nhân với giá tiền. Trong mùa nắng nóng, việc sử dụng quạt và máy lạnh thường xuyên hơn, thời gian sử dụng nhiều hơn nên điện năng tiêu thụ nhiều hơn.

Một nguyên nhân khác cũng dẫn đến tiền điện tăng cao là do người dân thường chọn nhiệt độ máy lạnh trong phòng thấp hơn nhiều so với nhiệt độ bên ngoài trời, dẫn đến tiêu thụ điện nhiều hơn. Nhiệt độ môi trường tăng cao cũng là nguyên nhân làm cho máy lạnh tiêu thụ điện nhiều hơn. Đơn cử như khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm một độ C thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa không khí có thể tăng từ 1,5-3%; nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C thì điện năng tiêu thụ có thể tăng thêm khoảng 10%.

Theo EVNHCM, để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hạn chế tiền điện tăng cao cần phải sử dụng theo nguyên tắc "4 đúng": đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu.

Các hộ dân cũng có thể áp dụng một số các giải pháp như: lắp đặt dàn nóng máy lạnh ở vị trí hợp lý, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào; chọn nhiệt độ phòng hợp lý từ 26 độ trở lên, đặc biệt trong mùa nắng nóng; vệ sinh và bảo trì thường xuyên các thiết bị điện tăng hiệu suất thiết bị; chọn các thiết bị có nhiều sao về hiệu suất năng lượng; sử dụng các sản phẩm có công nghệ tiết kiệm điện inverter; ra vào phòng phải đóng cửa khi sử dụng máy lạnh; hạn chế sử dụng điện vào các giờ cao điểm….

"Máy lạnh là thiết bị hao tốn điện năng nhất và chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn trong hộ gia đình. Tiêu thụ điện của máy lạnh chiếm 28-64%, có khi đến 80% chi phí điện của cả gia đình. Khi thời tiết nắng nóng 35-40 độ C, nhiều người có thói quen cài đặt máy lạnh 18 độ C thì mức tiêu thụ điện của máy lạnh có thể tăng lên đến 400% so với những ngày nhiệt độ ở mức trung bình và cài máy lạnh ở mức 26 độ C. Điều đó dẫn đến tổng lượng điện năng tiêu thụ có thể tăng trên 200% so với các tháng trước đó, làm tăng tiền điện của hộ gia đình" ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc EVNHCMC - chia sẻ.