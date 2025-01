Diễn biến bất ngờ liên quan nhãn hiệu Celano do rapper HIEUTHUHAI làm CEO

Tòa án nhân dân TPHCM vừa có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định" liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu Celano.

Theo quyết định của tòa án, Công ty Dat Viet Media không được quảng cáo, quảng bá, giới thiệu đối với nhãn hiệu Celano trong chương trình "Anh trai say hi" và "2 Ngày 1 Đêm"; trên Facebook mang tên "Anh trai say hi Vie Chanel" và "2 Ngày 1 Đêm Vietnam"; trên các tài khoản Tiktok có tên "VietON", "2Ngay1DemVietnam".

Tòa án cũng quyết định cấm Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (Kido Foods) quảng cáo, quảng bá, giới thiệu nhãn hiệu Celano. Kido Foods được biết đến là đơn vị kinh doanh nhiều sản phẩm trong ngành kem và thực phẩm đông lạnh của Tập đoàn KIDO, bao gồm kem Celano.

Raper HIEUTHUHAI là Tổng giám đốc trải nghiệm của nhãn hiệu kem Celano (Ảnh: Celano).

Quyết định trên được tòa án đưa ra sau khi xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định" của Tập đoàn KIDO đối với Kido Foods, Dat Viet Media và xem xét các chứng cứ liên quan. Tòa xét thấy việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời này thuộc trường hợp do tình thế khẩn cấp, cần phải ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Công ty Dat Viet Media trong hệ sinh thái của DatViet VAC, cùng các thành viên khác là Vie Channel, Đông Tây Promotion... Các chương trình truyền hình như "Anh trai say hi", "2 Ngày 1 Đêm" đều liên quan đến hệ sinh thái này. Rapper HIEUTHUHAI, Quán quân "Anh trai say hi" mùa đầu tiên, là Tổng giám đốc trải nghiệm (CEO) của kem Celano.

Câu chuyện sở hữu nhãn hiệu Celano gần đây gây chú ý khi Tập đoàn KIDO chuẩn bị có cuộc họp với cổ đông vào cuối tháng này, bàn về vấn đề quyền sở hữu nhãn hiệu Celano.

Theo Tập đoàn KIDO, ngay từ đầu năm 2022, công ty này đã tiến hành các thủ tục để chuyển toàn bộ thương hiệu, nhãn hiệu từ các công ty con, công ty thành viên về tập đoàn, trong đó có nhãn hiệu Celano.