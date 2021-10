Điểm tên những tỷ phú châu Á có tên trong Hồ sơ Pandora

Dân trí Sau khi Hồ sơ Pandora được công bố, một số tỷ phú châu Á đã bị phanh phui những giao dịch và tài sản bí mật nằm rải rác trên khắp thế giới.

Hồ sơ Pandora là tên gọi chung của 11,9 triệu hồ sơ rò rỉ từ 14 tổ chức ngân hàng và công ty dịch vụ tài chính, được những khách hàng giàu có, quyền lực thuê để tạo lập các tài sản và quỹ tín thác ở những thiên đường thuế như Panama, Dubai, Monaco, Thụy Sĩ hay quần đảo Cayman.

Tập hợp tài liệu khổng lồ này chứa đựng những bí mật về các giao dịch và tài sản của 35 lãnh đạo thế giới (bao gồm cả những người đương nhiệm và đã về hưu), 130 tỷ phú và hơn 300 quan chức, từ các bộ trưởng, thẩm phán đến các thị trưởng, tướng lĩnh quân đội ở hơn 90 quốc gia.

Trong đó phải kể đến những tỷ phú châu Á cũng được "chỉ mặt điểm tên" trong tập hồ sơ này:

Ông trùm ngân hàng Nhật - Masayoshi Son

Ông Masayoshi Son hiện là Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành SoftBank Group Corp, từng được Forbes vinh danh trong top 50 người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản lên tới 28,7 tỷ USD.

Tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son (Ảnh: News).

Theo các tài liệu, ông Masayoshi đã mua một chiếc máy bay phản lực với mục đích kinh doanh vào khoảng từ năm 2014 thông qua một công ty được thành lập từ năm 2009 ở quần đảo Cayman - một lãnh thổ thuộc Anh. Quyền sở hữu chiếc máy bay này được ủy thác cho một cá nhân có quốc tịch Mỹ và ông Masayoshi chỉ trả phí sử dụng máy bay dựa trên hợp đồng thuê.

Theo các chuyên gia pháp lý và tài chính, một người có thể giảm việc bị đánh thuế thu nhập cá nhân bằng cách trả phí sử dụng ngay cả khi người đó nắm quyền sở hữu.

Người phát ngôn của SoftBank sau đó đã phủ nhận việc ông Masayoshi xử lý các khoản phí mua máy bay theo như những gì được ghi chép lại. Người phát ngôn cũng cho biết Cayman Islands là công ty con của một công ty Nhật khác do Masayoshi đứng đầu, do vậy hợp đồng cho thuê không cấu thành hành vi trốn thuế.

Tỷ phú đô la duy nhất của Nepal

Binod Chaudhary - tỷ phú đô la duy nhất của Nepal - người được Forbes xếp hạng là người giàu thứ 2.141 trên thế giới vào năm 2018.

Tỷ phú đô la duy nhất của Nepal Binod Chaudhary (Ảnh: Forbes).

Theo những gì được ghi lại trong Hồ sơ Pandora, Binod có những tài sản và công ty trên lãnh thổ quần đảo Virginia thuộc Anh đứng dưới tên vợ và ba con trai: Nirvana, Varun và Rahul.

Theo nguồn tin được cung cấp bởi ICIJ, gia đình Chaudhary đã đăng ký các công ty Cinnovation Incorporated, CG Hotels and Resorts Limited, Sensei Capital Partners Inc. tại quần đảo Virginia và CG Hospitality Holdings Global Pte Ltd tại Singapore.

Đại diện phía Binod đã lập luận rằng tất cả các khoản đầu tư nước ngoài của ông đều hợp pháp tuy nhiên sau đó cũng thừa nhận đã sử dụng kẽ hở trong Đạo luật thuế thu nhập của Nepal cho phép công dân sống ở nước ngoài hơn 183 ngày để đầu tư trên khắp thế giới.

Con trai của Binod Chaudhary cũng cho biết hành động của tỷ phú Binod không vi phạm bất kỳ luật nào của Nepal hoặc luật pháp quốc tế, bao gồm cả những luật điều chỉnh đầu tư nước ngoài.

Tỷ phú Trung Quốc Du Shuanghua

Du Shuanghua là một trong những nhà sản xuất thép tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Theo ước lượng, tính tới tháng 4, tổng giá trị tài sản của Shuanghua lên tới 1,3 tỷ USD, đứng thứ 2.263 trên danh sách tỷ phú thế giới.

Du Shuanghua đã kiếm được hàng tỷ đô la từ khai thác tài nguyên và sản xuất thép (Ảnh: ABC news).

Theo như thông tin trong Hồ sơ Pandora, trong khi đang bị chính quyền Trung Quốc điều tra về vụ Rio Tinto vào năm 2009, vị tỷ phú này đã bắt đầu thiết lập các quỹ và tổ chức ở nước ngoài.

Từ đó, Du Shuanghua đã cất giữ thành công số tài sản khổng lồ của mình - tích lũy được thông qua các mối quan hệ chính trị và hối lộ - tại các thiên đường thuế và khu vực pháp lý nước ngoài như Singapore.

Các giao dịch bí mật giữa các tập đoàn khai thác lớn của Australia và quốc tế với các công ty hiện thuộc sở hữu của ông Du đặt ra một câu hỏi về tính minh bạch trong các giao dịch kinh doanh.

Tỷ phú người Ấn Độ Anil Ambani

Ông Anil Ambani là em trai ruột của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani. Không làm cùng với anh trai, ông Anil Ambani cũng có đế chế của riêng mình mang tên Reliance Defense - một tập đoàn chuyên về các dịch vụ tài chính, quốc phòng, cơ sở hạ tầng và truyền thông. Số tài sản ròng của tỷ phú Anil Ambani theo Forbes ước tính lên tới 1,7 tỷ USD, đứng thứ 1.349 trên thế giới.

Anil Ambani (Ảnh: Indian Express).

Trước đó, vào tháng 2/2020, sau một vụ tranh chấp với 3 ngân hàng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, ông Anil Ambani đã khai trước một tòa án ở London rằng giá trị tài sản ròng của ông bằng không và phủ nhận có bất kỳ tài sản hoặc lợi ích đáng giá nào trong bất kỳ tổ chức nào trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, theo Hồ sơ Pandora, Chủ tịch của Reliance ADA Group và các nhân viên dưới quyền sở hữu ít nhất 18 công ty nước ngoài ở Jersey, British Virgin Islands (BVI) và Cyprus.

Khi được hỏi về các công ty và các giao dịch nước ngoài này, một luật sư đại diện cho ông Anil Ambani, cho biết: "Khách hàng của chúng tôi là cư dân của Ấn Độ và đã làm đúng quy trình bắt buộc với các cơ quan chức năng của Ấn Độ. Tập đoàn Reliance tiến hành hoạt động kinh doanh trên toàn cầu và đã thực hiện hết những yêu cầu pháp lý và kinh doanh ở các khu vực pháp lý khác nhau".

Hằng Đoàn (Tổng hợp)