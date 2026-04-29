Để công trình xanh không chỉ dừng lại ở chứng chỉ: Góc nhìn từ Daikin Air Tower

Theo IFC (Tổ chức Tài chính Quốc tế), tính đến năm 2025, Việt Nam có 780 công trình xanh, nhưng gần 60% tập trung ở chung cư và nhà xưởng, trong khi văn phòng - nơi con người dành 8-10 giờ mỗi ngày chỉ chiếm 12%.

Sự chênh lệch này cho thấy công trình xanh chưa được ưu tiên theo đúng nhu cầu sử dụng, đặc biệt trong môi trường làm việc. Điều này không chỉ là vấn đề về số lượng, mà còn đặt ra câu hỏi về chất lượng trải nghiệm thực tế.

Liệu “xanh” đã thực sự hiện diện trong vận hành hằng ngày, hay vẫn chủ yếu dừng ở thiết kế và chứng chỉ?

Khi thị trường tăng nhanh, khoảng trống bắt đầu lộ rõ

Hiệu suất năng lượng có thể được tối ưu trong thiết kế, nhưng khi vận hành thực tế lại có thể chênh lệch đáng kể. Theo Demand Logic, mức tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon của các công trình phi nhà ở có thể cao gấp 3,8 lần so với dự báo.

Một công trình có thể đạt chuẩn năng lượng, nhưng nếu không kiểm soát tốt chất lượng không khí, độ ẩm hay CO₂, cảm giác bí bách vẫn có thể xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tập trung và hiệu suất làm việc.

Theo DCF Vietnam, nhiều công trình vẫn thiếu hệ thống giám sát và dữ liệu theo thời gian thực, khiến việc điều chỉnh và duy trì hiệu suất trong dài hạn gặp hạn chế.

Từ đó, bài toán công trình xanh không còn chỉ nằm ở thiết kế, mà ở khả năng vận hành linh hoạt, cân bằng trải nghiệm và duy trì hiệu quả bằng dữ liệu theo thời gian.

Daikin Air Tower: Khi công trình xanh được kiểm chứng trong vận hành thực tế

Hội thảo “Green Daikin Air Tower” ngày 22/4 do CLB Kiến trúc Xanh TPHCM tổ chức, quy tụ hơn 250 khách mời gồm kiến trúc sư, kỹ sư, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Tại sự kiện, đại diện Daikin Việt Nam chia sẻ cách tiếp cận của thương hiệu: “Một công trình xanh không chỉ được định nghĩa bởi thiết kế, mà bởi cách vận hành mỗi ngày. Với Daikin Air Tower, chúng tôi tập trung thu hẹp khoảng cách này thông qua hệ thống HVAC được thiết kế cho điều kiện thực tế, nơi hiệu suất, trải nghiệm và dữ liệu được xem là một thể thống nhất”.

Sự kiện đồng thời là không gian kết nối và chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các xu hướng mới trong phát triển công trình xanh.

Daikin Air Tower được giới thiệu trong hội thảo như một minh chứng cho cách các bài toán vận hành có thể được giải quyết thông qua hệ thống HVAC.

Giải quyết bài toán hiệu suất bằng hệ HVAC kết hợp

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Daikin là tập trung vào điều kiện vận hành phổ biến.

Thay vì xử lý đồng thời nhiều yếu tố, hệ thống tại Daikin Air Tower tách riêng xử lý nhiệt độ và độ ẩm. Trong đó, VRV xử lý nhiệt hiện, cho phép điều khiển độc lập từng khu vực; Chiller xử lý nhiệt ẩn, kiểm soát độ ẩm và gió tươi.

Các tòa nhà văn phòng hiếm khi vận hành ở công suất tối đa. Dữ liệu cho thấy hơn 80% thời gian, hệ thống chỉ hoạt động dưới 50% tải, dữ liệu từ Hệ thống Dịch vụ Mạng lưới Điều hòa Không khí, tại 42 dự án văn phòng ở Singapore, 535 hệ thống dàn nóng, khung giờ 8h-18h (7/2015 - 6/2016), một thực tế khiến nhiều giải pháp truyền thống không còn tối ưu.

Trong điều kiện này, VRV phát huy rõ lợi thế. Khi không phải xử lý độ ẩm, hệ thống có thể tập trung vào tải nhiệt chính, qua đó cải thiện hiệu suất vận hành và tối ưu năng lượng, thu hẹp khoảng cách trải nghiệm bằng hệ sinh thái không khí

Với văn phòng, một hệ thống hiệu quả không chỉ dừng ở việc làm mát. Do đó, hệ thống tại Daikin Air Tower được thiết kế để kiểm soát đồng thời độ ẩm, chất lượng không khí, nồng độ CO₂ và lưu lượng gió theo tải thực tế, giúp duy trì trạng thái thoải mái ổn định trong suốt ngày làm việc.

Thu hẹp khoảng cách dữ liệu bằng hệ thống quản lý trung tâm

Bên cạnh công nghệ, dữ liệu đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hiệu suất.

Hệ thống quản lý trung tâm MARUTTO cho phép theo dõi tiêu thụ năng lượng đến từng khu vực; điều khiển từ xa và thiết lập lịch vận hành; kết nối dữ liệu lên cloud để phân tích và tối ưu hệ thống bằng AI Saving.

Nhờ đó, công trình có thể liên tục điều chỉnh để duy trì hiệu quả, thay vì chỉ đạt chuẩn tại một thời điểm.

Trên hành trình tiến tới Net Zero 2050, giá trị của một công trình không chỉ nằm ở thiết kế hay chứng chỉ, mà còn ở khả năng duy trì hiệu suất và trải nghiệm trong suốt quá trình sử dụng.

Daikin Air Tower không chỉ đạt ba chứng chỉ Bạch Kim gồm WELL, LEED và LOTUS, mà còn minh họa cách HVAC có thể thu hẹp khoảng cách giữa thiết kế, vận hành và trải nghiệm, hướng tới giá trị bền vững trong thực tế.

Tìm hiểu thêm tại https://www.daikin.com.vn/