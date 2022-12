Davinet theo đuổi chiến lược "thời trang da thật"

Các sản phẩm áo khoác da Davinet như áo da nam, áo da nữ được làm thủ công từ da thật (da bò, da cừu, da dê…) được nhập khẩu từ các nước hàng đầu thế giới. Davinet đem những giá trị thẩm mỹ vào đời sống, giúp người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm da thật chất lượng với mức giá phù hợp cùng dịch vụ cao cấp.

Sản phẩm áo da cao cấp được làm từ nhà máy Leathermen (Ảnh: Davinet).

Leathermen là xưởng may áo khoác da thật với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm da thật cao cấp cho các đối tác Âu - Mỹ, Nhật Bản… trong đó chủ lực là áo khoác da.

Dấu ấn thương hiệu

Davinet bắt nguồn từ chính những trải nghiệm thực tế của những nhà sáng lập Leathermen, hành trình 10 năm sản xuất các mặt hàng áo da thật cao cấp cho các đối tác hàng đầu thế giới.

"Chứng kiến những chiếc áo khoác da thật, những chiếc túi da do chính bàn tay người thợ Việt Nam sản xuất tỏa sáng ở các triển lãm, các show diễn thời trang hay tại các showroom trưng bày khắp 5 châu, chúng tôi đã ngầm ấp ủ, khao khát sáng lập nên một thương hiệu Việt, mang đến cho người tiêu dùng cơ hội sở hữu những món đồ da thật cao cấp, giá trị. Davinet là nơi mà những người yêu da thật có thể tìm thấy những sản phẩm cao cấp được thiết kế riêng cho người Việt, phù hợp với đặc điểm khí hậu môi trường Việt Nam", đại diện Leathermen chia sẻ.

Áo da nam cao cấp Davinet (Ảnh: Davinet).

Trải qua rất nhiều thăng trầm, ngành may mặc Việt Nam đã trở thành cường quốc xuất khẩu trên thế giới. Tay nghề và kỹ thuật truyền thống, cùng với óc sáng tạo và khả năng cảm thụ nét đẹp tinh tế của những nghệ nhân da thật Davinet là những yếu tố khiến sản phẩm trở nên đặc biệt.

Với Davinet, mỗi sản phẩm đến tay người dùng đều như một món quà mà thương hiệu chuẩn bị riêng cho bạn. Mỗi sản phẩm đều được Davinet chế tác công phu, tỉ mỉ, trau chuốt trong từng đường kim mũi chỉ.

"Niềm hạnh phúc của Davinet chính là khi những sản phẩm của mình, những chiếc áo khoác da cao cấp được đồng hành cùng khách hàng trong nhiều năm về sau trên những cung đường đầy cảm xúc của cuộc sống", đại diện thương hiệu bày tỏ.

Sản phẩm áo da nam Racer trong bộ sưu tập AMA bán chạy (Ảnh: Davinet).

Trong năm 2022 Davinet cũng cho ra bộ sưu tập áo khoác da nam cao cấp mang tên AMA (Ask me anything) được khách hàng quan tâm.

Sản phẩm của Davinet

Với nền tảng là thành viên của hệ sinh thái Leathermen - nhà sản xuất áo da thật cao cấp tại Việt Nam, các sản phẩm của Davinet được sản xuất thành 2 dòng sản phẩm chuyên biệt:

Dòng sản phẩm áo khoác da thật cao cấp với các mẫu áo da nam, áo da nữ chế tác từ da cừu, da bò, da dê, da cá sấu và dòng da cao cấp đặc chủng làm điểm nhấn… Các sản phẩm sử dụng nguyên liệu cao cấp, nhập khẩu từ Ấn Độ, Ý, Pháp… được thiết kế đặc biệt cho thị trường Việt Nam.

Dòng sản phẩm phụ kiện da thật cao cấp như túi xách da thật, ví, thắt lưng, giày da sử dụng các loại da bò cao cấp với thiết kế trẻ trung, thời trang mang đến nét đặc biệt và lịch lãm, tinh tế cho người sử dụng.

Phom dáng áo luôn là yếu tố hàng đầu trong thiết kế của Davinet (Ảnh: Davinet).

Tất cả sản phẩm của Davinet đều được cam kết bảo hành 5 năm về da, trọn đời với phụ kiện (khóa kéo, nút bấm, chỉ may…) đổi mới sản phẩm trong 30 ngày cùng các chính sách hậu mãi cho từng dòng sản phẩm trong suốt vòng đời sử dụng.

Sản phẩm áo da nữ đa dạng màu sắc tại Davinet (Ảnh: Davinet).

Davinet cam kết phát triển vững mạnh dựa trên nền tảng: Sáng tạo, trách nhiệm và sự tận tâm cùng cam kết về chất lượng sản phẩm.

Để hiện thực hóa các cam kết và sứ mệnh của mình, Davinet đã có những bước tiến bằng việc liên tục khai trương và phát triển hệ thống cửa hàng để gia tăng trải nghiệm cho người dùng. Hiện nay Davinet có hệ thống 3 showroom tại TPHCM và Hà Nội:

Showroom 1: 127A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM

Showroom 2: 1A Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM

Showroom 3: 98 Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội

"Theo chiến lược phát triển chung của Davinet, chúng tôi sẽ phát triển thêm chuỗi cửa hàng tại Hà Nội và Đà Nẵng vào đầu năm 2023", anh Phạm Công Khánh - Giám đốc điều hành Davinet - chia sẻ.