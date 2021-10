Đầu tư gì vào bất động sản Hạ Long sau Covid-19?

Dân trí Như một cú lội ngược dòng bất chấp đại dịch Covid-10, thị trường Hạ Long vẫn nổi lên như một điểm sáng về giao dịch bất động sản.

Bức tranh bất động sản sau dịch liệu nhiều khởi sắc?

Báo cáo quý II của CBRE Việt Nam cho thấy, từ đầu năm nay, dòng tiền đổ vào bất động sản (BĐS) tăng nhanh, đặc biệt là giai đoạn đầu năm khi nhiều tỉnh đã xảy ra tình trạng "sốt đất". Lượng người muốn đầu tư vào bất động sản (BĐS) trước khi dịch Covid-19 bùng phát chiếm đến 75%, số còn lại 35% đổ vào chứng khoán.

Tại miền Bắc, từ tháng 5 tới nay do giãn cách xã hội tại hầu khắp các tỉnh thành, dòng tiền không trực tiếp chảy vào bất động sản mà hầu như tập trung vào chứng khoán. Tuy nhiên, nhiều dự báo về mối lo ngại với lạm phát đã dẫn tới thanh khoản trên thị trường cổ phiếu có xu hướng chững lại.

Theo đó, với sự tăng nóng của thị trường chứng khoán trong 2 năm qua, rất nhà đầu tư đã kiếm được lợi nhuận và đang có dấu hiệu chốt lời, dịch chuyển dòng tiền sang kênh đầu tư dài hạn như bất động sản. Kênh bất động sản sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

BĐS Quảng Ninh vẫn chứng tỏ được sức hút.

Xu hướng dịch chuyển này kéo theo "cơn sốt" giao dịch bất động sản tại khu vực phía Bắc, đặc biệt là Hạ Long (Quảng Ninh) - thị trường thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của giới đầu tư khi sở hữu cở sở vật chất, hạ tầng đồng bộ, tài nguyên văn hóa - thương mại - du lịch phát triển.

Theo đó, thị trường BĐS Quảng Ninh nhận được sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư, giao dịch vẫn đạt ở mức cao, bởi dù từng là điểm nóng của dịch, nhưng chính quyền địa phương đã có những biện pháp triệt để, dập dịch nhanh chóng.

Đồng thời, những dự án BĐS vẫn thi công đảm bảo tiến độ và công tác phòng dịch. Qua đó cho thấy, Quảng Ninh là vùng "đất lành", xứng đáng để các nhà đầu tư quan tâm và quyết định đầu tư lâu dài. Trong 3-5 năm trở lại đây, Quảng Ninh đón nhận sự bùng nổ của rất nhiều dự án bất động sản hạng sang tới từ các "ông lớn" bất động sản nhưng mọi sự chú ý đang tập trung về dự án Sun Marina Town bên vịnh Du Thuyền của Tập đoàn Sun Group, với sản phẩm chiến lược The Platinum.

The Platinum - cơ hội không dành cho tất cả

Tiên phong ở phân khúc căn hộ hạng sang, The Platinum là dòng căn hộ hạng sang, phiên bản giới hạn, tọa lạc tại tầng 33-41 thuộc dự án Sun Marina Town. Với lợi thế cao độ trên 130 m so với mực nước biển, những căn hộ The Platinum sẽ mang đến cho chủ nhân tầm nhìn tuyệt mỹ ra Vịnh du thuyền và 1969 hòn đảo lớn nhỏ.

Bên cạnh thang máy riêng được bố trí từ tầng hầm lên thẳng tầng căn hộ, yếu tố cá nhân hóa tại The Platinum còn được thể hiện ở tiêu chuẩn bàn giao nội thất linh hoạt theo 3 phong cách, sang trọng cho phép gia chủ lựa chọn theo ý muốn. Tất cả vật liệu nội thất căn hộ đều được chủ đầu tư lựa chọn kỹ lưỡng từ đơn vị tư vấn thiết kế tới thi công hàng đầu thế giới.

Phong cách nội thất sang trọng của The Platinum.

Bà Thanh Thảo, một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội cho hay: "Giới đầu tư bất động sản miền Bắc đang nỗ lực giành quyền giữ chỗ căn hộ siêu sang The Platinum vừa ra mắt, tôi may mắn đã chốt được một căn trong đợt ra giới thiệu dự án đầu tiên. Sản phẩm của Sun Group cho tôi một cảm xúc rất riêng, bên cạnh yếu tố sang trọng tiện nghi. Đó là sự hãnh diện giống như mua được một chiếc túi xách được đặt làm riêng pha lẫn sự thích thú khi nhìn thấy trọn vẹn vịnh đảo Hạ Long từ ban công nhà mình".

Đại diện một đại lý phân phối dự án chia sẻ: "Khách hàng quan tâm tới dòng căn hộ phiên bản giới hạn này phần lớn ở Quảng Ninh và các tỉnh, thành lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội…, với nhu cầu đa dạng. Trong đó, đa phần nhu cầu của khách mua căn hộ "second home" là để nghỉ dưỡng hoặc đầu tư kinh doanh mô hình homestay, Airbnb, ngoài ra, nhiều khách hàng mua với mục đích để ở dài hạn. Đại lý của chúng tôi đã hỗ trợ nhiều khách đăng ký sở hữu cả chục căn một lúc, hoặc bao trọn tầng để thuận lợi vừa ở vừa kinh doanh".

Ban công The Platinum với tầm nhìn bao trọn bến du thuyền và vịnh đảo Hạ Long.

Sở hữu vịnh biển đẹp top đầu thế giới cùng các suối khoáng nóng tự nhiên lớn, tiềm năng du lịch của Quảng Ninh vẫn còn vô cùng lớn và đang chờ được khai phá. Đại dịch Covid-19 rồi sẽ qua đi, kinh tế du lịch sẽ sớm quay trở lại và được dự đoán sẽ bùng nổ hơn nữa do xu hướng du lịch "trả thù" của người dân. Đây là lúc các nhà đầu tư cần sớm đưa ra quyết định, để sớm nắm giữ những sản phẩm bất động sản chất lượng, tiềm năng tăng trưởng cao, đón đầu đợt "bão" du lịch sắp trở lại trên toàn thế giới.

Trong tháng 10 này, chỉ với số vốn ban đầu tương đương 10% giá trị căn hộ (*), khách hàng đã có cơ hội trở thành chủ nhân The Platinum. Đồng thời, khách hàng cũng được nhận ưu đãi gói vay lên tới 70% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc trong vòng 36 tháng (*).

(*) áp dụng có điều kiện

Trường Thịnh