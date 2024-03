Đầu tư chứng khoán "nóng" trở lại, người Việt đua mở tài khoản

Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa có thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 29/2 theo quản lý trên hệ thống của VSDC.

Tại thời điểm nói trên, tổng số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước đã đạt con số 7,47 triệu tài khoản, tăng 113.097 tài khoản so với thời điểm 31/1. Con số này tương đương với khoảng 7,5% dân số.

Cộng với 16.434 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước, tổng số lượng tài khoản giao dịch trong nước ở mức 7,49 triệu đơn vị.

Số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài là 45.677 tài khoản, trong đó có 41.131 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân và 4.546 tài khoản của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Tổng cộng, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức cả trong và ngoài nước tại ngày 29/2 là 7,53 triệu đơn vị, tăng 113.281 tài khoản so với ngày 31/1.

Như vậy, trong tháng 2, thị trường có thêm hơn 113.000 tài khoản giao dịch mở mới trong bối cảnh cả chỉ số lẫn thanh khoản đều tăng mạnh bất chấp có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2, chỉ số VN-Index đạt 1.252,73 điểm, tăng 7,59% so với cuối tháng 1 và tăng 10,87% so với cuối năm 2023. Thanh khoản thị trường tiếp tục sôi động với khối lượng giao dịch bình quân đạt 841,5 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt hơn 20.670 tỷ đồng, tăng lần lượt 15,9% về khối lượng và 25,1% về giá trị so với tháng 1.

Thống kê từ HoSE cho thấy, trong tháng 2, tất cả chỉ số ngành đều tăng điểm, trong đó nổi bật nhất là các chỉ số thuộc ngành công nghệ thông tin tăng 12,99%, ngành nguyên vật liệu tăng 11,24% và ngành tài chính tăng 7,66% so với tháng 1.

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đã được phê duyệt, mục tiêu đến năm 2025, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đạt 9 triệu tài khoản và đến năm 2030 đạt 11 triệu tài khoản. Trong đó, tập trung phát triển nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Cơ quan điều hành xác định, phấn đấu đến năm 2025, nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng thị trường chứng khoán của các tổ chức quốc tế.

Mục tiêu còn là tích cực hội nhập thị trường tài chính, chứng khoán thế giới, đáp ứng yêu cầu về an ninh tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, quản trị rủi ro, đưa vào áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025.

