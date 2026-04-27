Dấu ấn của Trần Gia Distribution tại Phái đoàn Thương mại Quốc tế 2026

Sự kiện đánh dấu bước tiến rõ nét về năng lực hội nhập và vị thế của một doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

CEO Trần Gia tại sự kiện cùng lãnh đạo Global Victoria (Úc) và lãnh đạo các tập đoàn, công ty của châu Á (hàng 1, vị trí số 9 từ trái qua) (Ảnh: Trần Gia).

Sự góp mặt của doanh nghiệp Việt tại sân chơi toàn cầu

Diễn ra tại Melbourne - trung tâm kinh tế của bang Victoria - chương trình Phái đoàn Thương mại Quốc tế (The Inbound Trade Mission 2026) do Global Victoria tổ chức là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại có tính chọn lọc cao.

Sự kiện quy tụ gần 100 doanh nghiệp sản xuất hàng đầu của Úc trong lĩnh vực dinh dưỡng, sức khỏe, sắc đẹp và chăm sóc cá nhân (BWPC), cùng 13 doanh nghiệp và tập đoàn lớn đến từ các thị trường trọng điểm châu Á như Tencent, JD.com, Beijing EMAR, Chanseen, Coupang…

Bà Phạm Thị Khuyên - CEO Trần Gia tại tiệc chào mừng tổ chức tại Văn phòng Chính phủ bang Victoria (Úc) (Ảnh: Trần Gia).

CEO Trần Gia - bà Phạm Thị Khuyên chia sẻ: “Việc Trần Gia góp mặt trong danh sách khách mời được sàng lọc khắt khe phản ánh sự ghi nhận từ phía Chính phủ bang Victoria đối với năng lực vận hành, uy tín thị trường và tiềm năng phát triển của Trần Gia. Đây đồng thời là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình của doanh nghiệp Việt trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc tế”.

Đại diện Trần Gia thăm và làm việc tại Australian Natural Milk Association (ANMA) (Ảnh: Trần Gia).

Chương trình tập trung vào ngành BWPC - lĩnh vực đóng góp khoảng 33% tổng kim ngạch xuất khẩu của bang Victoria. Việc tiếp cận trực tiếp hệ sinh thái này mở ra cơ hội chiến lược để Trần Gia kết nối với các tiêu chuẩn sản xuất, kiểm định và phát triển bền vững hàng đầu thế giới.

Trong suốt 5 ngày làm việc tại Melbourne, phái đoàn Trần Gia không chỉ tham gia với vai trò quan sát mà còn nắm giữ quyền chủ động trong việc đánh giá, lựa chọn và xếp hạng các đối tác hàng đầu của Úc.

Điều này cho phép doanh nghiệp trực tiếp tham gia định hình dòng chảy của các sản phẩm chất lượng cao vào thị trường Việt Nam.

CEO Phạm Thị Khuyên và phái đoàn Công ty Trần Gia làm việc tại Global Victoria (Ảnh: Trần Gia).

CEO Phạm Thị Khuyên đã trực tiếp dẫn dắt các phiên làm việc chuyên sâu, đồng thời khảo sát thực tế tại các nhà máy sản xuất tiêu chuẩn quốc tế.

Với tiêu chí lựa chọn nghiêm ngặt, bà tập trung nguồn lực đàm phán các nhà sản xuất sữa công thức lớn nhất của Úc, các nhà sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân đạt kết quả ấn tượng.

Lãnh đạo Trần Gia đã hoạch định một lộ trình nhập khẩu có chọn lọc, ưu tiên các dòng sản phẩm dinh dưỡng trẻ em và chăm sóc cá nhân có thành phần an toàn, nền tảng khoa học vững chắc. Cách tiếp cận này cho thấy tầm nhìn dài hạn, đặt yếu tố bền vững và trách nhiệm với người tiêu dùng làm trọng tâm.

Mang tiêu chuẩn quốc tế về nâng tầm chất lượng sống gia đình Việt

Chuyến công tác tại Úc không chỉ dừng lại ở những cái bắt tay ngoại giao, mà là bước đệm vững chắc để Trần Gia bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn 2026-2030.

Việc tiếp cận hệ sinh thái sản xuất tiêu chuẩn cao của Úc giúp Trần Gia đón đầu các xu hướng Beauty & Wellness (chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe) bền vững, đảm bảo mỗi sản phẩm đưa về Việt Nam đạt chuẩn quốc tế.

CEO Phạm Thị Khuyên tại sự kiện Global Victoria Úc (Ảnh: Trần Gia).

Để hiện thực hóa các cơ hội hợp tác, Trần Gia đã xây dựng nền tảng nội lực vững chắc sau hơn 13 năm phát triển, với hệ thống marketing in-house (tiếp thị nội bộ), đội ngũ truyền thông - thương mại điện tử chuyên sâu, cùng mạng lưới KOLs/KOCs và chuyên gia.

Hệ sinh thái này cho phép các thương hiệu quốc tế nhanh chóng tiếp cận thị trường Việt Nam, tối ưu hóa hiệu quả phân phối và trải nghiệm người tiêu dùng.

Trần Gia với mạng lưới phân phối trải dài khắp cả nước với 13.000 điểm bán trên toàn quốc, đang khẳng định sứ mệnh tiên phong trong nhập khẩu và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp thế giới.

Sự hiện diện của Trần Gia tại Global Victoria 2026 chính là lời khẳng định doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn đủ tầm vóc và sự chuyên nghiệp để vươn ra thị trường thế giới, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống cho mọi gia đình Việt.