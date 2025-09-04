Dấu ấn của Gỗ Minh Long tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Hiện diện nổi bật trong sự kiện quốc gia

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức nhằm tái hiện chặng đường phát triển của dân tộc qua nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống thường nhật. Đây là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được, đồng thời định hình khát vọng mới cho chặng đường phía trước.

Trong bức tranh chung ấy, sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tiêu biểu góp phần thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của kinh tế tư nhân trong công cuộc kiến thiết đất nước.

Trong số đó, Gỗ Minh Long để lại dấu ấn rõ nét với sự hiện diện tại ba không gian trưng bày: gian triển lãm Bộ Xây dựng, khu vực Lê Anh Designs và gian HAWA - Hành trình Gỗ Việt tự cường, bền vững.

Cách trưng bày trực quan và giàu tính gợi mở đã phác họa hành trình hơn một thập kỷ sáng tạo của Gỗ Minh Long, đồng thời phản ánh nỗ lực nghiên cứu, phát triển vật liệu phù hợp với nhu cầu đa dạng của thị trường. Sự hiện diện này góp phần làm phong phú bức tranh tổng thể của triển lãm, nơi các doanh nghiệp Việt cùng nhau khẳng định vị thế trong tiến trình phát triển đất nước.

Gỗ Minh Long tại không gian trưng bày HAWA – Hành trình gỗ Việt tự cường, bền vững (Ảnh: Gỗ Minh Long).

Tư duy sáng tạo và đổi mới công nghệ

Những sản phẩm mà Gỗ Minh Long giới thiệu tại triển lãm cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu và đổi mới công nghệ. Các bề mặt gỗ như V Số Son - ứng dụng công nghệ V Số độc đáo kết hợp tinh hoa văn hóa bản địa; hay Kén - tái hiện những chất liệu vải trứ danh trên bề mặt gỗ, đã mở ra hướng tiếp cận mới cho ngành vật liệu nội thất. Trong đó, gỗ trở thành một chất liệu thời trang giàu tính biểu đạt, có khả năng khơi gợi cảm hứng sáng tạo cho kiến trúc sư, nhà thiết kế và cả người sử dụng cuối cùng.

Song hành với yếu tố thẩm mỹ, tính bền vững cũng được Gỗ Minh Long đặt ở vị trí trung tâm. Các dòng sản phẩm như gỗ OSB hay gỗ Plywood Marine chứng tỏ khả năng chịu ẩm, độ bền vượt trội, thích hợp cho những công trình đặc thù như tàu biển hay các dự án thương mại đòi hỏi tiêu chuẩn cao.

Việc liên tục nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới và đầu tư vào thiết kế sản phẩm phản ánh tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp này: tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp cho sự tiến bộ chung của ngành. Đây là minh chứng rõ rệt cho sự dịch chuyển từ sản xuất thuần túy sang định hướng sáng tạo dựa trên công nghệ và văn hóa, đồng thời phản ánh bước tiến của các doanh nghiệp trong nước trên con đường hội nhập toàn cầu.

Gian trưng bày của Gỗ Minh Long thu hút nhiều khách tham quan (Ảnh: Gỗ Minh Long).

Điểm nổi bật trong hành trình của Gỗ Minh Long nằm ở tư duy sáng tạo mang tính lan tỏa. Doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm sự khác biệt trong sản phẩm, mà còn biến chúng thành nguồn cảm hứng nối dài cho giới kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất và người sử dụng. Vật liệu vì thế không dừng lại ở chức năng thông thường, mà trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi sáng tạo mới. Với cách tiếp cận này, Gỗ Minh Long đang góp phần mở rộng biên độ sáng tạo cho ngành kiến trúc và nội thất Việt.

Doanh nghiệp Việt trong hành trình phát triển đất nước

Sự hiện diện tại một triển lãm tầm quốc gia mang nhiều tầng ý nghĩa, nhất là với những thương hiệu trẻ đang khẳng định vị thế. Gỗ Minh Long cùng các doanh nghiệp đồng hành đã góp phần lan tỏa thông điệp về tinh thần sáng tạo, tự cường và khát vọng hội nhập, những giá trị làm nên động lực phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Chia sẻ về điều này, kiến trúc sư Lê Anh - đại diện Lê Anh Designs - nhận định: “V Yachts tự hào và trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị tham gia trưng bày. Chính sự góp mặt của họ đã tạo nên hình ảnh một không gian triển lãm hiện đại, thể hiện được tầm vóc doanh nghiệp Việt và tinh thần sáng tạo không ngừng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình”.

Nhận định này cho thấy, thành công của triển lãm không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng khách tham quan, mà còn ở sự đồng hành của các doanh nghiệp. Tinh thần cộng hưởng ấy tạo nên một bức tranh toàn diện, nơi mỗi thương hiệu vừa khẳng định bản sắc riêng, vừa đóng góp vào giá trị chung của cộng đồng.

Kiến trúc sư Lê Anh và ông Nguyễn Minh Cương - Tổng giám đốc Gỗ Minh Long tại không gian triển lãm Lê Anh Designs (Ảnh: Gỗ Minh Long).

Từ câu chuyện của Gỗ Minh Long, có thể nhìn thấy mẫu số chung trong hành trình phát triển đất nước: kết hợp bản sắc với khát vọng vươn xa. Những sản phẩm giàu sáng tạo và hàm lượng công nghệ cao được giới thiệu tại triển lãm giúp làm phong phú bức tranh thành tựu quốc gia, bên cạnh đó cũng mở ra viễn cảnh mới cho ngành nội thất - kiến trúc Việt Nam.

Đây là minh chứng cho thấy doanh nghiệp trong nước đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng xã hội, đóng góp vào sự phát triển của đất nước bằng chính năng lực đổi mới và sức sáng tạo bền bỉ của người Việt.