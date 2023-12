Đằng sau thành công của hai "Ngôi sao triển vọng" trên GrabFood

Giải thưởng là sự ghi nhận và tri ân của Grab đối với các thương hiệu đạt tăng trưởng ấn tượng trên GrabFood trong năm nay.

Lời giải cho những bài toán khó

Từ 8 cửa hàng hồi tháng 3/2023 và đến nay đã có hơn 50 điểm đi vào vận hành cùng 10 điểm đang trong quá trình hoàn thiện, Cơm thố Bách Khoa đang có bước tăng trưởng mạnh cùng sự tin tưởng của khách hàng.

Bén duyên với ngành F&B (thực phẩm và đồ uống) từ năm 2014, khi vẫn còn là nhân viên văn phòng tại Hà Nội, vì bận bịu nên anh Nguyễn Thiệp thường xuyên ăn cơm hàng. Điều này khiến anh nhận ra xu hướng F&B là lĩnh vực đầy tiềm năng và ý định khởi nghiệp nhen nhóm từ đó.

Cuối 2014, anh Thiệp mở cửa hàng cơm thố đầu tiên tại phố Tạ Quang Bửu, Hà Nội. Cái tên cơm thố Bách Khoa cũng bắt nguồn từ đó.

"Tạ Quang Bửu gần trường đại học Bách Khoa nên tôi đặt tên như thế cho gần gũi với người dân và sinh viên nơi đây", anh Thiệp chia sẻ. Sau 3 năm kinh doanh khởi sắc, năm 2017 - giai đoạn tiêu dùng online bùng nổ, chủ thương hiệu cho biết khi đó, lượng khách mua online nhiều đến nỗi công suất của quán đôi lúc không đủ để phục vụ.

"Nhân viên không đủ để đi giao hàng, nhiều lúc phải thuê thêm shipper bên ngoài mà vẫn không kịp. Đặc biệt là vào những ngày mưa gió, hai điện thoại nghe đơn hàng của khách còn không xuể, thậm chí nhiều khi tôi phải trả lời 'cộc lốc' cho nhanh", anh Thiệp kể.

Anh Thiệp chia sẻ thêm, GrabFood xuất hiện, giải được bài toán này cho Cơm thố Bách Khoa. Với lượng tài xế đông đảo, tốc độ giao nhanh chóng và số lượng đơn hàng ngày càng nhiều. Thời điểm bùng nổ của thương hiệu là trong đợt dịch Covid-19, khi nhu cầu của khách mua mang về tăng mạnh, doanh thu online tăng trưởng nhanh.

GrabFood đã giúp Cơm thố Bách Khoa giải bài toán khó về vận hành và gia tăng lượng khách hàng mới (Ảnh: Grab).

Khác với Cơm thố Bách Khoa, Cơm thố Trường An là ngôi sao đang lên của vùng Đông Nam bộ. Món ăn kết hợp với hương vị Trung Hoa, biến tấu phù hợp với khẩu vị của người Việt từ nhiều vùng miền nên được khách hàng yêu thích, nhất là những món như cơm thố gà, cơm thố xá xíu, cơm thố bò, cơm thố gà nướng.

Nước sốt vừa và phần ăn có mức giá phù hợp với mọi đối tượng từ công nhân, nhân viên văn phòng tới học sinh, sinh viên là những lời khen mà khách hàng dành cho Cơm thố Trường An.

Từng kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau từ bún chả, bún riêu cua nhưng đều thất bại, anh Nguyễn Viết Cường - chủ thương hiệu đã chuyển hướng sang cơm thố.

"Thời điểm tôi mở quán lại gặp đúng dịch Covid-19 nên phải nhờ các ứng dụng giao nhận đồ ăn như GrabFood để duy trì. May mắn, đơn hàng tăng theo từng ngày và tăng trưởng rất nhanh", anh Cường chia sẻ.

Những tô cơm thố Trường An kết hợp hương vị Trung Hoa và khẩu vị người Việt từ nhiều vùng miền (Ảnh: Grab).

Anh cũng cho biết: "Các đợt phong tỏa kéo dài, giãn cách trên mọi miền cả nước khiến không thể duy trì việc ăn tại quán. GrabFood khi đó giống như cứu cánh, hỗ trợ tôi rất nhiều về kết nối khách, giao hàng trực tuyến… Việc kinh doanh duy trì đến bây giờ là nhờ có những ứng dụng giao nhận đồ ăn như vậy".

Tạo đà mở ra những triển vọng mới

Dù là cửa hàng lâu năm như Cơm thố Bách Khoa hay chỉ vài năm như Cơm thố Trường An, với những chủ thương hiệu này, GrabFood đã góp phần mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới.

Sau gần 10 năm kinh doanh, 50 cửa hàng Cơm thố Bách Khoa đã đi vào hoạt động với gần một nửa là nhượng quyền cùng 10 cơ sở khác trong quá trình hoàn thiện. Riêng cơm thố xá xíu - "ngôi sao" của quán, đạt trung bình 6.000 - 7.000 suất mỗi ngày, chiếm 50% tổng doanh thu của chuỗi.

Anh Nguyễn Thiệp tự hào về hành trình phát triển của Cơm thố Bách Khoa (Ảnh: Grab).

Với Cơm thố Bách Khoa, GrabFood là kênh bán hàng online hiệu quả. Đây là một trong hai đơn vị đặt đồ ăn online đem đến doanh số tốt nhất cho thương hiệu. Ngoài ra, GrabFood cũng có nhiều chương trình giúp các quán ăn, nhà hàng tăng nhận diện thương hiệu. Cơm thố Bách Khoa là một trong những thương hiệu tham gia tích cực trong các chương trình Quán Ngon Đặc Tuyển, GrabNgonRẻ, vì nhận thấy những hiệu quả thiết thực mà các chương trình này mang lại.

Chia sẻ về kế hoạch cho năm mới, anh Nguyễn Thiệp cho biết: "Tôi đặt mục tiêu cán mốc 100 điểm bán mới, mở rộng chuỗi ở nhiều tỉnh thành khác nhau".

Còn với Cơm thố Trường An, từ một cửa hàng nhỏ ở Bình Dương, thương hiệu đã mở rộng với 10 cửa hàng tại Đồng Nai, Sài Gòn, Bình Dương.

Đại diện Cơm thố Trường An (giữa) nhận giải "Ngôi sao triển vọng" từ Grab (Ảnh: Grab).

Khi nhận giải thưởng "Ngôi sao triển vọng" tại Hội nghị nhà hàng và đối tác do Grab tổ chức, đại diện Cơm thố Trường An chia sẻ: "Với sự tăng trưởng doanh số mạnh mẽ năm nay, hiện Cơm thố Trường An đã phát triển được chuỗi cửa hàng và sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng. Giải thưởng của Grab cũng giúp tôi nhận ra chất lượng sản phẩm tốt và biết cách tham gia vào những hoạt động quảng bá phù hợp sẽ nhận về lượng khách hàng đông hơn".