Đằng sau thành công của bộ sưu tập Spring Summer NAM&Co.

Tạo ra sức hút khác biệt, mang tới những sản phẩm "must-have" cho người tiêu dùng, bộ sưu tập xuân hè 2021 của NAM&Co. đã tạo được những bước đột phá

Khác biệt để thu hút

NAM&Co. đã chọn lựa thành công màu nhấn tinh tế cho bộ sưu tập của mình. Khác biệt với màu đỏ, hồng, tím tràn ngập trên thị trường Việt Nam, bộ sưu tập Spring Summer 2021 với tông màu chủ đạo xanh coban (cobalt) là màu của biển cả, mang tính thẩm mỹ cao, gợi lên nhiều xúc cảm cho người nhìn. Đặt biệt với sự kết hợp cùng sắc trắng tinh khiết, các sản phẩm trong bộ sưu tập trở nên nổi bật hơn bao giờ hết dưới nắng hè rực rỡ.

Màu xanh cobalt được ví như màu của hoàng gia, tôn lên sự quý phái, sang trọng cho người mặc.

Xanh cobalt cũng được coi là màu của sự thành công.

Một bộ suits trắng rất thời trang và chất lượng nhưng chỉ có mức giá chỉ dưới 900.000 đồng.

Chất lượng sánh tầm thế giới

NAM&Co. là nhãn hiệu thời trang trực thuộc tập đoàn New World Fashion - một tập đoàn lớn có trụ sở đặt tại Anh Quốc với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp may mặc. New World Fashion chuyên thiết kế, gia công sản xuất cho hàng loạt các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Zara, Mango, Topshop, Calvin Klein, Forever21,… và các chuỗi siêu thị hàng đầu tại Anh như Tesco, Morrison. Đứng sau bộ sưu tập đẹp mắt này là đội ngũ designer hiện đang làm việc và sáng tạo tại văn phòng London đồng thời kết hợp với các nhà thiết kế tại Việt Nam.

Đồng thời, các sản phẩm được sản xuất cùng với các mặt hàng của New World Fashion tại 6 nhà máy trên khắp Việt Nam. Mỗi nhà máy có chuyên môn gia công các mặt hàng sản phẩm khác nhau với 4 phân khu chuyên biệt: khu vực cắt, khu vực may, khu vực hoàn thiện, kho. Công ty sử dụng đội ngũ cán bộ công nhân viên tay nghề cao, những máy móc tân tiến nhất trong ngành may hiện nay để sản xuất ra mặt hàng của mình.

Có lẽ khách hàng ủng hộ NAM&Co. không chỉ vì tầm cỡ chất lượng châu Âu mà còn ở cái tâm - giá trị cốt lõi của công ty.

Tìm hiểu thêm về NAM&Co.: https://namandco.com/

Trường Thịnh