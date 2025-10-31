Daikin Vietnam trao hơn 13.600 giải thưởng nhằm tri ân khách hàng

Chương trình khuyến mãi “Chạm khí mát - Nhận quà lý tưởng” do Daikin Vietnam tổ chức, diễn ra từ ngày 20/3 đến 31/7, mang đến cho khách hàng may mắn những phần quà giá trị khi mua điều hòa tại hệ thống điện máy hợp tác với Daikin trên toàn quốc.

Sau hơn 4 tháng triển khai, chương trình đã khép lại với hàng nghìn niềm vui được trao, như lời tri ân gửi đến hàng triệu gia đình đã tin dùng các sản phẩm của Daikin Vietnam.

Trước đây, Daikin từng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi khác như “Mua ngay Daikin - Nhận ngay tiền tỷ” hay “Mừng Daikin trăm năm, quay trúng thưởng 100%”, hướng tới cả người dùng lẫn kỹ thuật viên đại lý và tự do.

Lần này, “Chạm khí mát - Nhận quà lý tưởng” mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm ý nghĩa tinh thần, được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 30 năm thương hiệu đồng hành cùng người Việt.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 10 giải nhất là chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 2 người, mở ra cơ hội khám phá văn hóa xứ mặt trời mọc để thêm kết nối với thương hiệu Daikin. 30 giải nhì là iPhone 16 (256GB). 200 giải ba với máy lọc không khí Daikin MC40. 600 giải tư là voucher mua sắm trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, tất cả các giải đều kèm gói bảo trì toàn diện, cũng là giải năm không giới hạn số lượng, nhằm đồng hành lâu dài cùng người dùng Daikin.

Theo đại diện Daikin Việt Nam, chương trình đã trao tổng cộng 13.629 giải thưởng với tổng giá trị lên đến hơn 8 tỷ đồng. Nhiều khách hàng vẫn chưa hết bất ngờ lúc nhận được thông báo trúng giải lớn từ chương trình quà tặng của Daikin.

Nằm trong danh sách may mắn, chị Mai Hoa bày tỏ rằng ban đầu không tin nổi vì đây là lần đầu tiên trong đời nhận được phần thưởng giá trị là một chiếc iPhone.

Một khách hàng tại An Giang là anh Nguyễn Thanh Vũ Luân nhận giải nhất là chuyến du lịch Nhật Bản. Anh Luân thổ lộ bản thân chọn Daikin vì tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, và cảm thấy hạnh phúc nhân đôi khi được tận mắt khám phá quê hương của thương hiệu - xứ sở hoa anh đào mà từ lâu gia đình hằng mơ ước.

Các buổi trao thưởng được nhãn hàng kết hợp với các siêu thị, cửa hàng điện máy tổ chức và có sự góp mặt của đông đủ khách hàng trúng giải.

“Hàng nghìn khách hàng nhiệt tình tham gia chương trình này là minh chứng sống động cho sự gắn bó mật thiết của Daikin và người dùng Việt Nam. Điều này càng tiếp thêm động lực cho chúng tôi không ngừng phát triển danh mục sản phẩm chất lượng và triển khai nhiều hoạt động ưu đãi thiết thực để đáp ứng tốt nhất mong đợi của khách hàng”, đại diện Daikin Vietnam chia sẻ.

Với tinh thần không ngừng đổi mới và lấy khách hàng làm trung tâm, Daikin Vietnam luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu người dùng cùng các chương trình ưu đãi thiết thực, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận không khí mát lành và tiện nghi hơn trong cuộc sống.

Sau thành công của “Chạm khí mát - Nhận quà lý tưởng”, Daikin hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động tri ân hơn trong năm tới, dành cho cả khách hàng và đối tác trên toàn quốc.