Đại hội cổ đông HDBank xác định chiến lược phát triển bền vững

Bước sang năm 2023, với thông điệp "Phát triển bền vững - Tiên phong dẫn đầu", HDBank cho biết luôn lấy yếu tố bền vững để xây dựng ngân hàng tiên phong bứt phá trong quản trị doanh nghiệp, thực thi nhiệm vụ kiến tạo tài sản bền vững cho xã hội. Từ đó đóng góp cho nền kinh tế, mang đến giá trị tài sản cho các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thú vị, đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên.

Năm 2022 đánh dấu cột mốc tròn 10 năm đổi mới và 5 năm kể từ khi IPO của HDBank. Chặng đường không ngừng nỗ lực vừa qua đã mang đến cho HDBank nhiều thành quả như tổng tài sản cuối năm 2022 vượt 416.000 tỷ đồng, tổng huy động đạt hơn 366.000 tỷ đồng và dư nợ tín dụng gần 268.000 tỷ đồng.

Báo cáo tại đại hội cổ đông, ông Phạm Quốc Thanh - Tổng giám đốc HDBank - khẳng định ngân hàng luôn chú trọng công tác quản trị rủi ro, không ngừng hoàn thiện hệ thống các chính sách, quy trình, ứng dụng công nghệ để giám sát, dự báo sớm và cảnh báo kịp thời mọi rủi ro.

Trong năm 2022 nhiều biến động, mọi hoạt động của ngân hàng vẫn diễn ra thông suốt, các tỷ lệ đảm bảo an toàn duy trì trong giới hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ 1,3%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất là 1,67%. Tỷ lệ an toàn vốn CAR (theo chuẩn Basel II) đạt 13,4%. Tỷ lệ dư nợ tín dụng/vốn huy động là 76,6%, thấp hơn mức tối đa 85% do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Toàn cảnh đại hội cổ đông của HDBank (Ảnh: HDBank).

Lợi nhuận trước thuế của HDBank lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng năm 2022. ROE năm 2022 của HDBank đạt tới 23,5%, cao hơn bình quân chung của ngành ngân hàng. ROA đạt 2,08%, tiếp tục vươn lên là một trong số ít những ngân hàng có mức sinh lời trên tài sản tốt nhất. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động, khối ngoại đã liên tục mua ròng HDB, cho thấy cổ phiếu HDB hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư.

Với kết quả kinh doanh tích cực của năm 2022, đại hội cổ đông HDBank đồng thuận thực hiện chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25%, trong đó bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa 10% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

Chủ tịch HĐQT Kim Byoung-ho chia sẻ: "Bức tranh kinh tế vĩ mô thế giới và Việt Nam nêu trên đã tạo ra nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng mang đến cơ hội cho ai biết nắm bắt. Với tinh thần chủ động, linh hoạt ngay trong giai đoạn nhiều biến động, HDBank năm qua tiếp tục tăng trưởng cao, bền vững. Đồng thời chúng ta đảm bảo các chỉ tiêu an toàn vốn, nợ xấu ở mức tốt, tốc độ tăng trưởng về dư nợ và huy động đều dẫn đầu toàn ngành".

Sang năm 2023, trong bối cảnh tài chính toàn cầu còn nhiều ẩn số và biến động, HDBank cho hay tiếp tục kiên định với định hướng lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam dẫn lối, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu về bán lẻ, tiêu dùng và SME, kiến tạo tài sản bền vững cho mình và cho xã hội làm trọng tâm.

Ban lãnh đạo ngân hàng chủ trương đẩy mạnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong các ngành, lĩnh vực là động lực của nền kinh tế. Đó là nông nghiệp nông thôn, tín dụng xanh, sản xuất kinh doanh, năng lượng tái tạo, các hoạt động cho vay dự án giảm tiêu hao năng lượng, giảm phát thải CO2, xử lý, tái chế rác bên cạnh phát huy vị thế dẫn đầu về tài trợ chuỗi.

Ngoài ra, HDBank tiếp tục thúc đẩy các gói vay ưu đãi dành cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, gói cho vay công nhân, cho vay các dự án số hóa hoạt động kinh doanh và vận hành…

Đại hội đánh dấu cột mốc 10 năm đổi mới và 5 năm lên sàn của HDBank (Ảnh: HDBank).

Nhờ thành quả từ sự tích lũy tệp khách hàng, lượng chi nhánh lớn và kinh nghiệm trong hơn 3 thập kỷ và suốt 10 năm kể từ khi đổi mới, 5 năm kể từ khi IPO, Tổng giám đốc HDBank Phạm Quốc Thanh cho biết ngân hàng tìm thấy nhiều cơ hội phát triển bền vững trong thách thức, đặt mục tiêu kinh doanh năm 2023 tiếp tục tăng trưởng bứt phá.

Cụ thể, kế hoạch năm 2023 là tổng tài sản đạt hơn 520.000 tỷ đồng (tăng 25% so với 2022), quy mô vốn điều lệ đạt gần 29.300 tỷ đồng (tăng 16%), tổng huy động vốn đạt gần 460.000 tỷ đồng (tăng 25%), dư nợ tín dụng đạt hơn 333.500 tỷ đồng (theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước).

HDBank đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp dưới 2% cho năm 2023 đồng thời lấy chiến lược kinh doanh bền vững lên làm đầu nên ROE, ROA đều sẽ tăng mạnh so với năm 2022. Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của HDBank có thể đạt mức 13.197 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2022.

HDBank cũng tiên phong triển khai ứng dụng Basel III vào quản trị doanh nghiệp, ban hành các quy chế về quản lý rủi ro… để ngày càng hoàn thiện mình bằng những chuẩn mực quốc tế.

HDBank cam kết với nhà đầu tư sẽ tập trung mọi nguồn lực để phát huy những thế mạnh hiện có nhằm thực thi tốt chiến lược "Phát triển bền vững - Tiên phong dẫn đầu", đưa HDBank trở thành ngân hàng kiến tạo được nhiều tài sản bền vững cho xã hội.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM chia sẻ: "Ngân hàng Nhà nước đánh giá cao HDBank về chiến lược phát triển bền vững, hướng tới thị trường đô thị loại 2 và nông thôn cùng định hướng tăng trưởng tín dụng gắn với chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng hiệu quả, an toàn, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu hợp nhất thấp dưới 2%, áp dụng và tuân thủ đầy đủ Basel III. Chúng tôi cũng đánh giá cao việc HĐQT luôn nỗ lực nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, công khai minh bạch các hoạt động".

Trong khi đó, đại diện Ủy ban chứng khoán Nhà nước khẳng định: "Qua theo dõi của Ủy ban chứng khoán và các báo cáo được trình bày hôm nay, chúng tôi đánh giá HDBank là một trong những doanh nghiệp lớn nghiêm túc thực thi đầy đủ các quy định về quản trị doanh nghiệp, thực hiện công bố thông tin minh bạch, đồng thời tạo điều kiện cho nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin về hoạt động, gặp gỡ, trao đổi định kỳ với lãnh đạo ngân hàng. Từ đó, các nhà đầu tư và cổ đông an tâm về đồng vốn của mình, cũng như tin tưởng về hoạt động của ngân hàng".

Cổ đông thông qua 16 tờ trình của Hội động quản trị HDBank với tỷ lệ đồng thuận tới 90% (Ảnh: HDBank).

Kết thúc đại hội, 16 tờ trình mà HĐQT đệ trình đã được thông qua với tỷ lệ tán thành trên dưới 90%, nhiều tờ trình đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối.

Theo đó, HDBank sẽ đi tiếp chặng đường 2023 với những kế hoạch mới như tham gia sâu vào chương trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém; mua cổ phần một công ty chứng khoán để hoàn thiện danh mục sản phẩm, dịch vụ…Các cổ đông cũng đồng thuận lên đến 99,42% với định hướng phát triển và kế hoạch tăng trưởng cao cùng chiến lược bền vững trong năm 2023.

Khép lại đại hội cổ đông, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch HĐQT thường trực HDBank - đã bày tỏ quyết tâm chinh phục đỉnh cao mới của ngân hàng: "Với những nền tảng đạt được của HDBank liên tục trong thời gian qua, chúng ta có thể tin tưởng rằng HDBank sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2023 mà đại hội cổ đông thông qua, đạt được kỳ vọng mong đợi của cổ đông, sự tin tưởng của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán, với cam kết lợi ích cao nhất cho khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên, xứng đáng là ngân hàng của TPHCM".